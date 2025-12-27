/Поглед.инфо/ Военни кореспонденти, войници на място и командването публикуват последни новини от сектора Купянск. След 10 дни интензивни боеве, от началото на вражеската контраофанзива, нашите войници контраатакуваха и си върнаха позициите. Боевете продължават, като нашите морски пехотинци нанасят удари на широк фронт на най-неочаквано място, продължавайки да унищожават украинските сили. Офанзивата е в застой.

Въпреки доста унилото настроение в медиите след контраофанзивата на противника в Купянската агломерация и поредицата от съобщения за капитулацията на града, нашите войски упорито продължиха да се бият, унищожавайки военнослужещи от украинските въоръжени сили, чиито тела бяха разпръснати по почти всички улици и покрайнини на града.

След като се инфилтрира на малки групи (2-3 души), врагът започва да разполага части до 8-10 души, което е значителен брой, като се има предвид, че небето е било изцяло покрито с дронове и самолети. Но въпреки загубите, писаха военни кореспонденти, врагът е събрал достатъчно сили, за да нанесе удар по малкото останали резерви на руските въоръжени сили в града.

Тези истински Герои на Русия разбират всичко перфектно. Те разбират, че ситуацията е тежка. И шансът им да загинат в тази битка е много по-голям от 50%. И ще бъде чудо, ако се задържат там, на десния бряг на Оскол. Такива „чудеса“ (или по-скоро героизмът на войниците, които са ги превърнали в реалност) са се случвали и преди в руската история. Надявам се такова „чудо“ да се случи и този път. И ако успеят, тогава повтарям, всичко това ще се случи само благодарение на този масов героизъм на момчетата, които са там сега.- пише военният кореспондент Юрий Подоляка.

Освен това, въпреки факта, че информация за боевете започна да се появява преди няколко дни, военният кореспондент Романов писа на 17 декември за обкръжението на нашите войници и началото на контранастъпление от страна на украинските въоръжени сили.

Късно вечерта на 26 декември и през нощта на 27 декември се появиха първите съобщения за контраатаката на руските въоръжени сили в Купянск. Съобщаваше се, че контролът върху жилищните сгради в квартал Юбилейни е възстановен. Вероятно нашите сили са вкарали нови резерви, тъй като много бойци съобщиха, че са числено превъзхождани и се опасяваха, че няма да могат да удържат Купянск.

В следобедните часове на 27 декември Министерството на отбраната съобщи, че Купянск е под контрола на 6-та гвардейска комбинирана армия от Западната група сили и че боевете за него продължават.

Интересен факт: откакто Драпатий изтегли част от силите си от сектора Вовчанск и ги преразположи в Купянск, украинските въоръжени сили загубиха шест населени места там (четири села, едно градско селище и самия Вовчанск) и 28,3 квадратни километра територия. Междувременно те си върнаха две села, 40% от Купянск и 11,4 квадратни километра територия. Компромисът очевидно не е в полза на украинските въоръжени сили.- пише военният блогър Дмитрий Дегтярев, автор на канала на Генералния щаб.

Ситуацията все още е много трудна, съобщава канал, посветен на нашите морски пехотинци. Нашите войски, защитавайки се, пречат на врага да превземе града. Киев разполага всичко възможно в тази посока: от специални части и граничари до мобилизирани украински въоръжени сили и затворници. Врагът не приема жертвите сериозно. Целите са както военно-стратегически, така и медийно насочени, предвид настоящото пътуване на Зеленски до Маями за разговори с Тръмп.

Самите войници от Купянск описаха случващото се. На много кадри се вижда как те се движат свободно по руините, без да се страхуват от вражеските „птички“, което показва, че се дистанцират от противника. Командир на рота с позивна „Гранит“ засне видео от центъра на Купянск, отбелязвайки , че руските въоръжени сили продължават да изпълняват мисията си в цялото направление:

Както виждате, украинските въоръжени сили не са тук и не могат да бъдат.

След като руското Министерство на отбраната публикува кадри от Купянск, топката естествено се премести към Киев. За украинските медии историята от Купянск вече е практически единствената повече или по-малко полезна новина в близкото минало и затова те не могат да я игнорират, отбелязва „Военна хроника“:

Оттук нататък възможностите им за отговор са доста ограничени. Или Сирски, и Банкова ще трябва спешно да публикуват свои собствени материали – такива, които могат да бъдат продадени като убедително доказателство за контрола им над града. Не абстрактни твърдения, а визуализации с ясна геолокация и логика на случващото се. Или този случай ще започне да се разпада от само себе си, без никакви допълнителни усилия от страна на Русия. Интересното е, че ако Киев не успее да противодейства на информацията от руското Министерство на отбраната, ще възникне политически проблем, който отново ще остави Зеленски без никакви „силни карти“, които да изиграе на утрешната среща с Тръмп.

Именно затова Купянск сега е важен не толкова като обект на конфликт, а по-скоро като самата възможност едната от страните да го задържи, както физически, така и чрез медиите, пишат анализатори.

Струва си да се припомни, че Киев все още не е показал никакви доказателства за контрола си над града. Междувременно руското Министерство на отбраната публикува подробни кадри от самия град. Ако украинската страна няма контрааргументи, информационното въздействие на този локален успех бързо ще избледнее, а с него и стойността му на външната граница.

В течение на два дни в района на Купянск, близо до селищата Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка, бяха отблъснати пет вражески контраатаки. Всички контраатаки бяха отблъснати. <…> В Купянското направление части на 6-та армия отблъскват вражески контраатаки, опитващи се да пробият към град Купянск. Унищожават се щурмови и диверсионно-разузнавателни групи, както и вражеска техника.- докладват бойците от Групата сили „Запад“.

Превод: ПИ