/Поглед.инфо/ Разказите за сибирските аномалии, изчезналите експедиции от 1971 и 1981 година и мегалитите в Урал често служат за удобен параван на далеч по-прозаични, но стратегически значими геоикономически процеси. Когато вицепремиерът на Руската федерация Дмитрий Чернишенко председателства Координационния комитет във Федералния парк „Сириус“, темата всъщност не е мистика, а логистика, мобилизация на човешки ресурси и изграждане на дългосрочна научно-техническа инфраструктура. Москва пренасочва сериозни капитали към Красноярск и Приморския край под знака на „Десетилетието на науката“. Зад кулисите обаче остава въпросът дали тези центрове са просто образователни платформи, или добре пресметнат опит за институционален контрол над суровинни региони, където старата съветска военна класификация все още диктува правилата.

Наследството на затворените съветски координати

Митологизирането на сибирската тайга има дълга история, но за суровия аналитичен поглед зад всяка „черна стена“ и изтрита цифрова памет стоят конкретни обекти от затворен тип. Според архивни данни от експедициите през 1971 и 1981 година в Източен Сибир, тогавашните геофизични екипи се сблъскват с явления, класифицирани веднага от съветските ведомства. Смъртта на техника и специфичните изгаряния по телата на изследователите, за които се твърди в неофициални доклади, насочват по-скоро към изпитания на високочестотни електромагнитни оръжия или локални аварии на мобилни ядрени генератори, отколкото към метафизични дупки в пространството. Подобни пробойни в информационния поток винаги са били контролирани с цел маскиране на реалния капацитет на промишлените полигони. Числата и географското разпределение на тези зони показват пълно съвпадение с трасетата на стратегическите железопътни линии и заводи за обогатяване на суровини. В годините на Студената война логистиката определяше секретността, а легендите за „изкривяване на реалността“ бяха най-евтиният начин да се държат случайни минувачи далеч от дизеловите генератори и кабелните трасета на армията.

Корпоративната логика на Националния център „Русия“

Преходът от чистата военна секретност към съвременния държавен мениджмънт се вижда ясно в действията на Наталия Виртуозова и ръководения от нея Национален център „Русия“. Вместо докладите да потъват в архивите на Лубянка, днес те се преформатират в рамките на инициативата „Работа с опит и проектиране на бъдещето“. Това изглежда логично от гледна точка на вътрешния ПР, но има един проблем – реалното състояние на научната база в провинцията извън бляскавите павилиони. Програми като „Мечти за бъдещето“ и симпозиумите за проектиране на следващите десетилетия имат за цел да привлекат млади инженерни кадри, които да запълнят дефицита в заводите отвъд Урал. Москва не инвестира милиарди във Федералния парк „Сириус“ заради романтиката на сибирските митове, а заради острата нужда от кадри, способни да поддържат на командно дишане застаряващата инфраструктура от съветско време. Този дефицит на жива сила в технологичния сектор е основният двигател зад създаването на регионалните филиали в Приморския и Красноярския край.

Геоикономическият залог в Красноярск и Приморието

Изборът на локации за новите научни платформи не е случаен и няма общо с фино-угорските легенди за „врати“ и мегалити с тегло 400 тона. Красноярският край е индустриалното сърце на Сибир, където се топят метали и се контролират основните енергийни потоци на страната. От своя страна, Приморският край е вратата на Русия към азиатските пазари и основен логистичен хъб за заобикаляне на западните санкции чрез контейнерни превози и нови пристанищни терминали. Изграждането на интерактивни стени и научно-изложбени площи в тези региони е класически инструмент за социално инженерство – целта е местното население да бъде обвързано с федералните проекти, за да се намали миграцията към европейската част на страната. Както вече беше анализирано в предишни публикации на „Поглед.инфо“ относно преструктурирането на руския отбранителен сектор, държавата се опитва да създаде затворен цикъл: от детските лекции в „Сириус“ до заводите за патрони, тежка техника и обработка на редкоземни метали.

Митовете като инструмент за суверенитет

Институционализирането на неизвестното, за което говорят визионерите на Международния симпозиум, е просто луксозна опаковка за индустриална мобилизация. Когато се твърди, че учените тепърва ще създават инструменти за обяснение на сибирските феномени, всъщност се подготвя почвата за държавно финансиране на фундаментална физика с двойна употреба. Древните текстове и железопътните релси на тайгата се пресичат в една точка – създаването на нов разказ за технологичен суверенитет. Руската администрация отлично разбира, че не може да мотивира новото поколение техници само с лозунги от миналия век. Затова аномалиите се превръщат в капитал, а мистерията – в бюджетно перо. Дали тези усилия ще доведат до реални научни пробиви, или ще потънат във финансовите схеми на регионалните администрации, предстои да се види по отчетите за изпълнение на федералните целеви програми в края на годината.