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Планова икономика и пластмасови танкове: Какво всъщност получаваха децата в СССР

/Поглед.инфо/ Зад митологизираната споменичност на съветското детство се крие една доста по-сурова материална реалност, диктувана от държавния ред, капацитета на леката промишленост и вечния логистичен дефицит. Новогодишните подаръци за момчетата в СССР не бяха просто жест на родителска обич, а сложна логистична операция, включваща чакане на опашки, лични познанства с управители на съответните корекомски или универсални магазини и сериозен финансов ресурс. Анализът на предметите, за които се мечтаеше през 70-те и 80-те години, разкрива интересни парадокси между военното производство, конверсията на тежката промишленост и реалния достъп на гражданите до елементарна електроника и суровини.

Деж. редактор Александра Докова 4114 прочитания
Планова икономика и пластмасови танкове: Какво всъщност получаваха децата в СССР
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Металът на военната конверсия и пластмасовият дефицит

Ако разгледаме каталозите на съветските търговски мрежи като „Детский мир“ от края на 70-те години, прави впечатление високият дял на металните изделия спрямо пластмасовите. Това не е въпрос на естетически избор или специална грижа за безопасността на подрастващите, а директен резултат от структурата на съветската икономика. Производството на висококачествени полимери изоставаше с десетилетия спрямо западните стандарти, докато щамповането на ламарина и леенето на цинково-алуминиеви сплави бе перфектно усвоено от военните заводи. Поради тази причина емблематичните играчки – като моделното дивизионно оръдие ЗиС-3 или миниатюрните пушки Уинчестър с тапи на въдица – се произвеждаха в странични цехове за ширпотреб (стоки за широка потребност) към гиганти на отбранителната промишленост.

Реалността на терена обаче беше далеч от снимките в списанията. Истинската трудност не беше да имаш 3 или 5 рубли – сума, абсолютно достъпна за средностатистическото съветско семейство, а въпросният артикул да физически наличен на рафта. Суровият материален анализ показва, че партидите за масовите магазини бяха крайно недостатъчни за население от над 270 милиона души. Моделите танкове с жично управление, захранвани с батерии тип „373“ (които сами по себе си бяха друг дефицитен ресурс), изискваха електромотори, пренасочвани от сериозни индустриални производства. Поради това появата на подобен танк или моторна лодка в местния магазин се превръщаше в събитие, за което мълвата се разпространяваше за часове.

За да разберем разликата между стандартното производство и желаната ексклузивност, трябва да погледнем към вносните стоки от Източния блок. Сглобяемите пластмасови модели на самолети, произвеждани от комбината VEB Plasticart в ГДР, представляваха технологичен връх, недостижим за съветските фабрики по отношение на детайлност, прозрачност на окомплектованите кабини и качество на полистирола. Цената им варираше, но истинската им стойност бе в трудността да бъдат намерени. Документите от онова време показват, че тези комплекти бързо потъваха в сивата икономика, превръщайки се в разменна монета за услуги или битови услуги от друг характер.

Илюзията за дигитализация и инженерен прагматизъм

В средата на 80-те години, когато на Запад микропроцесорната революция вече заливаше пазара с домашни компютри, в СССР се появи серията джобни електронни игри „Електроника“ (известни най-вече с „Ну, погоди!“). Внимателният технически преглед на тези устройства разкрива пълно инженерно копиране на архитектурата Game & Watch на японската компания Nintendo (по-специално модела EG-26 Egg). Съветските инженери от завода „Анстрем“ в Зеленоград просто реверсираха микроконтролера и дисплея с течни кристали. При цена от 25 рубли – което представляваше близо 15 до 20 процента от средната месечна заплата за периода – това бе изключително скъпа инвестиция за едно семейство. Въпреки това, производственият капацитет не успяваше да задоволи и една десета от търсенето, а липсата на батерии тип СЦ-32 (сребърно-цинкови) често превръщаше ценната играчка в мъртъв парче пластмаса за месеци наред.

Другият стълб на новогодишните подаръци бе фокусиран върху стимулирането на практически умения. Конструкторите от типа „Радиодизайнер“ или уредите за изгаряне на дърво (пирографи) не бяха просто занимателни игри, а метафора за самата система: ако искаш нещо хубаво, трябва да си го направиш сам или да си го поправиш. Сглобяването на детекторен или транзисторен приемник от сурови елементи изискваше базови познания по физика и умения за работа с поялник. Източниците сочат, че тези комплекти всъщност подготвяха цяло поколение от технически грамотни кадри, свикнали с факта, че уредите често дефектират и се нуждаят от домашна поддръжка. Не бяха редки случаите, когато неспазването на инструкциите за безопасност и липсата на мрежови трансформатори в някои по-евтини комплекти водеха до къси съединения в апартаментите – сурова реалност на домашните експерименти без съвременните системи за защита.

Парадоксално, емблематични за епохата остават и механичните автосимулатори като „Зад волана“. Конструкцията бе изключително елементарна: електромотор върти пластмасов диск с нарисуван път, а малка количка се държи върху повърхността чрез магнитно поле, управлявано от волана. Тук липсваха чипове или сложна оптика. И точно тази механична здравина ги правеше толкова оцеляващи във времето. Докато съвременните пластмасови джаджи дефектират неограничено, съветските механични и дървени конструктори „Строител“ издържаха поколения, най-вече защото бяха проектирани със същия технологичен марж на безопасност, с който се съставяха проектите за промишлено оборудване.

Ако погледнем студено на фактите, списъкът с подаръци за съветското дете не разкрива просто история за празнична радост, а показва пресечната точка между ограниченията на планирането, военните приоритети на държавата и неимоверната адаптивност на обикновения човек. Днес тези предмети често се разглеждат през сантиментална мъгла, но архивните данни и спомените от онова време напомнят, че зад всяко метално оръдие или електронна игра стоеше сложна мрежа от недостиг на суровини, лични контакти и суров битов прагматизъм.

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