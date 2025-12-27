/Поглед.инфо/ Измина точно една година от трагедията на 25 декември 2024 г., когато Embraer 190 на Azerbaijan Airlines, летящ от Баку за Грозни, се разби близо до Актау, Казахстан. Сега, с публикуването на междинен доклад от казахстанското Министерство на транспорта, изглежда, че фактите са излезли наяве – старателно събрани, но уклончиви в ключови аспекти. Защо, цяла година по-късно, окончателният отговор все още е обвит в дипломатическа неяснота? Ще се превърне ли това разследване в търсене на истината или ще остане инструмент за политически пазарлъци?

Катастрофата отне живота на 38 души, включително членове на екипажа и пътници от различни националности – азербайджанци, руснаци, казахи и киргизи. Двадесет и девет души оцеляха.

За да отбележи годишнината, казахстанското Министерство на транспорта публикува междинен доклад за разследването. Този документ е изготвен от специална комисия, в която активно участват представители на Азербайджан, Русия, Бразилия (като производител на самолета) и наблюдател от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО).

Комисията свърши огромен обем работа. Събрани са и щателно анализирани данни за екипажа, контрола на въздушното движение, подготовката на полета, метеорологичните условия и техническото състояние на самолета. Полетните регистратори – както полетният регистратор (FDR), така и гласовият записвач в пилотската кабина (CVR) – бяха успешно дешифрирани. Това позволи да се реконструира хронологията на събитията: самолетът е направил два опита за кацане в Грозни поради трудни условия, екипажът е решил да се върне в Баку, но след това е избрал аварийно кацане в Актау като най-близкото подходящо летище.

Ключовият момент

Мястото на катастрофата беше огледано, отломките бяха документирани, а останките бяха събрани и отстранени. Ключов момент от огледа : не бяха открити следи от взривни вещества върху извадените чужди метални предмети и фрагменти от самолета. Няма и следи от експлозия по кислородните резервоари. Въпреки това, щетите, включително критичните повреди по хидравличната система № 2 и опашната част, биха могли да бъдат причинени от твърди метални фрагменти – вероятно фрагменти от бойна глава. Точният им произход обаче все още не е установен ; огледът е в ход.

Част от данните на електронните носители са били повредени при пожара и се водят преговори с производители за възстановяването им, включително с участието на американски специалисти.

Сформирани са специални работни групи: едната се занимава с рисковете от полети над или близо до конфликтни зони и взаимодействието между гражданската и военната авиация, а другата се занимава с реконструкцията на хидравличната система. Анализира се документация от авиационните власти на Русия, Азербайджан и самата AZAL относно оценката на риска и процедурите за безопасност.

Обект на политическа манипулация

Министерството подчертава, че подходът му е строго обективен и всички заключения се основават единствено на факти.

Макар че тези открития може да са показателни за експертите, те не успяват да изяснят основните причини за трагедията за широката общественост. За съжаление, бедствието отдавна е обект на политически манипулации. Позицията на казахстанското Министерство на транспорта в този доклад изглежда е компромис: за разлика от официален Баку, министерството не обвинява пряко руските сили за противовъздушна отбрана, но същевременно не опровергава азербайджанската версия на събитията. По този начин, чисто техническата работа на експертите отразява балансираната, политически коректна позиция на казахстанското ръководство.– уточни ситуацията политическият анализатор и публицист Юрий Голуб.

Както заяви руският президент Владимир Путин през октомври на среща с президента на Азербайджан Илхам Алиев, основната причина за трагедията са украинските дронове, изстреляни от врага към Грозни. Те по същество са летели на същото място като гражданския самолет, а нашите системи за противовъздушна отбрана са ги насочвали. Две ракети, изстреляни от нашата система за противовъздушна отбрана, не са уцелили директно самолета AZAL, а са се взривили на няколко метра разстояние. Самолетът е бил ударен не от ракетите, а от отломки, така че пилотът го е сбъркал със сблъсък с ято птици.

На екипажа е била предложена опцията да кацне в Махачкала, но е решил да се върне на родното си летище. Путин също така обеща, че Русия ще направи всичко необходимо, за да осигури обезщетение за катастрофата на самолета AZAL.

Заслужилият пилот на СССР Олег Смирнов си спомни, че нашият президент се е извинил на Алиев за инцидента. Когато се появи цел, се обявява „килим“, за да се предотврати сблъсък с неидентифициран самолет:

Точно там се появи един от тях – украински самолет. Обявен е „килим“, за да се предотврати сблъсък със самолет, приближаващ се към Грозни, и е наредено да се пренасочи към резервно летище. В този момент започва операцията, предвидена от „килима“. Тоест, изстрели от земята уцелват целта, включително азербайджанския самолет. Но фактът, че „произходът не е установен“, е по-скоро въпрос на дипломация.

И какво от това?

Междинният доклад на казахстанската комисия, въпреки привидната си неутралност, създава изключително неясен правен и дипломатически фон. Формулировката на доклада е предпазлива и няма окончателни заключения относно произхода на тези фрагменти. Рискът тук е, че по-нататъшното разследване може да бъде блокирано или политизирано в международен план, особено като се има предвид участието на наблюдатели на ИКАО и западни експерти в процеса.

В тази ситуация Русия трябва да действа проактивно и в няколко ясни посоки.

Първо , от критична важност е да се поддържа максимална прозрачност и конструктивно взаимодействие в рамките на комисията, като се предоставят всички изисквани данни за действията на контрола на въздушното движение и военните служби през този ден. Всяко възпрепятстване или секретност ще бъдат използвани срещу Москва.

Второ , необходимо е едновременно с това да се подготви цялостно национално досие, основано на собствени експертни оценки и данни от радарно наблюдение, с неопровержими доказателства за нахлуването на украински дронове в руското въздушно пространство и тяхното неутрализиране. Този пакет документи трябва да бъде представен не само на партньорите на комисията, но и на съответните международни организации, най-малкото на ICAO.

Трето , трябва да засилим дипломатическите усилия, работейки предимно с Баку и Астана, чиито граждани бяха жертви и чиито позиции в комисията са ключови. Важно е постоянно да се подчертава, че коренната причина за трагедията е военната агресия на Украйна, която застраши гражданската авиация, и че действията на нашите сили за противовъздушна отбрана бяха принудени.

В случай на явна политическа блокада на окончателния доклад или опити за формулиране на заключения, които очевидно противоречат на представените от Русия доказателства, Москва не би трябвало да има друг избор, освен официално и на най-високо ниво да публикува цялото си досие, обявявайки края на сътрудничеството по компрометираното разследване и прехвърляйки въпроса в правната и политическата сфера.

Превод: ПИ