/Поглед.инфо/ Молба до министъра на вътрешните работи

Уважаеми г-н Министър,

Аз, от името на българските шофьори, отправям огромна гражданска молба. Повод за тази молба е следната случка. Вчера трябваше да направя превод в централен клон на голяма българска банка. Служителката взе личната ми карта, погледна я и каза: Личната ви карта е нова! Да, казах аз, но преди два месеца я регистрирахме в друг клон на вашата банка. Може- усмихнато ми отговори служителката- но то си е за тях. При нас също трябва да се регистрира. Наум изругах електронизацията на България, но на глас казах: - За какво тогава ни е цялата тази дигитализация! Ами…- усмихна се мило служителката- нали знаете, системите са различни и…

Като имам пред вид дигиталното състояние на тази голяма банка ,а също така подобна история със системата на друга голяма институция два месеца по-рано, изказвам съмнение в готовността на ТОЛ системата да извършва замервания на средната скорост в цяла България. Ние с трепет очакваме датата пети септември, когато новият закон ще започне безмилостно да наказва нарушителите на основание на показанията на същата тази ТОЛ система. Виждаме че много граждани и организации предупреждават, че системата не е готова за подобни действия. Освен това знаем, че българските системи от всякакъв род и вид се управляват от служители подобни на тези в споменатата банка. Затова молбата ми е следната:

Да се уверите ЛИЧНО (подчертавам-лично) в одобрението на всеки един участък от работата на ТОЛ системата от Българския институт по метрология. Ако има съмнения в нередности да отложите официално влизането на закона в сила до окончателното одобрение на всички участъци от пътя. Лично да заявите по БНТ, че поемате морална и финансова отговорност (или поименно да посочите тези ваши заместници които отговарят) ако се случи гражданин да бъде неправилно наказан поради неизправност на системата. Ако това не зависи от Вас, а от някой друг- председател на АПИ,, Министър на транспорта и т.н.- лично да направите изявление по БНТ и да посочите съответното отговорно лице.

В противен случай, г-н Министър, гражданите на България , които искат да се нормализира движението по пътищата ще бъдат отново излъгани в очакването си за справедливи наказания. А делата срещу новите актове на МВР ще засипват съдилищата както сега става с пробите за наркотици, тъй като необходимите лаборатории не бяха своевременно построени.

Уважаеми г-н Министър, като отговорен шофьор и съвестен български гражданин ви моля с това действие да ни подкрепите да си върнем вярата в справедливостта на българската държавна администрация.

За да помогна в решението ви напомням старата поговорка:

„ Винт забит с чук държи по-здраво от пирон, навит с отвертка!“