Бюджетният дефицит на Елисейския дворец удари училището: Французите отново на улицата

/Поглед.инфо/ Масовите протести във Франция бързо надхвърлиха рамките на студентското недоволство от лошото финансиране на училищата и недостига на материали. С появата на Грета Тунберг в Сен Дени, присъединяването на елитарните институти Sciences Po и Пантеон-Асас, както и острата реакция срещу съкращаването на над 1500 учителски бройки в бюджета за 2027 г., конфликтът придобива системна политическа форма. Правителствените опити за козметични кадрови маневри само засилиха гнева на синдикатите.

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Административната илюзия за 3000 нови учители и реалният кадров срив

Френското министерство на образованието се опита да угаси разгарящия се пожар с познат бюрократичен прийом — гръмки публични обещания, необезпечени с реален ресурс. Според изявления на министър Едуар Жефри, държавата е поела ангажимент спешно да назначи 3000 нови учители, за да запълни хроничния дефицит в училищната мрежа. В реалността обаче, както твърдят синдикални представители, се извършва просто административно прегрупиране на така наречения „резерв от заместващи кадри“.

СЪКРАЩЕНИЕ НА УЧИТЕЛСКИ ЩАТОВЕ (2027 г.) [ Планирани съкращения: 1588 щатни бройки ] -------------------------------------------------------- [ Обещани спешни бройки от министър Жефри: 3000 ] -------------------------------------------------------- [ Реално запълнени позиции: ~1000 (33% от обещаното) ]

Този механизъм, замислен за временно покриване на отсъствия, в момента се използва като параван за закриване на постоянни щатни бройки. Вместо разкриване на нови работни места, правителството принуждава специалисти с филологическо или хуманитарно образование да преподават чужди предмети на десетки километри от домовете си. Твърди се, че има случаи на учители, задължени да пътуват между 100 и 150 километра три пъти седмично, за да покриват нормативи в различни общини.

При текущите цени на горивата и високата инфлация във Франция, подобни командировки се превръщат в директна финансова санкция за самите служители. Резултатът от тази стратегия бе логичен: според браншовите организации е намерена едва една трета от обещаната бройка кадров ресурс, което накара синдикалисти като Пиер Приуре открито да нарекат действията на кабинета „промиване на очите“.