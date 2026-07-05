Учените са открили, че съвременният живот е напреднал твърде много: Човешката еволюция вече не смогва!

/Поглед.инфо/ Изследване на учени от Сингапур, публикувано в специализираното издание Behavioral Sciences, поставя въпроса за дълбоката пробойна между технологичното темпо на съвременния капитализъм и биологичния лимит на Homo sapiens. Докладът, анализиращ натрупаните социологически и икономически данни, очертава еволюционното несъответствие като основен източник на системна умора и психосоциален колапс в градските агломерации. Вместо обичайните мантри за лична отговорност, анализът насочва вниманието към начина, по който дигиталните платформи и градската инфраструктура изкуствено усилват конкурентната среда, превръщайки я в постоянен инструмент за натиск. Зад академичния език се крие диагноза на система, която изисква от човешкия ресурс невъзможна адаптация в името на пазарната ефективност.

Биологичният лимит срещу корпоративната логистика

Публикуваният обзор в списание Behavioral Sciences от изследователски екип в Сингапур – държавата, която по същество представлява най-напредналата лабораторна среда за тестване на градския хиперкапитализъм – премахва неолибералната маска от темата за психичното здраве. Проблемът не е в индивидуалната неспособност на съвременния човек да се „справи“ със задълженията си, нито в липсата на курсове за личностно развитие. Проблемът е чисто логистичен и материален. Човешкият организъм, формиран в продължение на хилядолетия за живот в малки, нискоинтензивни общности с ясна йерархия и предвидими физически заплахи, днес е поставен в ролята на суровина в денонощна икономическа месомелачка.

Според доклада на еволюционния психолог Хосе Йонг от университета „Джеймс Кук“ и Сара Чан от Сингапурския университет за технологии и дизайн, човешкият мозък продължава да оперира с хардуер от палеолита, докато софтуерът на глобалната икономика изисква денонощна обработка на данни и постоянна конкуренция с милиарди непознати. Този разлом се дефинира като еволюционно несъответствие. В рамките на досегашната история преходът от една социална структура към друга винаги е отнемал векове, позволявайки минимална адаптация на ресурсите на общността. Днешната дигитална инфраструктура обаче бе разгърната в рамките на по-малко от три десетилетия, пренаписвайки логиката на труда, общуването и оцеляването без оглед на биологичната цена.

Подобна теза изглежда напълно логична на хартия, но съществува един съществен детайл, който учените умишлено или поради академична предпазливост пропускат. Тази среда не е възникнала спонтанно. Настоящата градска и дигитална реалност е проектирана с цел максимално извличане на принадена стойност. Проектирането на мегаполисите, концентрацията на производствени и финансови мощности в няколко десетки глобални центъра и изкуственото ликвидиране на децентрализираните регионални икономики принудиха милиони хора да мигрират физически и дигитално към платформи, където конкуренцията е единственият начин за разпределение на ресурсите. Числата от доклада не предлагат нови експериментални данни, което е повод за известен скептицизъм, но те систематизират нещо по-важно: теоретичната рамка на умората, която вече не може да бъде скрита зад икономическите показатели за растеж.

Инфраструктурата на дигиталната завист

Особено внимание в работата на сингапурските автори се отделя на социалните медии като логистичен инструмент за управление на поведението. В миналото стремежът на индивида да разбере позицията си в групата е имал чисто отбранителна и осигурителна функция – гарантирал е лоялност и достъп до споделените хранителни и териториални ресурси. Днес алгоритмите на големите технологични платформи използват същия този атавистичен инстинкт, за да държат потребителите в състояние на постоянна тревожност. Посредством изкуствено моделирани потоци от информация, показващи нереално високи стандарти на живот и успех, се създава илюзията за изоставане.

