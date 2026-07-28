Физиката пред фалит: хипотезата, че черните дупки са източникът на тъмната енергия

/Поглед.инфо/ Физиците имат сериозен организационен проблем от десетилетия: около седемдесет процента от баланса на Вселената се води на сметка, наречена „тъмна енергия“ – математически параметър без известен физически носител. Сега група изследователи предлага счетоводството да бъде затворено, като тези проценти се пъхнат директно в стомаха на черните дупки. Според публикувани данни в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, масивните колапсирали звезди и ядра на галактики може да не просто да гълтат материя, а да я преработват в същата онази сила, която раздалечава галактическите купове с ускорение. Хипотезата звучи елегантно на хартия, но отваря сериозни пробойни в стандартните модели, които тепърва ще трябва да се запълват с реални наблюдения, а не с нагласени коефициенти.

Анатомията на една теоретична кръпка

Когато астрофизиката се сблъска с непреодолимо разминаване между уравненията на Айнщайн и това, което телескопите всъщност регистрират в дълбокия космос, обикновено се ражда нова фундаментална константа или невидима субстанция. Така се появи концепцията за тъмната енергия – хипотетичното вакуумно налягане, което кара пространството да се разтяга все по-бързо. Всичко това функционираше сравнително добре като временно решение, докато наблюденията върху далечни спектри не започнаха да показват аномалии, които трудно се връзват с идеята за статично, равномерно разпределено поле.

Професор Грегъри Тарл от Мичиганския университет, съвместно с международен колектив от изследователи от пет академични институции, опита да пресече две коренно различни главоболия на съвременната физика. Първото е въпросната тъмна енергия. Второто е т.нар. физическа сингулярност вътре в черните дупки – онази теоретична точка с безкрайна плътност, при която математическите модели просто спират да работят и изплюват безкрайности. Тяхното предложение се опира на идеята за „космологично куплиране“. С прости думи: масата на черните дупки не е изолирана от общото разширяване на Вселената, а е пряко вързана за него.

Проблемът на стандартния модел винаги е бил свързан с баланса на ресурсите. Ако една черна дупка се намира в сравнително „празна“ елиптична галактика, където няма останала междузвездна прах и газ за акреция, тя би трябвало да спре да расте. Но фотометричните данни от последните години показват нещо различно. Проучвани ядра на стари галактики показват увеличение на масата на техните свръхмасивни черни дупки, което съвпада пропорционално с общото разширяване на пространството. Данните не показват следи от всмукване на външна материя, нито от сблъсъци с други масивни обекти. За да обяснят този феномен без да измислят изцяло нова физика, учените предположиха, че самата материя вътре в хоризонта на събитията претърпява фазов преход.

В условия, при които субатомните структури – неутрони, протони и дори кварки – губят способността си да поддържат обем срещу сриващата се гравитация, материята може да се превръща в състояние с отрицателно налягане. Това състояние физически се държи точно като вакуумна енергия. Твърди се, че ако тази маса вътре в черната дупка е физически свързана с разширяващото се пространство, тя непрекъснато генерира отблъскващо налягане, подхранвайки същата онази тъмна енергия, която търсим в мащабите на целия космос.

Твърдите факти срещу математическото удобство

Това изглежда невероятно подредено, но всеки, който прекарва време с архивите на спектрателните измервания, знае, че красивите теории рядко оцеляват при сблъсъка с инструменталните грешки. Основната пробойна в хипотезата за космологичното куплиране се крие в качеството и статистическата представителност на данните. За да се потвърди, че една свръхмасивна черна дупка расте изключително за сметка на пространственото разширение, а не от скрити процеси, е нужен пълен и безупречен исторически профил на галактиката домакин за милиарди години назад.

Засега изчисленията на екипа се базират на наблюдения върху определен клас пасивни елиптични галактики. Използвани са наблюдения от спектрографи и радиоинтерферометрични мрежи, за да се оцени масата на централните обекти. Но методиката за определяне на масата на централна черна дупка далеч не е директна. Тя разчита на индиректни показатели – кинематиката на заобикалящите я звезди или яркостта на остатъчния акреционен диск. Всяка малка грешка в измерването на разстоянието до галактиката или в оценката на звездната й маса се умножава многократно при опит да се сглоби времева линия от няколко милиарда години.

Освен това остава физическият въпрос: как точно енергията с отрицателно налягане, затворена зад хоризонт на събитията, от който по дефиниция нищо не може да излезе, влияе върху геометрията на пространството отвън? Класическата Обща теория на относителността изисква стриктно спазване на границата, поставена от хоризонта. Ако гравитационният колапс произвежда тъмна енергия вътре в обема на черната дупка, това би изисквало фундаментална промяна в начина, по който разбираме граничните условия на Айнщайновите уравнения. Данните от инструментални измервания като тези от международни колаборации все още не могат категорично да изключат алтернативни сценарии – като например натрупване на труднозабележима тъмна материя или забавени процеси на поглъщане на газови облаци с ниска плътност.

Интересно е да се сравни този казус с предишни анализи на рентгеновите емисии от галактически клъстери, където сходни неочаквани стойности на масата първоначално бяха тълкувани като нова физика, преди да се установи систематична грешка в калибрацията на спътниковите детектори. В астрофизиката архивният опит учи на предпазливост: когато експеримент съвпадне твърде идеално с липсващото парче от теоретичния пъзел, обикновено някъде в логистиката на данните има скрит параметър, който е бил подценен.

Реалната стойност на изследването на Тарл и неговия екип не е в това, че са намерили окончателната истина за 70-те процента липсваща маса във Вселената. Тяхната работа просто посочва конкретно място, където настоящите ни теории се огъват под тежестта на собствените си математически предположения. Дали черните дупки наистина са „двигателите“ на космическото разширение, или това е поредната хипотеза, която ще бъде коригирана след пускането в експлоатация на следващото поколение космически телескопи и гравитационни детектори, предстои да бъде доказано. Дотогава разполагаме просто с още една много добра хипотеза, написана върху хартия, която тепърва трябва да издържи на суровите факти от наблюденията.