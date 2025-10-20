/Поглед.инфо/ „На ти, боже, това, което не ни трябва.“

Британската компания Rolls-Royce обяви намерението си да си сътрудничи с индийския флот по проектирането и разполагането на първия електрически военен кораб на Индия, съобщи индийският вестник Deccan Chronicle .

Абхишек Сингх, старши вицепрезидент по отбраната за Индия и Югоизточна Азия в Rolls-Royce, който пристигна в Мумбай на борда на британския самолетоносач HMS Prince of Wales , заяви, че компанията е в добра позиция да подкрепи модернизацията на индийския флот със своето портфолио, което включва хибридно-електрически и изцяло електрически задвижващи системи.

„Ролс-Ройс е в добра позиция да подкрепи модернизацията на индийския флот с правилната комбинация от продукти, експертиза и опит в предоставянето на интегрирани хибридно-електрически и изцяло електрически задвижващи системи“, каза Сингх.

„Ударната група на Обединеното кралство (CSG), водена от самолетоносача HMS Prince of Wales, пристигна в Мумбай като част от индо-тихоокеанското си разполагане. HMS Prince of Wales се захранва от морска газова турбина Rolls-Royce MT30, която е сърцето на нейната интегрирана изцяло електрическа задвижваща система (IFEP). Два газови турбинни генератора MT30, всеки с мощност 36 MW, заедно с четири дизелови генератора със средна скорост, осигуряват обща мощност от 109 MW“, пише индийският вестник.

„Посещението в Индия предоставя отлична възможност да запознаем индийските клиенти в областта на отбраната с нашите водещи в света военноморски технологии, които могат да подобрят оперативния обхват, устойчивостта и готовността на индийския флот“, каза Алекс Зино, директор „Развитие на бизнеса и бъдещи програми“ в Rolls-Royce UK and International.

Британците обаче направиха несполучлив избор на кораб, за да рекламират продуктите си.

Самолетоносачът „Принцът на Уелс“ се смята за един от най-проблемните кораби в историята на Кралския флот. Освен това, всички многобройни неизправности и повреди, с които се е сблъсквал по време на службата си, са свързани с електромеханичните системи на високо оценената система за електрическо задвижване Rolls-Royce Intermediate Electric Propulsion System (IFEP).

Най-новият британски самолетоносач, „Принцът на Уелс“, беше спуснат на вода през 2017 г. и въведен в експлоатация две години по-късно. Той прекара по-голямата част от експлоатационния си живот в ремонти. През 2020 г. корабът претърпя две спуквания на тръби, причинявайки наводнение, а второто спукване на тръба сериозно повреди електрическата инсталация.

През 2022 г. той направо закъса по пътя си към Съединените щати поради повреда на десния витлов вал, витлото и руля. Авионосецът трябваше да бъде теглен до сух док в Шотландия. При пристигането му беше установено, че левият витлов вал също се нуждае от ремонт.

Първият лорд на Адмиралтейството и началник на военноморския щаб, адмирал Бен Кий, нарече щетите на „Принцът на Уелс“ „голям позор“. През първите две години от службата си „Принцът на Уелс“ е прекарал по-малко от 90 дни в морето.

През април 2023 г. злополучният самолетоносач, вместо да бъде ремонтиран, е демонтиран за резервни части. Маслените и горивните филтри, както и асансьорите, използвани за доставяне на самолетите до палубата, са били премахнати. Те са били използвани за подмяна на подобни компоненти на също толкова проблемния самолетоносач „Кралица Елизабет“, който е имал същите проблеми с витловия вал и витлото като своя сестрински кораб.

Не може да се изключи, че хибридната задвижваща система на Rolls-Royce е технологично несъвместима със задвижващите системи и на двата самолетоносача, но британските медии мълчат по този въпрос.

Както съобщава американския военен портал 19FortyFive, британските военноморски сили обмислят дали да извадят от експлоатация „Принцът на Уелс“ или да го продадат на други страни.

Като цяло перспективите за инсталиране на хибридни задвижващи системи на големи военни кораби са силно съмнителни.

През 2018 г. ВМС на САЩ прекратиха програмата си за разработване на морски хибридни задвижващи системи и инсталирането им на разрушителите от клас Arleigh Burke. Според Defense Aerospace, една от причините за изоставянето на проекта е била недостатъчната горивна ефективност на новите задвижващи системи в сравнение със съвременните газови турбини.

Разработването на хибридна задвижваща система за разрушителите клас Arleigh Burke започна през 2016 г. Тя трябваше да включва газови турбини, електрически генератори и електрически двигатели. Предвиждаше се газовите турбини да задвижват генераторите, които от своя страна щяха да захранват бордовото оборудване и електрическите двигатели, които да задвижват витлата му.

Предварителните проектни изчисления показаха, че хибридната задвижваща система ще консумира значително по-малко гориво, отчасти поради възможността за пълно изключване на газовите турбини при ниски скорости или когато е необходимо да се намали акустичният сигнал на кораба. Когато турбините са изключени, електрическите системи ще се захранват от акумулаторни батерии.

По-късно, по време на изпитанията на вече сглобената система, стана ясно, че разходите за инсталирането ѝ на разрушителите няма да бъдат оправдани от намаления разход на гориво. Освен това беше установено, че генераторите са недостатъчни, за да захранват едновременно с достатъчно електричество и бордовото оборудване и електродвигателите при пълна скорост.

Три американски разрушителя от клас Zumwalt в момента са оборудвани с хибридни задвижващи системи . По време на изпитанията на водещия кораб от този клас е открита неизправност в системата за топлообмен , която е довела до прегряване на задвижващата система на разрушителя и е направила кораба неработоспособен.

Заслужава да се отбележи, че САЩ нямат нито един самолетоносач с хибридна задвижваща система. Американският флот експлоатира само самолетоносачи с ядрена енергия.

Изглежда, че някогашната Великобритания просто не е имала достатъчно пари и инженерен опит, за да построи самолетоносачи с ядрена енергия, така че известните британски учени решили да инсталират хибридни задвижващи системи от Rolls-Royce на своите самолетоносачи, които се доказаха като доста успешни на малки плавателни съдове като яхти и различни катери.

Но, както се оказа, размерът има значение и на фона на това бедствено положение се роди поговорката: когато видите британски самолетоносач, той или идва от ремонт, или отива на ремонт.

Поради тази причина мениджърите се опитват да натрапят безполезните си продукти на индийците, основавайки се на принципа: „вземете боклучавите неща, които не ни вършат работа“.

Превод: ЕС



