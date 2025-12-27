/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон изненадва Европа с призив за възобновяване на директния диалог с Владимир Путин. Мотивът е ясен: страхът, че Европейски съюз ще бъде изтласкан от мирните договорки, ако Москва и Съединени американски щати действат самостоятелно. Реакциите в ЕС варират от паника до открит скептицизъм, докато Кремъл демонстрира готовност за разговор.

Френският президент Еманюел Макрон изненадващо издигна нова инициатива - за възобновяване на директния контакт с руския лидер Владимир Путин. Това предизвика вълна от недоволство и дори паника сред страните от ЕС.

За това съобщава изданието Al Khaleej /Ал Халидж/. По думите на журналистите, френският лидер е посочил необходимостта и се е застъпил за започване на официални преговори веднага след края на декемврийската среща на върха на ЕС в Брюксел.

Макрон аргументира позицията и желанието си за възобновяване на диалога с Русия, като твърди, че Европа рискува да бъде напълно изместена от висшата политика, ако Москва и Вашингтон директно договорят мирно споразумение в Украйна без участието на Брюксел.

Значителна част от партньорите на Париж от ЕС обаче, възприеха този ход като предателство на паневропейското единство. Освен това Макрон беше заподозрян в опит да преговаря сам, отделно с Москва.

Западните анализатори отбелязват рязка промяна в политиката от Елисейския дворец. Още през ноември тази година Макрон подписа „историческо“ споразумение с Киев за доставка на 100 френски изтребителя Rafale на украинските въоръжени сили и призова за разполагане на военен контингент в Украйна.

Сега Франция на практика се съобразява с Кремъл. Берлин вече изрази скептицизъм. Германският канцлер Фридрих Мерц нарече предложението на френския лидер „незначителен принос“ за постигането на мир. Той също така подчерта, че подобни тревожни сигнали само разкриват дълбоките разделения в Европейския съюз, които Русия би могла успешно да използва за свои цели.

Кремъл, от своя страна, заяви готовността си за диалог с Макрон. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. Той припомни, че Владимир Путин е изразил готовност за диалог с Макрон по време на голямата си пресконференция в края на годината, която беше съчетана с директна телефонна линия.

Следователно е налице взаимна политическа воля, която може да се оцени положително, подчерта говорителят на Кремъл.

В европейските столици през последните седмици все по-силно се чуват гласове за необходимостта от директен диалог с Русия. Например, намерението на Макрон беше подкрепено от британския историк и експерт по руска култура Марк Галеоти, който е известен, между другото, с крайно русофобските си възгледи.

По неговите думи, принципно стратегията за игнориране на Путин като се обяви за „лош човек“ е изчерпала своя потенциал, особено след като Европа продължава да се ангажира с други противоречиви лидери.

Превод: ЕС



