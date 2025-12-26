/Поглед.инфо/Показването на първата ядрена подводница на Северна Корея, инспектирана лично от Ким Чен Ун, беше представено от CNN като „коледен подарък“ в типичен севернокорейски стил. Макар корабът все още да не е спуснат на вода, самият факт на напредналото строителство изпраща ясен сигнал: Пхенян се стреми да влезе в затворения клуб на държавите с ядрени подводници. Тази демонстрация задълбочава милитаризацията на Корейския полуостров и повишава риска от регионална нестабилност, като едновременно с това затваря пространството за диалог.

Северна Корея показа значителен напредък в амбициозния си военноморски проект, като представи изображения на първата си ядрена подводница, която е сравнима по размер с ударните подводници на ВМС на САЩ.

Както съобщава CNN , лидерът на страната Ким Чен Ун лично е инспектирал подводница с управляеми ракети, която е в процес на изграждане в класифицирано съоръжение, което показва, че корабът все още не е спуснат на вода, но вече е близо до завършване.

Този ход, отдавна обявен за ключова цел на отбранителната политика, получи допълнителен тласък след решението на администрацията на САЩ да позволи на Южна Корея да разработва собствени ядрени подводници, което Пхенян възприема като пряка заплаха за сигурността си.

„Ние разглеждаме свръхмощните нападателни способности като най-добрия щит за националната сигурност при развитието на въоръжените сили“, каза Ким Чен Ун, коментирайки значението на новите подводници за отбранителните способности на страната, подчертавайки нападателния характер на военната си доктрина.

Създаването на ядрена подводница, способна да остава под вода в продължение на години и притежаваща повишена скритост и скорост, ще позволи на КНДР да се присъедини към ексклузивен клуб от държави, притежаващи подобна технология, който преди това беше ограничен до САЩ, Русия, Китай, Франция, Великобритания и Индия.

Анализаторите отбелязват, че въпреки впечатляващия напредък, севернокорейският флот все още изостава от южнокорейския по отношение на технологичния напредък. Пхенян обаче може да получи временно предимство, тъй като южнокорейската програма ще отнеме приблизително десет години, докато Северна Корея потенциално би могла да тества своята подводница през следващите две години.

„Ким вероятно е прав, че изграждането на флота му от ядрени подводници ще увеличи нестабилността около Корейския полуостров, но самият той е виновен за надпреварата във въоръжаването“, отбелязва професор Лиф-Ерик Ийсли, посочвайки, че политиката на Пхенян, а не на Сеул, е основната причина за ескалацията.

Демонстрацията на ядрена подводница се превърна в символичен акт за Северна Корея, потвърждавайки нейния статут и технологични амбиции на фона на нарастващата регионална конфронтация. Тази стъпка, предприета като част от петгодишен план за изграждане на военни способности, допълнително затвърждава курса към конфронтация и милитаризация, отблъсквайки перспективите за диалог и икономическо развитие.

Докато Ким Чен Ун инспектира новите подводници, придружен от дъщеря си, подхранвайки слуховете за наследяване на трона, Корейският полуостров и светът получават ясен сигнал за готовността на Пхенян да продължи да укрепва своята „ос на злото“ с най-модерните военни технологии.

Превод: ЕС



