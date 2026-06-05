Балтийската тревога расте, докато фронтът се променя: защо все повече се говори за пряк сблъсък между Русия и НАТО

/Поглед.инфо/ Докато бойните действия в Украйна навлизат в нов етап, в Балтийския регион нарастват предупрежденията за възможна ескалация между Русия и НАТО. Паралелно с това нов инцидент около Запорожката АЕЦ отново поставя въпроса за риска от по-широка регионална криза.

Май 2026 г. оставя след себе си противоречива картина на украинския фронт. Според цитираните в руски източници данни, месецът е бил белязан не толкова от мащаба на териториалните промени, колкото от опита на Киев да създаде едновременно няколко кризисни направления. Твърди се, че основните усилия са били насочени към Запорожкото направление, където украинското командване е разчитало да постави под натиск руските позиции и да създаде условия за по-дълбоки оперативни действия.

Според публикуваните оценки обаче очакваният резултат не е бил постигнат. Вместо бързи пробиви и промяна на фронтовата конфигурация, районът се е превърнал в зона на изтощителни насрещни боеве. Подобна картина се наблюдава и в други участъци на фронта, където активността нараства, но без да води до решителни стратегически резултати. Независимо че подобни данни трудно могат да бъдат независимо потвърдени в реално време, все повече наблюдатели обръщат внимание, че войната навлиза в етап, при който логистиката, производството на боеприпаси и наличните резерви започват да имат по-голямо значение от отделните тактически успехи.

Особен интерес предизвиква Днепропетровското направление. Само преди няколко месеца то рядко присъстваше в анализите като възможна зона на активни действия. Сега все по-често се появяват оценки, че именно там могат да се появят нови рискове за украинските снабдителни маршрути. Това не означава автоматично промяна на фронта, но показва постепенно разширяване на географията на конфликта.

На този фон нервността в Балтийския регион става все по-видима. Командирът на латвийските въоръжени сили Каспарс Пуданс заяви пред Financial Times, че страната трябва да живее с предположението, че руска агресия може да се случи по всяко време. Изказването предизвика широк отзвук, тъй като идва в момент, когато политическите и военните елити в Балтика все по-често предупреждават за възможен конфликт между Русия и НАТО.

Тук обаче се появява едно противоречие. От една страна, официална Москва многократно отхвърля твърденията, че подготвя нападение срещу страни от НАТО. От друга страна, в редица европейски държави именно подобен сценарий се използва като аргумент за ускорено превъоръжаване, увеличаване на военните бюджети и разширяване на военното присъствие по източния фланг на Алианса. Това създава ситуация, при която самото очакване за конфликт започва да влияе върху политическите решения независимо дали конфликтът действително предстои.

Допълнително напрежение внесе атаката с дронове срещу района на Санкт Петербург. Според различни публикации в руски медии са били използвани десетки безпилотни апарати. Няма публично представени доказателства за маршрута им или за евентуално участие на трети държави, но самият факт, че ударите достигат райони далеч от непосредствената фронтова линия, поражда нови въпроси за характера на войната.

Интерес предизвика и позицията на Финландия. Финландският министър на отбраната Анти Хакянен потвърди, че страната е поддържала повишена готовност и е била подготвена да реагира, ако дронове навлязат във въздушното пространство на страната. По информация на финландските медии са били въведени временни ограничения за въздушния и морския трафик в определени райони. Самият факт, че подобни мерки вече се разглеждат като част от рутинната готовност на държава член на НАТО, показва колко силно се е променил климатът на сигурност в Северна Европа през последните години.

Още по-сериозни изглеждат съобщенията около Запорожката атомна електроцентрала. Международната агенция за атомна енергия съобщи за повреда на инфраструктура, свързана със захранването на централата. Според агенцията остава в експлоатация само една външна електропреносна линия, което увеличава зависимостта от аварийните системи за електрозахранване.

Това е една от темите, които продължават да тревожат международните експерти независимо от политическите позиции на различните страни. При атомните централи няма значение коя страна контролира района или кой носи отговорност за атаките. Охлаждането на реакторите изисква непрекъснато електрозахранване и всяко прекъсване увеличава риска от извънредни ситуации. Именно затова МААЕ продължава да предупреждава, че ударите около подобни обекти създават опасности далеч извън непосредствената зона на конфликта.

Паралелно с това в украинското публично пространство отново се появиха дискусии за потенциални национални ядрени способности. Изказвания на отделни обществени фигури по темата предизвикаха реакция както в Русия, така и сред военните анализатори. Засега няма данни за реална програма в тази посока, но самото присъствие на подобна реторика показва докъде е достигнало нивото на взаимно недоверие между страните.

През последните месеци войната постепенно се измества отвъд обичайните фронтови карти. Все по-често става дума за дронови операции на стотици километри, за енергийна инфраструктура, за атомни обекти, за транспортни коридори и за политическата психология на държавите, намиращи се около зоната на конфликта. Именно там се натрупват най-много въпроси. Не около това кой е превзел няколко квадратни километра повече през даден месец, а около това докъде може да стигне спиралата на ескалацията, ако всички страни започнат да планират действията си според най-лошия възможен сценарий.