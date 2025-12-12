/Поглед.инфо/ Часове след оставката на кабинета в предаване с д-р Владимир Трифонов проф. Румен Гечев говори без заобикалки: протестът е сила, но и удобен параван за контролирано „излизане“ от коалицията преди еврозонния шок. Какви рискове идват от 1 януари 2026, защо конфискацията на руски активи може да удари Европа като бумеранг и къде остава България в тази опасна сметка?

Разговор за причините и скритите мотиви зад оставката на правителството: натискът на улицата, провалите около бюджета, опитът да се избегне политическата цена на еврозоната и прегрупирането пред избори. Проф. Гечев анализира икономическите слабости на България, структурните дефекти на еврозоната (различни нива на конкурентоспособност и лихвени тежести), както и риска Европа да загуби доверие, ако тръгне към конфискация на руски активи. Финалът е директен: без национален интерес и твърда позиция следващото правителство може да подпише сметки, които обществото няма да може да плати.

Проф. Румен Гечев вижда оставката като резултат от народния натиск, но и като ход за политическо „измъкване“ преди тежки последствия около еврозоната. Той оспорва плашилата за икономически хаос при падане на кабинет и предупреждава, че истинската битка е за алтернативата и за това кой ще носи отговорност след 1 януари 2026. Гечев критикува модела на еврозоната като конструкция, която задълбочава разликите между силните и слабите икономики, и посочва примери за тежестта на дълга и лихвите. Най-острото предупреждение е към плановете за „юридическа вратичка“ за руски активи: според него това може да отприщи отлив на резерви и инвестиции и да натовари България с непосилни гаранции (включително посочван риск от 1,2 млрд. евро).

