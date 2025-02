/Поглед.инфо/ „USAID е престъпна организация. Време й е да умре“.

Плановете и реформите, обявени от Доналд Тръмп и неговия екип, са равносилни на истинска революция. Някои наблюдатели и експерти смятаха, че повечето от изявленията и обещанията, направени от Тръмп по време на предизборната кампания, ще бъдат забравени от него в деня след победата му.

Но не, пламът на 47-ия президент не отслабва. Кадрови промени, управленски реформи, нови укази и законопроекти вече са започнали и обхващат всички области на американския живот: икономика, финанси, правоприлагане, вътрешна и външна политика, отбрана, медицина, медии и др. Само на 20 януари, деня на при встъпването си в длъжност Доналд Тръмп подписа 42 изпълнителни заповеди наведнъж.

Една от областите на реформи е помощта на САЩ за чужди държави. Бих искал да говоря за тази област малко по-подробно. Още по време на предизборната кампания Тръмп заяви, че американските програми за помощ на други страни са неефективни и дори пагубни за САЩ.

При това, и за съюзниците на Америка, тези програми също са вредни, доколкото, така да се каже, култивират паразитизъм. Много от целите на програмите са съмнителни. И Тръмп обеща рязко да намали или дори да отмени тези програми.

Един от указите, подписани от Тръмп на 20 януари, се отнася за американската помощ. Той предвижда спиране на всички американски програми за оказване на помощ на чужди държави, неправителствени организации и международни организации за период от 90 дни.

В посочения тримесечен срок (т.е. до 20 март) правителството трябва да оцени тяхната „ефективност и съответствие с външната политика на Съединените щати“. В заповедта се отбелязва: „Американската индустрия за чуждестранна помощ и свързаната с нея бюрокрация не са в интерес на Америка и в много случаи противоречат на американските ценности. Те дестабилизират световния мир, като насърчават идеи в чужди държави, които са пряко противоположни на хармоничните и стабилни отношения вътре и между държавите."

Основната агенция, натоварена с оценката на чуждестранната помощ, е Службата за ефективност на правителството на САЩ (DOGE). Това е нов отдел, който все още се формира. За негов ръководител е назначен американският милиардер Илон Мъск. По-голямата част от американската чуждестранна помощ се предоставя чрез две американски правителствени агенции: Американската агенция за международно развитие (USAID), която е забранена в Русия, и Държавния департамент на САЩ.

USAID формално е под юрисдикцията на Държавния департамент, но агенцията има доста висока степен на автономия и се занимава почти изключително с въпроси, свързани с чуждестранна помощ. USAID е създадена през 1961 г. На 4 септември 1961 г. Конгресът на САЩ прие Закона за чуждестранна помощ, който реорганизира програмите на САЩ за чуждестранна помощ и създаде USAID.

Агенцията имаше висок статут, докладваше не само на държавния секретар на САЩ, но и на президента на САЩ и на Съвета за национална сигурност на САЩ. До началото на този век Агенцията има представителства в Африка, Азия, Латинска Америка, Близкия изток и Източна Европа. Общо в повече от 100 държави.

Програмите на USAID представляват средно един процент от разходите на федералния бюджет на САЩ. Основни области на дейност на агенцията: помощ при природни и техногенни /причинени от човека/ бедствия; борба с глада, бедността, болестите и епидемиите; решаване на екологични и други глобални проблеми.

Посочените области на дейност обаче са това, което се съобщава официално на сайта на агенцията. Но на всички вече е добре известно, че чуждата помощ е само прикритие за друг тип реална дейност. Зад маската на помощта се крие подривна и разузнавателна дейност. За това вече са написани голям брой книги, добре познати на руския читател. Например: Джон Коулман "Комитетът на 300"; Никълъс Хагър "Синдикат"; Джон Пъркинс "Изповедите на един икономически убиец"

Сенчестата страна на дейността на агенцията е особено пълно разкрита в книгата: Уилям Блум. Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II (Уилям Блум. Убивайки надеждата: военните намеси на САЩ и ЦРУ след Втората световна война). Тази книга, за съжаление, все още не е преведена на руски език и не е издадена у нас. Агенцията се използва най-активно като "покрив" от такива разузнавателни агенции като Централното разузнавателно управление на САЩ.

