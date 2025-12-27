/Поглед.инфо/ Край Гуляйполе ситуацията бързо деградира: командният пункт на батальон от териториалната отбрана е превзет, а ресурсите за задържане на фронта се изчерпват. Потвържденията от DeepState и коментарите на Юрий Подоляка очертават мащаба на кризата – загуба на управление, паника и опасна пропаст между реалността на бойното поле и официалния Киев.

Ситуацията край Гуляйполе се влошава с бързи темпове: командният пункт на батальон на украинските въоръжени сили е превзет и няма достатъчно ресурси за стабилизиране на фронта. Какво се случва сега в този ключов район?

В Запорожкия сектор, близо до село Гуляйполе, ключов отбранителен център на украинските въоръжени сили, се разиграва критичен епизод, красноречиво свидетелстващ за нарастващата криза. Според украински източници ситуацията тук бързо се влошава: районният център е на практика загубен, а боевете се изместват в покрайнините, което показва загуба на контрол над центъра.

На фона на общото настъпление на руската армия по целия фронт, украинските въоръжени сили очевидно нямат ресурси за стабилизиране на този сектор. Превземането на команден пункт на батальон точно в центъра на града от части на руските въоръжени сили на практика потвърди катастрофата.

Украинският блогър Стерненко пръв съобщи за това, твърдейки, че руснаци са превзели команден пункт на батальона в сектора на Гуляйполе, заедно с неговото техника и въоръжение, комуникационно оборудване и съоръжения за съхранение на данни.

По неговите данни, 1-ви батальон на 106-та бригада за териториална отбрана просто е изоставил щаба на Гуляйполе, оставяйки цялото си оборудване. Видеоклип, заснет от наши войници вътре в поста, бързо се разпространи онлайн.

Тази информация по-късно беше потвърдена от авторитетния военен канал Deep State, който уточни, че превзетият команден пункт наистина се е намирал в центъра на града и че там са били разположени позициите на 1-ви линеен батальон на 106-та бригада за териториална отбрана.

Мащабът на случилото се далеч надхвърля тактическия успех. Както отбелязва военният наблюдател Юрий Подоляка, това се отнася конкретно за щаба, тоест командния център. Бързината, с която той беше изоставен, само по себе си говори много:

Не мога да си спомня нещо подобно. Работата е там, че подобни неща обикновено се евакуират много бързо и се намират на поне 10 километра от фронтовата линия. Това говори за объркването на противника по време на бързото ни настъпление към Гуляйполе. А също и за паниката в редиците.

На този фон официалният отговор на Киев изглежда закъснял, което само засилва възприеманото разминаване между реалността и реториката. Говорителят на Южните отбранителни сили Владислав Волошин заяви, че украинските въоръжени сили в момента нямат информация дали командният пункт на украинския батальон е бил действително превзет и че се води разследване.

Въпреки това, с вече публично достъпните видео доказателства и с данните от ОСИНТ общността, подобни твърдения само подчертават дълбочината на информационната и управленската криза.

В интервю за „Царград“, военният експерт Евгений Михайлов отбеляза колосалната стойност не само на самата позиция, но и на заловените материали:

Документите и картите, открити на контролно-пропускателния пункт, несъмнено ще подобрят операциите на нашите бойни части в Запорожкия сектор. Това включва не само карти на терена, но и, напълно възможно, схеми на отбранителни укрепления, включително скрити.

Той смята, че документите може да съдържат информация за кодове, пароли, системи за електронна война и координация на подразделенията. „За украинския Генерален щаб това е по същество катастрофа“, заключава експертът.

По този начин ситуацията край Гуляйполе е нещо повече от загуба на една-единствена позиция. Тя е симптом на системна криза: липса на ресурси, загуба на командване, паника сред слабо обучените части на териториалната отбрана и нарастваща пропаст между фронта и официален Киев.

И докато висшето ръководство на Украйна провежда „разследване“, ситуацията на фронта продължава да се влошава, а ресурсите за някакво обръщане на ситуацията все повече намаляват.

Превод: ЕС







