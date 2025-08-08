/Поглед.инфо/ Очертаващата се среща между президентите на САЩ и Русия едва ли ще доведе до бърз край на конфликта в Украйна, но създава предпоставки за стъпка напред в преговорния процес и партньорството между Вашингтон и Москва в други области, смята Яков Кедми. Експертът допуска, че ако Путин и Тръмп не се разберат за разрешаване на противоречията и се стигне до ескалация на конфликта между държавите им, то нищо чудно някой ден руското оръжие Орешник да се появи не само в Беларус, но и в Никарагуа.

Първа част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Визитата на Стив Уиткоф в Русия и какви изводи можем да направим от нея;

- Ще се проведе ли среща между Путин и Тръмп и ако се проведе, какви въпроси може да обсъждат на нея?

- Възможна ли е провокация, която да осуети срещата между Тръмп и Путин и кой може да я направи?

- Защо Русия и Китай ще продължат да стоят гръб в гръб срещу заплахите, които ги грозят?

/ВИДЕО/

Втората част от очаквайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=p4237NCdrcg