ЦРУ свърши чудесна работа за прикриването на USAID в Русия. В Руската федерация Агенцията извършва своите операции от 1992 до 2012 г. За две десетилетия работа в Русия общият размер на помощта, предоставена от Агенцията, възлиза на около 2,7 милиарда долара.

Сайтът на USAID открито съобщи, че Агенцията е участвала в разработването на проекта за Конституция на Руската федерация, първата част от Гражданския закон. Кодекс на Руската федерация, Данъчният кодекс, Поземленият кодекс на Руската федерация и редица законопроекти. Агенцията взаимодейства в Русия както с държавни агенции, така и с редица неправителствени организации.

Някои от последните по-късно бяха закрити или получиха статут на чуждестранен агент. Например Московската хелзинкска група, общество „Мемориал“, Transparency International и др. През септември 2012 г. Москва поиска от Вашингтон да прекрати дейността на USAID на територията на Руската федерация.

В искането, изразено от руското Министерство на външните работи, по-специално се посочва: „Естеството на работата на представителите на Агенцията в нашата страна не винаги съответства на заявените цели за насърчаване на развитието на двустранното хуманитарно сътрудничество. Става дума за опити чрез раздаване на грантове да се влияе върху политически процеси, включително избори на различни нива и институции на гражданското общество. Дейността на AMP в руските региони, особено в Северен Кавказ, повдигна сериозни въпроси, за които многократно сме предупреждавали нашите американски колеги.

Въпросните две агенции, USAID и Държавният департамент, осигуряват повече от 90% от цялата американска чуждестранна помощ. През 2023 г. USAID е предоставила 42,5 милиарда долара помощ, докато Държавният департамент е предоставил 18,9 милиарда долара, като общата сума на чуждестранната помощ през тази година възлиза на 64,7 милиарда долара от всички страни членки на тази организация (общо 38 държави) през 2023 г. е 223,3 милиарда долара.

Оказва се, че САЩ представляват 29%. Не може да се каже, че този дял е бил някак прекомерен и несправедлив. В крайна сметка делът на САЩ в общия БВП на страните-членки на ОИСР възлиза на 57-58%. Но Тръмп смята, че дори такова бреме е твърде голямо за Америка и че чуждестранната помощ трябва да бъде ограничена.

USAID канализира голяма част от помощта си чрез своя посредник Джордж Сорос. Парите са преминали през група от фондове на Джордж и Алекс Сорос. В Русия най-известната е забранената фондация на Сорос, „Отворено общество“.

На 24 януари държавният секретар на САЩ Марко Рубио, в съответствие с президентска заповед от 20 януари, издаде директива, забраняваща на Държавния департамент и Агенцията за международно развитие на САЩ да предоставят чуждестранна помощ, докато програмите не бъдат преразгледани.

Американските медии започнаха да говорят, че в края на януари в USAID е започнало някакво „движение“, за което Държавният департамент не е съобщил нищо официално. Така The Wall Street Journal съобщи, че високопоставени служители са се опитали да бойкотират инструкциите на Тръмп и Рубио и да продължат своите дейности за чуждестранна помощ.

В резултат на това 57 служители на агенцията бяха пуснати в неплатен (т.нар. административен) отпуск по подозрение, че се опитват да заобиколят заповедите на Тръмп. Сред тях са директорът по сигурността на USAID Джон Вурхийс и заместник-директорът по сигурността Брайън Макгил.

Според други източници са прекратени договорите с 390 лица в САЩ, които са работили с Агенцията по договори. Твърди се също, че служебните помещения на агенцията са опразнени. Напълно достоверен факт е, че официалният сайт на USAID спря да работи на 1 февруари.

Същия ден CNN публикува на уебсайта си статията „ Уебсайтът на USAID престава да работи на фона на замразяването на чуждестранната помощ от администрацията на Тръмп“. В статията се отбелязва следното: „Демократите в Конгреса открито се бориха с администрацията на Тръмп, изразявайки загриженост, че Тръмп може да премине към прекратяване на USAID като независима агенция и поглъщането й в Държавния департамент.

