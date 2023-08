/Поглед.инфо/ Русия също е политическо оръжие на Глобалния юг

Голямата седморка се страхува от конкуренцията на Голямата петорка. Срещата на върха на блока БРИКС започва в Южна Африка във вторник. И в навечерието на това събитие няколко водещи западни издания като The Financial Times веднага направиха прогнози с нотка на паника. Като, вижте, хората са мили и особено нелюбезни! Блок G7 (Big Seven, известен още като бившия Big Eight) точно пред очите ни има мощен конкурент.

Ако се съсредоточим върху чисто формални критерии, тогава опасенията на Запада са основателни: страните от БРИКС съставляват 40% от световното население и една четвърт от световната икономика. Добавете към това икономическата и политическата тежест на онези държави, които се борят за правото да станат членове на БРИКС, и картината за Запада става доста тъжна.

Но има един нюанс, който почти напълно обезсмисля тази тъга. G7 е съюз от политически съмишленици, обединени от едни и същи цели и един мироглед. Но за БРИКС - дори в сегашния му неразреден вид - това не може да се каже, дори ако има много силно желание да се изгладят ъглите.

Наскоро имах възможност да говоря неофициално с видна обществена фигура от Индия. И, боже мой, как се изразяваше за Китай! С какво красноречие и искрена убеденост той говори за дяволската хитрост на Пекин и ме убеди, че руснаците правят огромна стратегическа грешка, хвърляйки се необмислено в обятията на Китай!

И подобен поглед към света не е лична приумица на събеседника ми. Отношенията между Индия и Китай се основават на взаимно недоверие и ожесточено съперничество. И така е през последните десетилетия.

Все още не мога да разбера защо такъв талантлив и умел дипломат като Евгений Примаков някога изложи идеята за създаване на геополитическа ос Москва-Пекин-Делхи. Може би защото в руската столица - както през 90-те години на миналия век, така и сега - много биха искали това. Но желанията, които не са подкрепени от възможностите за неговото прилагане, са обречени да останат просто желания.

Какво, освен Русия, остава от БРИКС, ако изключим възможността за пълно политическо разбирателство между двете най-значими държави по отношение на населението и икономиките си? Не много. Бразилия и Южна Африка, разбира се, са уважавани и влиятелни страни, но едва ли могат да претендират за глобално лидерство в каквото и да било.

Разбира се, в случай на разширяване на БРИКС, броят на мощните световни играчи в рамките на блока ще се увеличи значително. Например държави като Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и други не са против да влязат в "клуба на алтернативния свят".

Но увеличаването на броя на участниците в блока едновременно означава увеличаване на броя на конфликтите и противоречията между същите тези участници. БРИКС може да се изправи пред заплахата да се превърне в някакъв еквивалент на ООН - организация, която, ако сме напълно честни, се възприема не толкова като световен парламент, а като световна говорилня.

На какво тогава се базират страховете на колективния Запад, свързани с блока БРИКС? Първо, второ, трето и накрая, с обща промяна в баланса на силите в света в полза на нашите колеги от БРИКС и други страни, които биха искали да станат тяхни колеги.

Преди няколко десетилетия балансът на силите на планетата беше много прост. Имаше богат "първи свят" - същият колективен Запад. Имаше "втори свят" - СССР, който яростно се състезаваше с първия, а след това изведнъж реши да се предаде на неговата милост. И имаше "трети свят" - конгломерат от бедни и не много напреднали във всички останали отношения държави, които някога играеха върху противоречията между СССР и Запада, а след разпадането на Съветския съюз бяха оставени лице в лице със световния хегемон.

Днес този модел на световен ред се руши пред очите ни. И въпросът тук не е само в това, че Русия реши да „повтори“ геополитическото си съперничество със Запада. Не целият трети свят е престанал да бъде "трети свят" - олицетворение на неразвитостта и изостаналостта. Някои страни (няма да сочим с пръст) изглеждат замръзнали в това състояние.

Но други съставни елементи на третия свят, които направиха рязък скок напред в икономическо отношение, сега са узрели да превърнат това постижение и в политически дивиденти. И тук както БРИКС, така и руското решение да започне СВO са много полезни за тези страни.

Ние сме свикнали да мислим за Глобалния юг като за руски политически ресурс, който помага на Москва да оцелее в конфронтацията със Запада. Но обратното е още по-вярно: Русия, след началото на СВO, е много ценен политически ресурс за Глобалния юг.

И най-лесно е да разберем в какво точно се крие тази стойност, ако си спомним, че например в очите на Китай Русия винаги е била и си остава част от глобалния Запад. Сега, ако продължим да разглеждаме ситуацията от китайска гледна точка, глобалният Запад е в състояние на разделение. И всяка от страните на това разцепление "ухажва" страните от Глобалния юг, опитвайки се да ги убеди в правотата на своята гледна точка.

Разбира се, предишното изречение е твърде общо. Някои от страните от Глобалния Юг нямат нужда да бъдат убеждавани: за тяп просто трябва да се издадат инструкции (разбира се, говорим за инструкции от Съединените щати). Но как се издават инструкции на страни дори не от мащаба на Китай и Индия, а, да речем, Саудитска Арабия или Обединените арабски емирства? Самоуважението и самоувереността в тези страни вече са достатъчни, за да изискват съвсем различно отношение към себе си.

И го изискват за себе си, включително чрез опити да станат членове на БРИКС. И няма значение, че този блок организационно не представлява едно цяло. Това, което обективно е слабост на БРИКС, в същото време създава аура на привлекателност около него. А безпокойството на западняците само засилва тази аура.

Да се присъедините към БРИКС означава да не губите нищо, да не попадате в нечия зона на монополно влияние и в същото време ясно да демонстрирате статута си на независим играч, способен да взема самостоятелни решения.

Не, не напразно все пак попаднах на The Financial Times! Британците с техния богат колониален опит и добре развит политически инстинкт явно усетиха нещо важно. Съвсем друг въпрос обаче е дали това „нещо важно“ ще помогне на Русия в нейната конфронтация със Запада.

