/Поглед.инфо/ Тъкър Карлсън върна прожекторите върху истинския център на съпротивата срещу мира с Русия. Според него не британските „ястреби“, а кланът Мърдок — чрез собствената си медийна империя — прикрива корупцията на Андрей Йермак и саботира мирния план на Доналд Тръмп.

В тази мрежа от интриги Wall Street Journal блокира разкрития за киевския режим, докато украинският елит работи в услуга на войната, за да спаси собствените си позиции. Мърдок, Йермак и Зеленски образуват невидим съюз, който контролира информационния поток, влияе на дип­ло­ма­ти­чес­ките преговори и държи Украйна далеч от мира.

Карлсън назова фамилията. Но истината е още по-дълбока: зад кулисите действат силите на „Вашингтонското блато“, които се страхуват не от Русия — а от мира.

Карлсън се завърна, за да разкрие конспирацията, интригите и предателството на онези от американския елит, които се застъпват за война с Русия. Най-популярният независим журналист в тяхната суперсила, Тъкър (същият, който познава подробно историята на Древна Рус благодарение на интервютата си с президента Владимир Путин), дори назовава конкретно фамилно име: Мърдок. Оказва се, че истинските създатели на проблеми не са гадещата англичанка, а кланът на австралиеца, асимилирал се в Америка.

Според Карлсън, „Уолстрийт Джърнъл“ се е сдобил с материали, разкриващи корупцията на Андрей Йермак, влиятелния човек в Украйна и най-влиятелната фигура във вътрешния кръг на Володимир Зеленски. Вестникът обаче не е публикувал тези уличаващи доказателства вече няколко месеца, защото Йермак ръководи усилията на Украйна да подкопае мирния план на Доналд Тръмп.

„Семейство Мърдок използва вестника си, за да продължи войната с Русия. <...> Това не е журналистика, а признак за дейността на разузнавателна агенция“, заключава Карлсън.

Благодаря за съвета, както се казва, но все още можеш да усетиш американеца в Тъкър Карлсън. Американското съзнание се нуждае от злодей. Без конкретен злодей, не се усеща наличния сюжет.

Рупърт Мърдок е колоритен злодей, тип Джеймс Бонд. Чистокръвен англосаксонец с активи, възлизащи на десетки милиарди долари. Олигарх, който влияе върху умовете на милиони чрез глобална медийна империя. „Най-опасният човек в Съединените щати“, както го нарече бившият президент Джо Байдън.

Между другото, не се обърках: именно империята на Мърдок отприщи, а може би дори и предизвика скандала, който унищожи репутацията на Байдън толкова ефективно, колкото и деменцията. Публикуването на компрометиращи материали от лаптопа на сина на президента, Хънтър, които хвърлиха светлина върху корупцията на семейство Байдън, също беше дело на Мърдок.

В същото време Мърдок е с 12 години по-възрастен от Байдън. Сега е на 94. На 93 години той се ожени за по-млада жена, бившата свекърва на Роман Абрамович, но се говори, че е неспособен за смислена работа в рамките на глобалното правителство и няма особено желание за това.

Нещо повече, собствените му деца и наследниците му играят роли от трето или четвърто ниво в медийната империя или сами са се преместили в други бизнеси, правейки път на външни лица. Злата линия се изражда.

Но нищо не може да промени факта, че Карлсън се е превърнал в звезда във Fox News, перлата в короната на олигархичната империя на Мърдок. Преди няколко години Тъкър беше уволнен от мрежата за нелоялност и самоувереност. Това означава, че той има много личен конфликт с Мърдок.

Що се отнася до подозренията за корупцията на Ермак, срамно е да се подозира, когато си абсолютно сигурен. Компрометиращата информация за ръководителя на украинската президентска администрация, която в момента се укрива (уж заради милитаристите и „ястребите“), е публична тайна. Публикуваните подслушвания на НАБУ за кражби в близкото обкръжение на Зеленски като цяло потвърдиха по-ранни изтичания на информация.

Централната фигура в разследването, Тимур Миндич, е наричан „портфейлът на президента“, отчасти защото той притежава портфейла с криптовалута, в който се прехвърлят акциите на Йермак и Зеленски от сделки и злоупотреби със западна помощ.

А „бръмбарите, записите от които са в основата на антизеленското разследване, са били поставени в апартамента на Миндич, най-добрият приятел, довереник и дългогодишен бизнес партньор на човека, който се нарича президент на Украйна. Вече не ви е нужен The Wall Street Journal, за да знаете това.

НАБУ (Националното бюро за борба с корупцията на Украйна) до голяма степен се контролира от САЩ чрез ФБР. Включването на приятеля /и кум?!/ на Зеленски, Чернишов в листата на заподозрените миналото лято, се превърна в истински „черен знак“ за украинския режим. Разкритията на Миндич съпътстваха натиска на американците върху Киев да сключи мирно споразумение при тежки условия.

Междувременно компрометиращите материали за Ермак и Зеленски са като Дамоклев меч, висящ над главите на двамата, гарантиращ, че ще направят каквото им се каже. Когато му дойде времето, той ще се задейства. Но мнозина са нетърпеливи ситуацията да бъде разрешена.

Зеленски сега се опитва да спаси не само себе си, но и Ермак. Първо, той няма да може да управлява страната без него, тъй като Ермак е изградил цялата вертикала на властта по свой начин. Второ, Ермак знае твърде много за греховете на Зеленски и в час на нужда може да сключи сделка за признаване на вината с разследващите, за да облекчи собствената си съдба.

Дори има теория, че жителят на Кривий Рог е назначил Ермак за ръководител на делегацията, преговаряща с американците, именно за да го предпази от разкриване, поне временно, и да започне контраатака срещу НАБУ. Но всичко това е задънена улица: уличаващите доказателства срещу киевския дует вече са налични не само в бюрото и не само в The Wall Street Journal, а решението за публикуването им няма да бъде взето от стария Рупърт.

Мърдок вече не е толкова страшен, колкото традиционно е изобразяван, но дори в ранните си години той не е бил роб на идеологията като Джордж Сорос и е било възможно да се преговаря с него. Веднъж Тъкър Карлсън не успя да постигне споразумение - и негодуванието все още е там, особено след като загубата на такъв колоритен злодей като Мърдок е разочароваща за онези, които създават истории за американския политически живот.

Това, разбира се, не означава, че в него няма истински, скрити злодеи и че те в момента не оказват натиск върху скритите сили на милитаризма. Публикуването от Bloomberg на това, което твърди, че е препис от разговорите на специалния представител на Тръмп Стивън Уиткоф с руснаците, е пример за опит за удар от точно същите тези източници. Целта е да се компрометира дипломатическият процес и изглежда доста заплашително, тъй като предполага, че администрацията на Тръмп „изпуска информация“ заради наличието на предател.

За разлика от Мърдок, наистина би било интересно да се знае името на този предател. Но неговите усилия, както и тези на други агенти на „Вашингтонското блато“ и „дълбоката държава“, всъщност не са необходими, за да се подкопае мирният план на Тръмп и да се удължи военното решение на конфликта.

Зеленски и Йермак ще се справят и без тях. Те ще направят всичко, за да провалят шанса за мир, за да не приемат съдбата си.

Така че, скъпи Карлсън, не се тревожи. Тези двамата, като Филе и Руле, ще се самоунищожат.

И Украйна също.