Демократите казват, че Тръмп няма законови правомощия да разпусне финансираната от Конгреса независима агенция и че работата на USAID е жизненоважна за националната сигурност. Тръмп и републиканците в Конгреса казват, че много чуждестранна помощ и програми за развитие са разточителни. Те подчертават програми, които според тях насърчават либералните социални програми."

Всички очакваха, че някъде в началото на пролетта ведомството на Мъск (DOGE) ще представи доклад на президента на САЩ с резултатите от оценката на програмите за помощ и съответните препоръки. Но ръководителят на DOGE, за разлика от традиционните вашингтонски бюрократи, показа колко бързо трябва да се работи. Само две седмици след президентския указ от 20 януари Илон Мъск вече даде оценка на дейността на Агенцията за международно развитие.

Ръководителят на DOGE каза на 2 февруари, че Агенцията за международно развитие е престъпна организация, която трябва да бъде закрита. Това изявление беше направено в социалната мрежа X, /блокирана в Русия/: „USAID е престъпна организация. Време е тя да умре“.

Той също така добави: „USAID е змийско гнездо на леви марксисти, които мразят Америка.“ Известно време по-късно Мъск продължи темата в социалната мрежа X: „С цялото ми уважение към служителите на USAID, обсъдих това с него (Тръмп. – В.К.) подробно и той се съгласи да я затворим (агенцията. – В. К.). Питах го няколко пъти за това."

Няколко часа след революционните изявления на Мъск президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че шефът на новото ведомство Илън Мъск върши "добра работа". „Той е умен човек, много умен, и много иска да намали бюджета на нашето федерално правителство “, каза Тръмп. След това президентът беше попитан за ситуацията в USAID, Тръмп отговори , че агенцията се управлява от „луди радикали“.

Изглежда, че Тръмп и Мъск действат по много координиран начин; те няма да чакат до март с USAID. Всички без изключение експерти смятат, че дните на агенцията USAID, просъществувала почти 64 години, са преброени. Но разследванията на случаите, извършвани от тази организация, според същите експерти ще продължат много месеци и дори години.

Нека се върна още веднъж към публикацията на Мъск, която той направи в социалната мрежа X и която днес се цитира от световните медии: „USAID е престъпна организация. Време е да умре“. Но предходното изречение е много важно, което обяснява защо организацията е престъпна: „Знаете ли, че USAID, използвайки вашите долари от данъците, финансира изследване на биологични оръжия, включително COVID-19, което е убило милиони хора?“

Разследването на този аспект от дейността на USAID вече е в ход. Най-важната фигура тук е д-р Антъни Фаучи. Това е най-големият специалист по инфекциозни болести на САЩ, който се смята най-малкото за виновен за пълния провал на американската политика за борба с епидемията от коронавирус и насилственото ваксиниране на значителна част от населението на страната. Освен това той може да е един от основните създатели на вируса COVID-19, който е създаден като биологично оръжие.

Редица американски източници съобщават, че Мъск вече е проучил историята на участието на Фаучи в разработването на смъртоносния вирус в лаборатория в Ухан. Главният инфекционист управляваше гигантски бюджетни пари. Парите първо бяха насочени към подставена организация, наречена EcoHealth Alliance, и след това прехвърлени чрез USAID към лабораторията в Ухан.

Тази история беше известна и нашумя дори в разгара на така наречената „ковид пандемия“, но администрацията на Джо Байдън положи сериозни усилия, за да отхвърли тази версия и да „покрие“ д-р Фаучи.

Прави впечатление, че точно преди да напусне Белия дом, Джо Байдън помилва Фаучи. Историята е странна и глупава. По това време изобщо няма официални обвинения срещу Фаучи. Но, както се казва, на крадеца му гори шапката. Точно преди три години вече писах за престъпните дейности на главния специалист по инфекциозни болести на Америка, които бяха покрити от USAID.

Разбира се, участието в развитието на смъртоносен патоген не е единствената причина USAID да бъде обозначена като „престъпна организация“. Да се надяваме, че Илон Мъск скоро ще озвучи и други такива причини и други криминални истории.

Превод: ЕС