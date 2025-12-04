/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с Михаил Миков той разказва без грим как България премина от компютрите „Правец“ и собствените слънчеви батерии до държава на разрушени заводи, мъртви села и милитаризиран бюджет. От Нефтохим, продаден за стотинки и днес оценяван на милиарди, до евтиното жито, което унищожава българския земеделец – разговор за голямата измама на прехода и за това има ли кой вляво да потърси реванш.

В тази втора част Михаил Миков прави болезнен, но честен разрез на българската икономика – от деиндустриализацията и окрупняването на земеделието до скандалната съдба на „Нефтохим“ и мита за „чудотворните“ чуждестранни инвестиции.

Говорим за милитаризирания бюджет, за нарастващия дълг, за мъртвите села, за баничаря в 4 сутринта и зърнения барон с милиони субсидии, за разбитата вяра в лявото и за възможността левицата да се върне към своята историческа мисия – да защитава труда, а не капитала.

– България премина от производство на компютри и монокристали към вносна зависимост и разруха на индустрията.

– Земеделието е превърнато в територия на свръхконцентриран капитал, докато дребният фермер и българското село изчезват.

– „Нефтохим“ е пример за национален грабеж – продаден за около 150 млн. долара, днес се говори за 2 млрд. евро, за да бъде „спасен“.

– Милитаризацията на бюджета и нарастващият държавен дълг тласкат страната към нови кризи, вместо към развитие.

– Левицата е в разпад, но според Михаил Миков все още има шанс за реванш, ако се върне при хората, труда и каузата, а не при личния просперитет.

