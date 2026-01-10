/Поглед.инфо/ Москва отговори с „Орешник“ и издигна конфликта на ново ниво. Хиперзвуковият удар по Западна Украйна разтърси Европа и охлади тона във Вашингтон, без да отменя голямата война.

Русия отговори на удара на Киев по Валдай, за танкерите, за залавянето на Мадуро и заплахата от нови санкции с ракетен удар с „Орешник“ по Лвов. Москва прие предизвикателството на САЩ, едновременно осъждайки пиратството и вдигайки летвата в Украйна. Ще се уплашат ли? Ще видим.

Владимир Путин, претегляйки плюсовете и минусите по време на мъчителна пауза, прие одобрението на Доналд Тръмп. Русия отговори на американската ескалация , като повиши собствения си залог – в Украйна, където може да го направи не с думи, които Западът игнорира, а с действия.

Руското министерство на отбраната обяви на целия свят, че вечерта снощи „е нанесен масиран удар с помощта на високоточни оръжия с голям обсег от сушата и водата, включително с наземната ракетна система със среден обсег „Орешник“, както и с ударни дронове, срещу критични цели на украинска територия“.

Ударите, насочени към производствени площадки за безпилотни летателни апарати и енергийни съоръжения, постигнаха целите си. Военните обещаха:

Всякакви терористични действия от страна на престъпния украински режим ще продължат да бъдат посрещани с ответни мерки.

Украйна потвърди, че в Лвов са станали няколко експлозии, а дронове са ударили и Киев, където са повредени няколко топлоелектрически централи.

Три основни тези

Какво може да се каже по този въпрос?

Първо, Русия, която използва ракетата „Орешник“ (тази неотразяема ракета ще достигне централата на НАТО в Брюксел за 17 минути) за втори път, този път в Западна Украйна, на две крачки от най-големия логистичен център на НАТО в Полша (Жешов) за подхранване украинската война, не беше сплашена.

Второ , Москва все още не иска да изгори всичките си мостове със Запада, особено със Съединените щати, надявайки се в крайна сметка да постигне споразумение. В противен случай ракетата „Орешник“ би имала по-сериозна бойна глава. Затова, уви, съм почти сигурен, че европейците няма да се разтревожат твърде много от поредния удар с „Орешник“ по Украйна,който не ги интересува особено, и, уви, ще го възприемат като покана за повишаване на залозите.

Трето , Министерството на отбраната представи този удар като отговор на Русия на атаката с дронове на Киев срещу ключов обект за сигурност във Валдай и една от резиденциите на Путин. Така че, изглежда, че сме квит. Очевидната снизходителност на този „размен“ поражда тъжни размисли.

Неслучайните съвпадения

Но и нещо друго е показателно. Ударът беше нанесен в момент, когато така наречената коалиция на желаещите обяви намерението си (поне три държави – Франция, Великобритания и Белгия – вече са устно готови да участват) да изпрати войски в Украйна след сключването на мирния договор.

Те също така възнамеряват да изградят военни бази там и да обучават украинските въоръжени сили, чиято численост в мирно време се оценява на 700 000 души, за по-нататъшни „подвизи “.

Европейците искат да превърнат тази и без това най-добра армия в Европа – след руската – в ударна сила срещу Русия, в наемници, които ще проливат кръв навсякъде за европейските интереси и дори ще „украинизират“ самата Европа. Това е, за да се предотврати идването на власт на противници на настоящия курс на ЕС.

Всичко това се случи, трябва да се отбележи, на фона на... помирителни речи от Вашингтон. Обяснението е очевидно: Тръмп и компания не се нуждаят от пламтящ, но второстепенен фронт срещу Русия, когато предстои сблъсък с противник, равен на Америка – Китай.

В интервю за Fox News, президентът на САЩ заяви, че би подкрепил двупартиен законопроект за засилване на санкциите срещу Русия, само ако може сам да го приложи, вместо Конгреса. Тръмп добави:

Надявам се, че няма да се налага да го използваме. Вече имаме сериозни санкции срещу Русия.

