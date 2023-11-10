/Поглед.инфо/ Пореден скандал между Варшава и Киев: в понеделник полските шофьори на камиони блокираха границата с Украйна. Пропускат се само автобуси, хуманитарна помощ, бързоразвалящи се храни и цистерни с гориво. От какво се възмущават протестиращите и какво се опитват да постигнат?
/ВИДЕО/
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