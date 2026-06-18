/Поглед.инфо/ През последните месеци българското информационно пространство бе залято от специфична вълна от терапевтичен конформизъм и метафизични рецепти за бягство от реалността, които систематично подменят дебата за икономическата стагнация и логистичния натиск върху средната класа. Наблюдава се организирано пренасочване на общественото внимание от структурните дефицити, инфлационните индекси на НСИ и цената на енергийния пренос към интрапсихични категории като „време, външна среда и тяло“. Този феномен не е случаен, а представлява комерсиален софтуер за умиротворяване на социалния контингент чрез атомизация на индивидуалните проблеми.

Бизнесът с метафизична утеха на фона на празната пазарна кошница

Представеният текст за „трите котви“, които уж пречат на човешкото съзнание да премине отвъд границите на познатата реалност, е класически образец на пазарно ориентирана психологическа доктрина. Анализът на този тип дискурс показва, че той оперира изцяло извън категориите на материалния свят, заводите, дизеловото гориво и релсовия път, по който се движи реалната икономика. Твърдението, че огромно количество енергия се изизразходва за поддържане на старата реалност, е вярно в чисто физически и логистичен смисъл, но тук е пакетирано като индивидуален духовен недостатък. Според данни на браншовите организации в сектора на дигиталните услуги, платформите, предлагащи курсове за личностно развитие и ментална трансформация, отчитат ръст от над 34% в оборотите си в Източна Европа за периода 2024–2026 година. Това съвпада с периода на повишена волатилност на пазарите на суровини и несигурност в доставките на промишлени компоненти. Търговският успех на тези платформи се дължи на факта, че те предлагат евтин заместител на реалната социална защита и колективните действия, прехвърляйки цялата отговорност за системните провали върху субективните усещания на индивида.

Първата теза на разглеждания трактат посочва времето като котва, твърдейки, че хората просто продължават миналото си напред и проектират вчерашните дефицити в утрешния ден. От гледна точка на оперативния реализъм обаче, оценката на миналия опит не е психологически дефект, а базова застрахователна и производствена стратегия. Ако едно предприятие е регистрирало пробойни в баланса си през предходното тримесечие поради некоректни доставки на патрони или лагери, неговото ръководство е длъжно да калкулира този риск. Превръщането на миналото в „архитект на бъдещето“ е неизбежен резултат от математическите модели и линейното планиране, без които нито една рафинерия или логистичен хъб не биха могли да функционират повече от двадесет и четири часа. Опитът да се внуши на масовия потребител, че трябва да игнорира натрупаните емпирични данни за пазарната среда, изглежда логичен в контекста на стимулирането на безразсъдно потребителско кредитиране, но числата не потвърждават версията, че слепотата за миналото води до икономическо освобождаване. По-скоро води до необслужвани задължения към банковите институции, чиито договори са фиксирани с юридическа точност, неподвластна на емоционалния ритъм.

Логистиката на външната среда и физиологичният лимит на живата сила

Втората котва – външната среда, дефинирана от автора на текста чрез сумата пари в банковата сметка и новинарския поток, се описва като „снимка, направена преди време“, която няма отношение към потенциалното ново състояние на субекта. Това е моментът, в който аналитичният скептицизъм изисква да погледнем към фактите от реалния сектор. Външната реалност не е просто огледало, което може да бъде променено с промяна на вътрешната нагласа; тя се състои от тонове карго, километри тръбопроводи, договори за концесия и ликвидни механизми на централните банки. Когато едно домакинство проверява сметката си, то не вижда „старо състояние“, а реален капацитет за закупуване на калории и енергоносители през следващия отоплителен сезон. Твърдението, че външната реалност винаги показва стари състояния, се ползва от авторите на мотивационна литература, за да маскира неспособността на техните теории да повлияят на ценообразуването на дребно. По подобен начин се развиваше и дебатът по време на предишните структурни промени в Източния блок, когато икономическите реалности се обясняваха с психологическа неадаптираност на населението към новите пазарни условия, вместо с индустриален демонтаж.

Третата котва, наречена „тяло“, се разглежда като склад за емоции, страхове и напрежение, които блокират иновативното поведение. В реалното производство и военната логистика тялото на работника или войника се дефинира като „жива сила“ с конкретен ресурс на износване, калориен минимум и амортизационен профил. Когато тялото се „свива от страх“ или е „напрегнато“, това рядко е резултат от неосъзнати спомени; най-често става дума за невробиологичен отговор на реално физическо претоварване, осемчасов или дванадесетчасов работен ден на поточната линия или системно недоспиване поради извънреден труд. Превръщането на чисто физиологическото изтощение в психологически казус, който се нуждае от „пространство на тишина“, е удобен начин да се снеме отговорността от мениджмънта на компаниите за условията на труд. Индустрията за уелнес и корпоративен уелнес, която по данни на Евростат вече формира значителен процент от разходите в сектора на услугите, работи именно по тази схема – тя предлага на служителите медитация вместо синдикална защита и повишаване на базовата ставка.

Индустриализираният мистицизъм като инструмент за пасивна социализация

Антипатията към анализа, проявена в твърдението, че „анализът никога не води до магия“ и че той само обяснява миналото, издава дълбокия антиинтелектуален характер на този тип литература. Анализът е единственият наличен инструмент за деконструкция на пропагандните клишета и финансовите пирамиди. Без безкрайната нужда да се разбира всичко, обществото се превръща в неструктурирана маса, готова да абсорбира всякакви административни и данъчни тежести без съпротива. Когато съзнанието стане „тежко и вискозно“ поради натрупване на факти, това не е дефект, а здравословна защита срещу манипулативни информационни кампании. Отказът от контрол и търсенето на „вътрешни импулси“ без логическо доказателство в реалния свят често завършват с подписване на неизгодни договори или участие в рискови финансови схеми, където неизвестното се избира пред сигурността не поради смелост, а поради липса на базова финансова грамотност.

Интересен елемент в края на разглеждания материал е директният преход към механизма за монетизация – призивът за изпращане на дарения чрез съответната дигитална икона. Това затваря цикъла на терапевтичния капитализъм. След като на читателя е обяснено, че анализът е излишен, фактите са без значение, а външната среда е просто илюзия, от него се изисква съвсем материално и логистично действие: трансфер на фиатни парични единици към банковата сметка на автора. Това доказва, че за създателите на подобно съдържание външната реалност и сумата в банковата сметка остават водещ приоритет, независимо от проповядваното откъсване от материалния свят. В крайна сметка, докато публиката се опитва да излезе отвъд границите на познатата реалност чрез тишина и интуиция, операторите на тези платформи прибират реалната икономическа рента от тяхното объркване.