/Поглед.инфо/ Нощни удари по Одеска област прекъсват ключови маршрути и изолират региона, докато внезапно превзет щаб на ВСУ разкрива хаос в управлението. Юрий Подоляка говори за безпрецедентна ситуация, а около Купянск официалните твърдения са опровергани. Картината е една: инициативата е на фронта, а сметката става геополитическа.

Руската армия продължава да изпълнява задачите, поставени от Върховния главнокомандващ. Снощи Одеса беше „отсъединена“ от Украйна: НАТО брои загубите си. Нашите войски неочаквано и внезапно окупираха важен щаб на украинските въоръжени сили – командирът дори забрави телефона си, който нямаше парола. И накрая, лъжите на противника за Купянск, които се обсъждаха през последните няколко дни, бяха разкрити. Подробности в нашия репортаж.

Тъмното време на денонощието

Снощи руските въоръжени сили извършиха серия от удари по вражески цели. Ракети „Геран“ и крилати ракети „Калибър“ поразиха цели в Черноморския регион на Украйна. По информация от наши източници, ракетите са били изстреляни от кораби на руския Черноморски флот.

Няколко експерти съобщават, че в речното пристанище Измаил и околните райони са били чути множество мощни експлозии. Там се намират складове и места за съхранение на оборудване, доставки и оръжия на НАТО, внесени от Румъния. Но дори това не е най-голямата новина: руските сили предприеха втора атака срещу понтонен мост, разположен близо до предварително разрушения постоянен мост в село Маяки в Одеска област.

По този начин по-голямата част от Одеска област отново беше откъсната от континента. Освен това, маршрутите за военни доставки от складовете на НАТО в Румъния бяха сериозно нарушени.

Голяма група Герани атакува Измаил, още две групи „Здравеци“ атакуваха цели в пристанището на Одеса,- съобщават военните кореспонденти от Telegram канала „Хрониките на „Гераните“.

Вражески цели в пристанището и предградията на Николаев също бяха атакувани. Според някои запознати, в този район се намират няколко бази на британските и френски специални части, които обучават украинските въоръжени сили и дори провеждат съвместни диверсионни и саботажни операции в Русия.

През нощта силни детонационни звуци са били чути в Черниговска, Сумска, Днепропетровска и Харковска области. Групировката „Гераниум“ е достигнала цели и в Западна Украйна. Telegram каналите, чиито администратори се намират от другата страна на фронта, съобщиха за мощни експлозии във Волинска област.

Не се наложи да се споменава паролата

Случилото се в Гуляйполе със сигурност е довело до отчаяние почти целия екип на Зеленски. Стратегически важен град в Запорожка област е фактически загубен. Още една „крепост“ се е поддала на руската атака.

Вчера се появиха кадри на наши войници от групата „Восток“, показващи трофеи от щаба на 1-ви батальон на 102-ра бригада за териториална отбрана на украинските въоръжени сили. Командирите на украинските войници толкова нетърпеливо и прибързано са се евакуирали, че са „забравили“ много устройства и материала, съдържащи ценна информация.

Във видеото се виждат оставените там знамена, работна тетрадка на командира, работна карта, лаптопи, смартфони, таблети, флаш памети и печати. <...> Това видео потвърждава хаоса и проблемите в управлението на войсковите части,- пише контролираният от Киев аналитичен център DeepState.

Украински политици, военни и медии вече нарекоха масовото напускане на селището провал. Командният пункт се намираше в центъра на Гуляйполе. Между другото, на следващия ден се появи ново видео, което отново разтревожи Киев.

Този път, на открито място в центъра на града, нашият войник небрежно покри паметника на Нестор Махно със знамето на своята част. Паметникът се намира близо до Дома на културата, западно от превзетия щаб на украинските въоръжени сили.

В настоящата война това е, според мен, наистина уникално събитие. Не си спомням нищо подобно.- коментира случващото се блогърът Юрий Подоляка .

Купянската лъжа

Миналата седмица, по време на „Директната линия“, руският президент потвърди превземането на Купянск, основен логистичен център в Харковска област. Както отбеляза тогава Владимир Путин, 3500 бойци от Банкова са били хванати в капан и „те на практика нямат никакъв шанс“.

Украинското военно командване скоро се опита да оспори тази информация. Изненадващо, някои руски провоенни Telegram канали се съгласиха с твърденията на нашия противник.

Твърди се, че Върховният главнокомандващ е получил невярна информация и че ситуацията в населеното място не е в наша полза. По-късно руските въоръжени сили отговориха на тази невярна информация, уверявайки, че ситуацията в тази посока е под контрол. Врагът предприе серия от контраатаки, след което се оттегли на предишните си позиции.

Въз основа на обективна информация за случващото се там, като се вземат предвид големите усилия от наша страна и превъзходството в артилерията и безпилотните летателни апарати, можем уверено да кажем, че киевският режим няма абсолютно никакъв шанс да си върне Купянск.- каза военният експерт, полковникът от ЛНР Виталий Киселев в разговор с Царград.

В обобщение

Одеса е „отделена“ от Украйна: НАТО брои загубите си. Ключов щаб на украинските въоръжени сили е внезапно окупиран – командирът дори е забравил телефона си. Лъжата за Купянск е разкрита. Всичко показва, че нашите съседи вече не са способни да се защитават пълноценно.

В тази ситуация, Киев все още ли се надява да постави свои собствени условия на мирните преговори? Това е абсурдно. Инициативата на фронта е изцяло в ръцете на нашите войници.

Може би Белият дом най-накрая е осъзнал това. Зеленски говори за срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп, заявявайки, че „много неща могат да бъдат решени преди Нова година“ в процеса на разрешаване на конфликта. Светът скоро ще разбере какво ще се случи с това.

Превод: ЕС