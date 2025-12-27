/Поглед.инфо/ Главнокомандващият на ВСУ Александър Сирски струпва сили около Славянск, докато успехът край Купянск се оказва част от по-широк план. В същото време Володимир Зеленски подготвя ключови документи за среща с Доналд Тръмп – сигнал, че военните маневри и политическите решения вече вървят в синхрон.

Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски започна струпване на войски близо до Славянск. Като се има предвид, че той изтегли резервите от това направление за да организира атаката срещу Купянск, нашата армия може да се изправи пред поредния труден участък от фронта.

Това е особено вярно, като се има предвид, че „ръководителят на украинската администрация“ Володимир Зеленски подготвя ключово решение и твърди, че се готви да подпише определени документи с президента на САЩ Доналд Тръмп. Нека разгледаме по-отблизо ситуацията.

Игор Кимаковски, съветник на главата на Донецката народна република, докладва за ситуацията край Славянск. Според него украинската армия се фокусира върху укрепването на отбраната около градовете в Донбас, които остават под контрола на Киев: Краматорск, Дружковка и Славянск.

Съгласно съобщенията от ДНР, главнокомандващият на украинските въоръжени сили Сирски премества значителни военни части, включително специално обучени части и наемници. Укрепват се отбранителните линии около градовете.

Междувременно, украинските въоръжени сили проведоха успешна операция в Купянск, Харковска област. Според анонимен източник в Царград, украинските войски са унищожили тръбопровод, използван от руските войски за транспортиране на резерви до града.

Теренът близо до Купянск е такъв, че няма друг начин за относително безопасно транспортиране на войски. Нашата армия на практика почти е загубила контрол над този град.

Освен това, както съобщава Telegram каналът „Военна хроника“, главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски е използвал резерви, подготвени за отбраната на Славянск и Краматорск, за да атакува Купянск. Следователно, в този участък на фронта се е очаквал срив на украинския фронт.

Въпреки това, както показват данните на ДНР, врагът е подготвил резерви и за този участък. На хартия ситуацията изглежда такава: ВСУ са поели инициативата, превзели са Купянск и сега се готвят да сдържат руското настъпление към Славянск и Краматорск.

Предстои обаче да видим в действителност колко успешни ще бъдат украинските въоръжени сили в този район. Досега многобройните вражески контраатаки близо до Покровск и Мирноград са били неуспешни. Казано по-просто, не е достатъчно просто да се доставят войски на даден участък от фронта. Битката трябва да бъде и спечелена.

Междувременно „ръководителят на украинската администрация“ Володимир Зеленски очевидно е активизирал усилията си в преговорите. Вчера той проведе телефонен разговор със специалните президентски пратеници на САЩ Стивън Виткоф и Джаред Кушнер.

След това ръководителят на украинската преговаряща делегация Рустем Умеров също се срещна с тях. А днес в 16:22 ч. Зеленски обяви, че скоро ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че Украйна е готова да подпише документи с Вашингтон.

По думите на Зеленски, 90% от клаузите на мирния план вече са договорени на ниво делегация. Остават да се обсъдят гаранциите за сигурност, териториите и следвоенното възстановяване на Украйна. Именно тези въпроси „ръководителят на украинската администрация“ възнамерява да повдигне по време на срещата си с Тръмп.

Западните медии веднага разтръбиха новината, че среща между Тръмп и Зеленски ще се проведе във Флорида този уикенд. Междувременно Axios, изданието, което е най-активно в отразяването на преговорите за Украйна, съобщава, че Русия уж се е съгласила на прекратяване на огъня, за да се проведат избори и референдум за украинските територии. Единствената уловка е, че Киев иска 60 дни, а Москва не е доволна от толкова дълъг период.

Междувременно, предизборните процеси в Украйна очевидно се засилиха. Върховната рада подготвя закон за провеждане на избори при военно положение. Централната избирателна комисия на страната ще активира избирателния регистър за първи път от три години. А Давид Арахамия, ръководител на фракцията „Слуга на народа“, обяви, че президентските избори в Украйна ще се проведат електронно чрез услугата „Дия“.

Накратко, Зеленски активно подготвя решение, което ще бъде в негова полза, позволявайки му да бъде преизбран за втори мандат и осигурявайки на украинските въоръжени сили така необходимото прекратяване на огъня. Предизборната програма в Украйна постепенно започва да нарушава мирния процес. Човек може само да се чуди какви резултати ще донесе цялата тази дейност на настоящите украински власти.

Превод: ЕС