Еволюционният механизъм, предназначен за регулиране на отношенията между стотина души в затворена екосистема, днес се сблъсква с филтрираните профили на милиони непознати. Това води до перманентна активация на хормоналната система за стрес, която в биологичен план е разчетена за кратки, интензивни епизоди на бягство или борба, а не за фонов режим, продължаващ с години. Както вече сме отбелязвали в анализите ни за дигиталния феодализъм, технологичните монополи контролират поведението не чрез пряка принуда, а чрез инженеринг на средата.

Тази констатация се потвърждава и от думите на Хосе Йонг, който отбелязва, че съвременният живот е превърнал конкуренцията от периодично явление в постоянно усещане. Но тук е необходимо да вкараме аналитично съмнение: дали усещането е просто психологически страничен ефект, или е съзнателно поддържан икономически стимул? Ако работната ръка не се намира в състояние на постоянен страх от социално и финансово изпадане, интензивността на труда в корпоративния сектор рязко би спаднала. Стресът не е дефект на системата; той е нейното гориво. Пазарите на труда в големите икономически центрове изискват индивиди, които са готови да жертват свободно време, здраве и репродуктивни способности в името на поддържането на илюзорен статус.

Провалът на градското планиране и икономическата принуда

Втората голяма пробойна, дефинирана в изследването, е структурата на модерните градове. Превръщането на жизненото пространство в гъсто населени кутии от бетон и стъкло, лишени от естествена екосистемна среда, изолира Homo sapiens от условията, за които е биологично подготвен. Авторите от Сингапур твърдят, че липсата на зелени пространства и пренаселеността засилват усещането за заплаха и изострят вътрешногруповите конфликти. По информация на изследването, бъдещите стъпки на екипа включват анализ на това как различните типове градска архитектура влияят на нивата на тревожност.

Това намерение звучи благородно, но реалната икономическа логика диктува други правила. Цената на недвижимите имоти в глобалните икономически зони прави мащабното озеленяване и деконцентрацията на населението финансово неизгодни за едрия капитал. Строителните регулации и инвестиционните фондове предпочитат максимално уплътняване на кубичния метър площ, което превръща градската среда в логистичен лагер за пребиваване на работна ръка между отделните работни смени. Призивите за „по-смислено подреждане на настоящето“ и промени в градското развитие, макар и теоретично правилни, се натъкват на стената на реалните бюджети и договори.

Когато Сара Чан отбелязва, че трябва да спрем да разглеждаме самотата и тревожността като лични поведенчески дефекти и да погледнем към структурата на нашите общности, тя всъщност признава, че съвременната социална архитектура е в състояние на командно дишане, поддържана единствено от икономическата принуда. Човекът няма избор да не участва в тази надпревара, тъй като отказът от дигитално присъствие и градска заетост в много случаи означава маргинализация и липса на достъп до базови здравни и образователни услуги.

Илюзията за индивидуалното спасение

В заключителната част на своя обзор учените предлагат набор от решения, които според тях всеки индивид може да предприеме веднага: ограничаване на социалните мрежи, отговорно потребление и по-чест контакт с природата. Тук скептицизмът на уморения наблюдател трябва да се прояви с пълна сила. Подобни препоръки приличат на опит да се гаси пожар в петролна рафинерия с чаша вода. Индивидуалното бягство в „отговорно потребление“ е лукс, достъпен само за висшите слоеве на средната класа, които разполагат с финансовия буфер да намалят работното си време или да закупят имоти извън пренаселените градски ядра.

За по-голямата част от глобалното население дигиталната свързаност не е въпрос на свободно избрано забавление, а работен инструмент. Изключването на телефона или изтриването на профила в платформите за професионална комуникация често е равносилно на самоволно уволнение. Системата е проектирана така, че да не оставя неутрални зони. Конкурентният натиск е повсеместен и се пренася от икономическото ядро към периферията със същата безмилостна сила. Числата и изводите от сингапурския доклад просто легитимират научно онова, което работещият човек усеща всяка сутрин – че светът, построен в името на прогреса, е станал биологично несъвместим с тези, които го изграждат.