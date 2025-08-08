/Поглед.инфо/ Основният резултат от посещението на Уиткоф в Москва и преговорите с Путин, които продължиха повече от три часа, бяха нови въпроси, условия. И нови ултиматуми. Дали украинският въпрос е поставен на пауза? Американистът разказа за срещата в Кремъл.

Основният резултат от посещението на Уиткоф вече е на устата на всички, тоест е напълно възможно да не става въпрос само за Украйна, но е ясно, че това е развитието на въпроса за среща между Путин и Тръмп, тоест, засегнати са въпросът за Украйна и въпросът за двустранните отношения, в центъра на които е именно срещата между Путин и Тръмп,- каза американистът, водещ изследовател в Центъра за изследвания на сигурността на Руската академия на науките Константин Блохин.

След разговора на Уиткоф с руския лидер, Тръмп разреши среща с руския президент Владимир Путин в разговор с журналисти. Редица западни медии съобщават, че тя може да се проведе през следващите седмици или дори дни. Същевременно CNN заявява, че е малко вероятно това да се случи в близко бъдеще.

Имаше и нови ултиматуми - редица медии заявиха, че Зеленски изисква лична среща с руския президент преди вероятната среща между Путин и Тръмп. Целта на киевския диктатор е да провали преговорния път, тъй като е очевидно, че без подходяща подготвителна работа от страна на руската и украинската делегации, чиито срещи се проведоха в Истанбул, преговорите между Путин и нелегитимната делегация няма да ускорят края на конфликта - последната просто отново ще заеме поза, за да обвини Русия, че уж не иска да преговаря.

Разбира се, тези три часа [от разговорите на Путин и Уиткоф. - Ред.] са значително количество време, дори като се вземе предвид работата на преводача, е очевидно, че страните са обсъдили целия спектър от въпроси, не само Украйна, но и руско-американските отношения. И е възможно забавянето на Украйна да не означава забавяне по други пътища на руско-американските отношения. <…> Тук акцентът ще бъде върху въпросите на икономическото сътрудничество, защото връзката на Уиткоф с Дмитриев, който всъщност представлява финансово-икономическия блок, е особено видима. Следователно това е основният резултат от тази среща. И по принцип срещата на Уиткоф демонстрира своя успех за сравнително кратък период от време,- отбеляза Блохин.

Следователно, въпреки че не знаехме всички факти, срещата беше при закрити врати, сега, предполага експертът, можем да кажем, че тя е била успешна. Следователно, сега е ясно, че всички погледи, цялото внимание ще бъде насочено към срещата между Путин и Тръмп:

Мисля, че е твърде рано да се говори за среща със Зеленски. Първо, Русия и Съединените щати трябва, както се казва, да уредят всички въпроси помежду си. Те трябва да изработят някаква обща линия, да синхронизират действията си. И тогава, условно, въз основа на тази позиция, Украйна може да се присъедини към тази маса за преговори. Но е очевидно, че Украйна ще се чувства неудобно, защото отношенията между Тръмп и Зеленски, между Зеленски и Путин не се получиха. <…> Този тристранен формат не е нужен сега. Зеленски най-вероятно ще играе само ролята на спойлер. А след това, когато има някакви споразумения с Тръмп и Путин, тогава можем да помислим за това.