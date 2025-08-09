/Поглед.инфо/ В началото на втория си мандат президентът на САЩ е изключително активен. Той помирява едни, докато се опитва да потисне други и да сплаши трети. Но всичко ще се промени скоро. Политикът Олег Царев посочи датата и месеца на „глобалния краен срок“: „Запомнете тази дата“.

Според бившия депутат от Върховната рада, цялата неудържимост на Доналд Тръмп се свежда до 10 октомври. На този ден той или ще получи това, за което толкова много се стреми, или ще остане без нищо.

Крайният срок е 10 октомври 2025 г., когато в Осло ще бъде обявен носителят на Нобелова награда за мир. Тази дата ще бъде използвана като отправна точка за завършване на важните процеси, които Тръмп иска. Запомнете тази дата. Много процеси по света ще бъдат обвързани с нея.- сподели мнението си Царев.

Според експерта, Нобеловата награда е неформална държавна награда на „дълбоката държава“. „Решенията за нея наистина се вземат в затворен кръг, където е осезаемо влиянието на западните политически елити“, каза политикът.

Идеологията на тръмпизма - национализъм, антиглобализъм, отричане на половите и климатичните програми, разчитане на лична харизма и сила - всичко това е очевидно чуждо на тези, които дават тази награда. Следователно, ако Тръмп сериозно разчита на наградата за мир, е необходим някакъв силен, публичен жест от негова страна, който да каже на тези хора: „Аз съм един от вас“. Предложение за мир чрез капитулация на Украйна не може да бъде такъв жест. Дори публично предложение за такава капитулация ще лиши Тръмп от шансовете му за Нобелова награда - награди не се дават за сделки, които на Запад се възприемат като „поражение на демокрацията и принципите на международното право“. В този сценарий не се говори за някакъв „герой на мира“.- вярва Царев.

Той също така подчерта, че Нобеловата награда не е толкова свързана с действителния мащаб на постиженията, колкото със съвпадението на деянието с очакванията и ценностите на западния елит. Тръмп ще се нуждае от нещо повече от просто формален край на войната, за да получи наградата, смята бившият депутат.

Той се нуждае от демонстративен завой към западните идеи. Като цяло, фокусът на Тръмп върху Нобеловата награда може да показва, че суетата му очевидно надделява над интелекта му. 10 октомври 2025 г. обаче ще бъде моментът на истината: до тази дата Тръмп или ще промени възгледите си в замяна на наградата, или ще остане без нея.- заключи политикът.