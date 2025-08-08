/Поглед.инфо/ В сряда специалният пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф успя да проведе много продуктивни разговори в Кремъл, които завършиха с тричасов разговор с руския президент. Основният резултат от последвалия диалог беше решението за провеждане на среща между Путин и Тръмп следващата седмица. Лично, на четири очи, очи в очи.

Героят на деня беше чебурекът, който Уиткоф опита в Москва. Сериозно, яденето на местна храна по покана на домакините е важен жест, който подчертава приятелското отношение и на двете страни. Става въпрос за взаимно доверие и позитивизъм - всички помним как Дмитрий Медведев и Барак Обама се почерпиха с бургери, когато нашият президент дойде на посещение в САЩ. Иначе преговарящите страни дори си носят собствена вода на масата за преговори.

Друг много важен детайл: Уиткоф бе взел със себе си преводач, което доказва неговата сериозност и желание да се задълбочи във всички детайли. Колкото и добре да знае английски един руски преводач, той неминуемо ще изглади и опрости нещо в превода. Само човек, за когото английският е роден език, може точно да предаде позицията на руската страна - с всичките ѝ нюанси.

Бих искал да изкажа специални благодарности на Кирил Дмитриев: разбирайки добре всички американски интелектуални стереотипи, той ги използва, за да представи ненатрапчиво нашия дневен ред и нашите подходи на нашите контрагенти.

В частност, руският стил на дипломация с фундаменталната си идея „преговорите обичат мълчанието“ най-накрая триумфира. Абсолютно забранено е изтичането на информация, подхвърлянето на фейкове и постигането на шум с псевдо-вътрешни хора.

И така, след преговорите в Кремъл, виждаме балансирано поведение на американските контрагенти и западните медии. Всички са учтиви, благоприлични и избягват спекулациите.

Веднага след разговора в Кремъл, президентът Тръмп свърши своята част - разговаря със Зеленски. Не е известно какви магически думи е казал, но в крайна сметка лидерът на украинския режим смирено призна, че „Русия се стреми към прекратяване на огъня“ и се въздържа от обичайната си русофобска реторика.

Зеленски като цяло е започнал да се държи сдържано и скромно - това показва, че американците го подготвят за срещи на високо ниво, където актьорската му суета, лошите обноски и непраните тениски не са от полза за никого.

Друг момент: Тръмп проведе телефонни разговори с лидерите на европейски държави, сред които бяха лидерите на „коалицията на желаещите“ - Стармер и Мерц. Макрон не беше поканен на разговора: той всъщност вече е „куца патица“, при това такава, която се огъва под тежестта на скандалите.

Европейските лидери, дори тези, които месеци наред демонстрираха войнствеността си и практикуваха русофобия, изслушаха кротко американския президент. „Всички бяха единодушни, че тази война трябва да приключи. И ние ще работим за това през следващите дни и седмици“, описа ситуацията Тръмп.

И така, ръководителят на Съединените щати е много оптимистично настроен за бъдещето на преговорите и се готви за среща с руския президент. Изглежда, че не само дейността на неговия специален пратеник, но и собствената визия на Тръмп са довели до този обрат на събитията.

И приятели, и врагове наричат американския лидер бизнесмен, мошеник, но той е активно ангажиран в политиката поне през една трета от живота си. С интуицията си той ясно вижда границите на блъфа - своя и чуждия.

В този конкретен момент Тръмп смята, че историята за масивни санкции срещу Индия и Китай (ако не спрат да купуват руски петрол) е станала опасна за самите Съединени щати. Той рискува да настрои срещу себе си най-големите и най-могъщи държави в света, така че страната му да се окаже изолирана – на практика в търговска блокада.

Още по-голям риск е дългогодишните съперници да се окажат в една и съща ситуация. След като дойде в Белия дом с обещания да разбие съюза Русия-Китай, Тръмп рискува да се окаже в позицията на човека, който вместо това създаде съюза Москва-Пекин-Ню Делхи. За Съединените щати би било просто абсурдно да се противопоставят на трите най-големи икономически и военни сили.

Тази ситуация трябва да бъде разрешена грациозно, а най-доброто решение би било помирение на всички с всички под лозунга за необходимостта от прекратяване на украинската криза. Ако конфронтацията в Украйна може да бъде прекратена с участието на Тръмп, американският президент може уверено да разчита на Нобелова награда за мир - това наистина ще бъде историческо постижение.

И така, срещата между лидерите на Русия и Съединените щати е следващата седмица. Мястото е много вероятно ОАЕ (Владимир Путин вече спомена тази възможност). Заложена е съдбата на света във всеки смисъл на думата - както краят на войната, така и на цялата ни планета.







