/Поглед.инфо/ Путин и Тръмп поискаха да се срещнат, за да фиксират параметрите на мира в Украйна

„Русия и САЩ се споразумяха за нещо много сериозно“, „огромни промени“, „очаква ли ни мирно споразумение?“ След обявяването на среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп , западните медии следят със затаен дъх всяко действие на Кремъл. Всички големи заглавия са свързани с големия брой международни контакти на руския президент.

ДВА ДНИ НА ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ

Това наистина е необичайно. През последните два дни държавният глава е провел шест телефонни разговора. Списъкът с лидерите, с които Путин е разговарял, между другото, е не по-малко важен от съдържанието на самите разговори.

Нека да разгледаме най-важното. Ето с кого е разговарял Владимир Владимирович и за какво е говорил:

С китайския президент Си Дзинпин:

„Президентът докладва за основните резултати от разговора си със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф. Си Дзинпин изрази подкрепа за дългосрочно уреждане на украинската криза.“

С президента на Южна Африка Сирил Рамафоса:

Владимир Путин сподели основните резултати от разговора, който се проведе предния ден в Москва със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф.

С индийския премиер Нарендра Моди:

„Като се има предвид руско-индийските отношения като специално привилегировано стратегическо партньорство, Владимир Путин сподели основните резултати от разговора със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф.“

С президента на Беларус Александър Лукашенко:

Владимир Путин информира за текущите руско-американски контакти с акцент върху резултатите от разговора на 6 август със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф.

С президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев:

Владимир Путин се обади, за да обсъди напредъка на диалога с Вашингтон за уреждане на украинската криза, включително основните резултати от неотдавнашната среща със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф, в духа на руско-казахстанските отношения на съюзничество и стратегическо партньорство.

С президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев:

„По време на телефонния разговор Владимир Путин сподели оценката си за разговора, състоял се на 6 август в Кремъл със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф.“

КАКВО ОЗНАЧАВА ВСИЧКО ТОВА?

Като цяло, разбирате идеята. Списъкът включва най-близките съюзници на Русия, половината от членовете на БРИКС. Трябва да се отбележи, че Путин лично се обажда на държавните глави, за да съобщи важните новини. Междинните резултати вероятно биха могли да бъдат съобщени чрез Министерството на външните работи.

Но не. Нещо повече - в четвъртък руският президент се срещна със съветника на индийския премиер Аджит Довал в Кремъл. Но в петък той все пак се обади на премиера Моди, за да му каже какво се е договорила Москва с Вашингтон.

Очевидно е, че в преговорите са настъпили много, много сериозни промени. И Путин, който цени правилата на добрите обноски (както в дипломацията, така и в живота като цяло), реши лично да уведоми съюзниците. И същевременно да потвърди, че Русия остава ангажирана с всички споразумения между съюзниците и ще продължи да цени високо партньорството, независимо за какво ще се споразумеят Москва с Вашингтон.

ЗА КАКВО СЕ ДОГОВОРИХА РУСИЯ И САЩ?

Всичко сочи, че на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп ще бъде подписано някакво споразумение. Както Москва, така и Вашингтон подчертават това още от първия телефонен разговор между двамата президенти.

- Смятаме, че първо трябва да свършим работата на експертно ниво, защото оставянето, да речем, на трудна, нечиста работа на президентите е абсолютно нелогично, - заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на 28 юли. - Първо трябва да се подготвим, трябва да изготвим параметрите на споразумението, а след това да ги фиксираме на най-високо ниво.

Нека повторим след Кремъл: да се изготвят параметрите на уреждането. Тоест, президентите, поне първоначално, искаха да се срещнат, когато Русия и САЩ се споразумеят за параметрите на мирното разрешаване на конфликта в Украйна.

И след посещението на Уитков, от Кремъл дойде знак, че предложението е получено.

„Американците направиха предложение, което ни се струва напълно приемливо“, каза в четвъртък помощникът на руския президент Юрий Ушаков, който присъстваше на срещата със специалния пратеник.

Какво споразумение биха могли да постигнат Кремъл и Белият дом? Примирие, частично примирие, меморандум, който да изброява всички условия на мира? Днес е безсмислено да се спекулира; това би било като да гадаем на кафеутайка. Можем само да повторим думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио: „Териториалните въпроси ще бъдат ключови в украинското уреждане“. Тоест, независимо какво бъде подписано, териториалният въпрос ще бъде решен.

Друг очевиден момент са санкциите. От февруари насам непрекъснато се говори за постепенното им премахване. Тоест, Русия прави крачка към мир - някои ограничения изчезват. И крачката напред може да бъде много сериозна...

НЕ ВСИЧКО Е РЕШЕНО ОЩЕ

Въпреки положителните знаци, трябва да се отбележи, че не всички въпроси могат да бъдат решени в тричасов разговор с Уиткоф. Поради това, както Белият дом, така и Кремъл заявиха, че срещата на президентите може да се проведе или следващата седмица, или да бъде отложена. За да се договорят всички подробности.

Друго нещо, което трябва да се помни, е, че мирът в Украйна не е удобен за всички. „Военната партия“ както в Щатите, така и в Европа ще се опита да провали споразуменията. По-малко от 12 часа след обявяването на срещата, The New York Times публикува фейк нюз /фалшива новина/ - уж Путин е длъжен да се срещне със Зеленски, преди да се срещне с Тръмп. Тръмп трябваше лично да отрече тази новина - такива споразумения не е имало.

Очевидно мирът не устройва и Володимир Зеленски, за когото продължаването на войната е гаранция за запазване на президентския пост. Спокойно можем да очакваме провокации от Украйна. Например, по британските наръчници. Британците вече провалиха подписването на мир в Истанбул преди три години и със сигурност ще искат да повторят този номер.

Могат да се използват и най-мръсните методи: инсценировка като в Буча, обвинения в атаки срещу атомни електроцентрали. Всичко, чак до физическото елиминиране на самия Зеленски, за което, естествено, веднага ще бъде обвинена Русия.

Така че засега си струва да се говори за пробив само шепнешком…

Между другото

КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩАТА МЕЖДУ ПУТИН И ТРЪМП?

В четвъртък държавният глава прие в Кремъл президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, по време на среща с когото отбеляза, че Обединените арабски емирства биха били подходящо място за среща с Тръмп. Разбира се, това може да е просто учтивост - Путин не би могъл да обиди госта си. От друга страна, самият Тръмп наскоро беше в ОАЕ. А шейховете поддържат добри отношения и с Русия, и със САЩ. Следователно това наистина е почти идеален вариант.

Превод: ЕС



