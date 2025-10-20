/Поглед.инфо/ САЩ тестват нови боеприпаси с голям обсег, докато Великобритания тества стратосферни дронове. Как ще реагира Русия?

Западът активно анализира опита на войските за противовъздушна отбрана в Украйна. САЩ тестват артилерийски боеприпаси от ново поколение, а Великобритания е тествала стратосферни дронове. Военният наблюдател Владислав Шуригин коментира ситуацията.

Боеприпаси за специален обхват

Американската компания General Atomics е успешно завършила първите тестове на артилерийски боеприпаси от ново поколение, наречени Long Range Maneuvering Projectile (LRMP). Те са предназначени да разширят възможностите на 155-милиметровите артилерийски системи.

Това е високопрецизен боен боеприпас с контролирани аеродинамични елементи, интегрирана навигационна система,- пише Telegram каналът „Военна хроника“.

Според концепцията, след изстрел, LRMP се издига на височина 12-13 километра и може да измине разстояние от 120-150 километра. Това е далеч отвъд обсега на управляемите артилерийски боеприпаси от предишно поколение.

Снимка: екранна снимка от Telegram канала „Военна хроника“

Проект „Етер“

Междувременно британското издание UK Defence Journal съобщава, че безпилотни стратосферни балони по програмата Aether са били успешно тествани в Южна Дакота. Според резултатите „те са надхвърлили всички заявени цели“.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство поясни, че тестовете са част от по-широки усилия за разработване на безпилотни стратосферни платформи за разузнаване, наблюдение и рекогносцировъчно проучване (ISR). Тези въздушни платформи са проектирани за продължителна работа в трудни условия на голяма надморска височина.

Тестовете в Южна Дакота бяха успешни, постигайки или надхвърляйки всички планирани цели.- каза ръководителят на британското Министерство на отбраната Люк Полард, отговаряйки на писмен въпрос от депутата от Консервативната партия за Хънтингдън Бен Обис-Джектей.

Снимка: екранна снимка от групата във ВК „AEROKRAT/AEROCRAT“

Министърът обясни, че всички задачи, определени от програмата „Ефир“, са фокусирани върху осигуряването на денонощно разузнаване, наблюдение и разузнаване (ISR) от големи височини, както и откриването, идентифицирането и проследяването на сигнали и активното предаване на данни в пряка видимост и чрез сателитни комуникационни канали – при зимни условия на високи географски ширини.

По време на тестовете най-голямо внимание беше обърнато на постигането на непрекъсната работа на бордовото оборудване на големи височини и осигуряването с негова помощ на стабилно междуплатформено покритие на ISR услугите в определени райони.

Подчертава се, че проектът „Етер“ е част от по-широки усилия на Министерството на отбраната на Обединеното кралство за разширяване на възможностите на безпилотните системи за наблюдение в близкото космическо пространство. Тази програма има за цел да създаде системи, способни да работят в стратосферата за продължителни периоди, осигурявайки непрекъснато събиране на разузнавателна информация на значително по-ниска цена от традиционните спътници или пилотирани летателни апарати.

А какво да кажем за Русия?

Но по някаква причина руското Министерство на отбраната все още няма програми за разполагане на групи безпилотни балони с военно предназначение в стратосферата, които дори отдалечено да наподобяват програмата „Ефир“.- оплаква се военният наблюдател Владислав Шуригин.

Според него, експертите от години повдигат въпроса за целенасоченото разполагане на стратосферни въздушни платформи за гарантиране на националната сигурност на Русия. Военният наблюдател отбелязва, че предвид настоящата геополитическа турбуленция, заплахите за националната сигурност на Русия само нарастват, но военните все още не са взели отговорни решения за осигуряване на контрол над стратосферното пространство над страната.

Чакат ли нещо или нещо?- задава риторичен въпрос Владислав Шуригин в своя Telegram канал.

Превод: ПИ