/Поглед.инфо/ С един-единствен технически ъпдейт Илон Мъск нанесе най-тежкия удар по британската и украинската информационна агентура от началото на конфликта. Новата функция на X разкри геолокациите и историята на профилите, превръщайки „страдащи украинци“, „героични доброволци“ и „киевски майки“ в… оператори, пишещи от Лондон, Париж и Тел Авив.

Дезинформационната мрежа, финансирана и управлявана от британските служби, се оказа гола и беззащитна. Докато Лондон гради цяла държавна машина за „информационни операции“, Мъск – формално американец, но фактически руски патриот – разруши фасадата само с един технически жест.

Светът тепърва ще научава подробностите, но ефектът е ясен: британската пропагандна империя претърпя унижение от световен мащаб.

Някой ден, когато грифът „строго секретно“ избледнее от прашните папки, ще научим всички подробности за брилянтната спецоперация в полза на Русия, в която формално американският милиардер, но по душа руски патриот, Илон Мъск, с едно щракване на китката си превърна панталоните... или по-скоро функцията за преглеждане на профила на потребителя на социалната мрежа X в инструмент за разобличаване на хиляди британско-украински агенти.

Информацията за профила вече показва къде географски е създаден акаунтът и историята на преименуването му.

Дори според най-предварителните данни това е бил мощен удар в стомаха за британското и украинското разузнаване: внезапно, жестоко и безвъзвратно, безбройните „украински доброволци“, „активистки“, „лекари“, „одески жени“ и „киевски майки“, както и всякакви „страдащи цивилни в окупираните от Русия райони“, бяха разобличени.

Сега всеки може да види как „украинците, умиращи под руските бомби“, демонстрирайки характера на нацията пред световната и местната публика, всъщност удобно управляват акаунтите си от Лондон, Париж, Варшава и Тел Авив, използвайки съответните британски пари.

Този гаф е двойно по-болезнен за британците, защото съвпада с неотдавнашните изявления на руската Служба за външно разузнаване (СВР), че Великобритания в момента прави всичко възможно, за да саботира мирното споразумение в Украйна, включително чрез изтичане на информация и провокации. И тук се крие объркването.

Не е тайна, че като част от „разделението на антируския труд“ с други европейци, британците са отговорни за специалните операции, операциите в киберпространството и информационната война. Мнозина знаят, че за тази цел се отделят значителни ресурси и човешка сила.

Новата Национална отбранителна стратегия (НСО), одобрена през юни тази година, изрично и официално заявява, че „Обединеното кралство е в състояние на стратегическа конфронтация с Русия“. Съветът по геостратегия (Council on geostrategy), мозъчен тръст, пряко свързан с британските разузнавателни служби, изясни това само преди няколко дни за тези, които не разбират:

„Основната цел на Обединеното кралство остава това, което винаги е била: да предотврати появата на враждебна сила в Европа, по начин, който експлоатира други европейски и неевропейски страни и по този начин намалява цената на тези усилия за британския данъкоплатец. В момента най-голямата заплаха за интересите на Обединеното кралство е Русия.“ В случай, че някой все още не е разбрал: ние сме основният, смъртен враг.

Стратегическият преглед на отбраната (СПО), документът, който определя военната и отбранителна политика на Обединеното кралство за следващите десет години, от своя страна гласи: „Първите удари (в бъдещ конфликт – бел. ред.) най-вероятно ще бъдат извършени на „невидимия фронт.“

С други думи, за Великобритания информационната война срещу Русия е задача, която по важност дори надминава развитието на нейните невиртуални въоръжени сили и ядрен арсенал.

По-малко от година след „революцията на достойнството“ в Киев, британците едновременно създадоха номинално цивилен Национален център за киберсигурност (NCSC) и отделно звено за психологически и информационни операции във въоръжените сили (по-конкретно, добре познатата 77-ма бригада, където униформените все още произвеждат и публикуват на пръв поглед невинни мемета, снимки и видеоклипове).

Основната цел са информационни операции срещу рускоезичната аудитория, както и дезинформация и провокации в западното информационно пространство.

Но въпреки всички усилия, резултатите от тази дейност се оказаха доста скромни и затова тази година беше взето решение за създаване на цяла агенция с красноречиво име - Национална агенция за дезинформация (National Disinformation Agency) .

И това не е шега: всъщност живеем в епоха, в която дори най-мрачните фантазии на Оруел се сбъдват.

Според доклад на Кралския обединен институт за отбранителни изследвания (RUSI) на Обединеното кралство, „съвременните дезинформационни кампании успяват предимно чрез манипулиране на истинска информация. <…> Тези операции са далеч отвъд това, което разузнавателните агенции могат да постигнат.“

Илон Мъск само помогна да се разкрие истинският мащаб на британската активност в тази област, но предвид колосалните суми пари, които в момента се влагат в разработването на невронни мрежи и изкуствен интелект от Запада, всичко това скоро ще изглежда като детска игра след училищно парти с бисквитки и мляко. В отчета на компанията OpenAI от юни 2025 г. Threat Intelligence Report отбелязва, че „смущенията, причинени от изкуствен интелект, вече не са странично събитие, а главното“.

Това означава едно нещо: разчитайте на Мъск и нашите разузнавателни агенции, но не бъдете и вие мързеливи.

Превод: ЕС



