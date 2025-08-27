/Поглед.инфо/ Купих си днес в-к”Телеграф”. Заради кръстословиците. На 1-ва стр. чета цената му 1,50 лв. Или 0,77 цента? За еврозоната писах предостатъчно. По личен опит от Словакия при влизането й, от резервираността в другите 3 страни от Вишеградската група и т.н. и пр. Не следя вече и унизителната, колонизационно-тематична пропаганда по казионните и разпазарувани медии. Последно бях чувал от тях, че еврото ще бъдело обменено при курс 1,97..., т.е. под до 2 лв. за 1 евро. При „Телеграф”-а, във фризьорския салон и където съм погледнал в магазини, левът е по-силно подценен.

Да не би в Закона за въвеждане на еврото да е предвидено друго съотношение?

Отлагах четенето на подобен закон от национална горделивост, солидарност и самоуважение. Но и с надежда, че наследниците ми или дори аз ще доживеем Деня, в който този закон ще бъде публикуван сред обвинителните документи в бъдещи съдебни процеси срещу безхаберниците, които са го приели. Както и срещу „наведените”, които вписаха България в ЕС (единствена!!!) и в НАТО с козируване. Без всенародно допитване чрез референдум /плебисцит!?! Чиновнически членства по закони, приети от псевдо-„избраницици”. Самите те „избрани” с едва 17-20 % от гласовете на всички правоимащите. В т.ч. с манипулации, фалшификации, закупен вот, местнически „феодализъм” и партийно-мафиотска подлизурковщина! Поне да бяха допуснали референдум против прибързването, предложен от президента! И на първолаците у нас е ясно, че: 1.Договорът за присъединяване на България не определя припряни срокове за въвеждане на еврото. 2. Че страната ни НЕ е готова за това многопланово финансово- ИКОНОМИЧЕСКИ. Както още други 5-6 доста по-развити и богати от нашата държави. 3. Че международната обстановка е хаотична, а в Брюксел управляват амбициозни и алчни лаички! А във Вашингтон...?!

Но да се върнем – ДРЕБНАВО – към „Телеграфа”. Как си представяте, че ще ви върнат за 1 газетка срещу даденото от мен 1 евро 23 цента? Или ако имате и дадете 80 цента да ви върнат 3 цента? На практика ще получим/те максимум 20 цента срещу еврото с отговор: „Нямам дребни”. „Телеграфчето” обаче е най-нищожното! А другите цени, на хранителни стоки и какво ли още не? Оформя се геноцид, поне за по-възрастното население, както израелския в Газа, но със средства ЦЕНИ.

Надявам се, че бъдещите трибунали над безотговорните случайници, неспособни да организират без аванти и селска вечеринка, ще бъдат предшествени от закон. В който, санкционни последствия над тях да понесат и наследниците им. Но демократичен! Не с косвени емоционално-идеологически последствия, както от „народните съдилища през 40-те години на м.в.”. Не политизирам и не се опитвам да преправям историята. Брат на дядо ми, изцяло аполитичен, е бил „натопен” без вина от криминален престъпник с брат селски милиционер-след-девето-септемвриец-приспособенец. И е бил ликвидиран от подобно съдилище. Времената за завист и възмездие са несравними. Като християни следва и да прощаваме, но сега преките и косвените жертви от вродената папагалщина, слугинство и келепирджилък ми се струва, че ще бъдат фатално много повече!