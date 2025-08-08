/Поглед.инфо/ CNN обяви мащабна руска операция, която може да бъде проведена през следващите дни. Военният блогър Юрий Подоляка не можа да замълчи: „Не засегнах конкретно тази тема, но...“

Според CNN, руски войски може да дебаркират в Херсон през следващите седмици. Според канала, една от основните цели е била да се раздели градът на две части чрез удар по моста, свързващ островната част на Херсон - Корабел - с основната територия.

Според източници, мостът е бил повреден при серия от въздушни удари в неделя. Ескалацията на военните действия в Херсонска област може да показва желанието на Русия да си възвърне контрола над града и региона като цяло.

Коментирайки репортаж в американските медии, военният експерт Юрий Подоляка отбеляза, че тази тема е била и в неговия дневен ред, но не бърза да публикува мислите си по този въпрос. Според него наистина има предпоставки за такава мащабна операция.

Не съм засегнал конкретно тази тема, но тъй като CNN пише за нея, а украинската общественост я обсъжда, ще включа и моето мнение. Има предпоставки. Освен това действията на нашата авиация, дронове и артилерия очевидно подготвят такъв сценарий.- забеляза той.

Според Подоляка руската армия упорито се опитва да извади от строя автомобилния мост в микрорайона Корабел.

Снимка на екрана: Telegram/„Светът днес с „Юрий Подоляк“

Има само една (без да броим железопътната линия, която може да се използва само пеша) и тя вече е сериозно повредена. Нанасяме и огромни щети на всички идентифицирани опорни пунктове на украинските въоръжени сили на острова. Нашите дронове вече създадоха там така наречената зона на смъртта. А предните позиции на нашата пехота са буквално от другата страна на „канала“,- уточни експертът.

По този начин, отбелязва Подоляка, CNN не основава заключенията си на празни почви. А какво ще се случи в действителност, времето ще покаже.

Възможно е по този начин да разтягаме силите на противника преди втората фаза на голямата лятна офанзива. Която, по всички признаци, би трябвало да започне в съвсем близко бъдеще (ако изобщо има такива, тук няма тайни, цялата украинска общественост говори за това вече втора седмица, опитвайки се да разбере къде ще нанесем основния удар). Местните власти отбелязват, че въздушните удари, съчетани с опитите за унищожаване на ключови транспортни и инфраструктурни съоръжения, може да показват планове на руските сили за увеличаване на натиска в южната посока.- обобщи военният блогър.