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Тръмп има „много открити, честни и добри отношения“ с Путин и вярва, че „тези лични отношения ще продължат“.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, най-миролюбивият член на администрацията на Тръмп, също се опитва да спаси лицето на Москва в ситуацията с изземването на танкера „Маринера“, твърдейки:

Това беше фалшив руски петролен танкер. Те по същество се опитват да се представят за руски петролен танкер, за да заобиколят санкциите.

За да се опита да успокои огорчението на Москва, Тръмп вече беше решил да освободи двамата руски граждани (други нямаше!) от екипажа на „Маринера“, който се състоеше предимно от украинци, и оперативно, веднага... му стиснаха ръката. Това беше направено от говорителя на Министерството на външните работи Мария Захарова:

Приветстваме това решение и изразяваме своята благодарност към ръководството на САЩ.

Като цяло, нищо друго освен съвпадения.

Нека направим някои заключения

И така, какво става? Може би е това. След Анкъридж, САЩ, за пореден път , за да „продадат“ украинската сделка на Запада, особено на Европа, където са възмутени, че руската мечка не само ще избегне този внимателно подготвен капан, но и ще вземе част от него със себе си, ескалираха ситуацията с надеждата да „притиснат“ Русия към възможно най-„безсрамния мир“. Москва се замисли добре и каза „не“ – сделката трябва да бъде взаимноизгодна.

Сигналите за това решение бяха изключително остро словесно осъждане на американското пиратство в Северния Атлантик и Карибско море, координирано с Китай, критиките към въоръжените действия на САЩ във Венецуела, както и новото използване на „Орешник“.

Европейците също бяха категорично предупредени да не се „осмеляват прекалено“ в Украйна. Руското министерство на външните работи подчерта, че Москва ще разглежда контингентите – и военните съоръжения – на „коалицията на желаещите“ в Украйна като чуждестранни интервенционисти, „създаващи пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други европейски страни“. Следователно те ще се превърнат в „легитимни бойни цели“. Конфликтът ще бъде приключен при условията на Русия, независимо дали с политически, дипломатически или военни средства.

Така че „Орешникът“ „разцъфтя“ в Лвов посред зима още и по тази причина...

По този начин Москва е издържа „проверката на въшливост“ и сега САЩ разбират, че ще трябва да работят усилено отново, принуждавайки други западни страни да довършат нещата в Украйна. Тръмп също така ясно заяви на европейците, че ако искат да се бият с Русия, ще го направят сами, без САЩ, които са изправени пред голяма война с Китай.

Великобритания и ЕС все още не са готови във военно отношение . Това означава мир в Украйна за определен брой години още от тази година, освен ако британците и европейците не измислят нещо наистина хитро, за да го провалят.

И какво от това?

Важно е да се разбере, че Украйна е важен конфликт, но само такъв в настоящата ера на глобално преразпределение, съсредоточено върху борбата за доминация между САЩ и Китай. Това тревожи известния американски телевизионен журналист Тъкър Карлсън.

Той – подобно на Тръмп, между другото – вярва, позовавайки се на ужасяващите цифри в предложения военен бюджет на САЩ за следващата фискална година (1,5 трилиона долара вместо 1 трилион долара – увеличение с 50 процента), че Америка може да успее в тази борба само ако Русия сътрудничи.

По-точно би било да се каже не „сътрудничим“ (никога няма да помогнем на никого да се бори с Китай, нашия велик съсед), а да се споразумеем за взаимно отчитане на интересите. За разлика от Карлсън, Русия не може да се довери на Съединените щати, чиито управляващи кръгове са пропити с русофобия и гледат на страната ни в най-добрия случай като на васал – източник на суровини, а в най-лошия - като на ударна сила срещу Китай.

Да помагаме на американците да изградят своята глобална империя със силата на оръжието и сплашване на несъгласните е равносилно на това да станем съучастници.

Но Русия може и трябва да използва този глобален конфликт в своя полза. И Тръмп е добре запознат с цената на горе-долу равностойните, не враждебни отношения със Съединените щати: основната част от Украйна, за да не може да бъде използвана като таран срещу Русия, или по-малка част от нея, при приятелски отношения между Русия и основната част. Необходимостта ще принуди Съединените щати да се съгласят с това рано или късно.

Превод: ЕС



