/Поглед.инфо/ Опитът на САЩ да окажат натиск върху Индия и да възпрепятстват нейната търговия с Русия едва ли ще имат успех, заяви Яков Кедми, който смята, че БРИКС не бива да се подценява, а при заплаха за някои от държавите в организацията, другите вероятно ще се сплотят около нея. Специалистът е силно скептичен към бъдещето на ЕС и към старите форми на съюзи в света. Той е убеден, че ако политиката на държавите от ЕС не се промени, те едва ли ще започнат размразяване в отношенията си с Русия.

Втора част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Ще успеят ли САЩ да принудят Индия да не търгува с Русия?

- Напрежението между САЩ и Бразилия;

- Ще успеят ли държавите от БРИКС да си взаимодействат успешно, при натиск на САЩ върху тях?

- Ще изготви ли БРИКС обща политическа програма?

- Ще се промени ли европейската политика към Русия?

- Какво очаква ЕС и защо старите съюзи нямат перспектива в днес?

- Репресиите срещу опозицията в Молдова;

- Споразумението между Армения и Азербайджан, подписано във Вашингтон.

/ВИДЕО/

Първата част от очаквайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=TY8HhQyhxPY