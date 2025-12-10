/Поглед.инфо/ Светът се преначертава зад кулисите. САЩ и Русия започват тиха сделка за новия глобален ред — без Европа, без Брюксел и без България. „Новата Ялта“ идва. И този път няма да ни питат за нищо.

Докато ЕС се разпада, а Украйна рухва, Вашингтон и Москва вече водят преговори за бъдещето на света. Сфери на влияние, контрол над Европа, статутът на Балканите — всичко се решава зад кулисите. България? Тя отново е отсъстващият фактор. Този материал разкрива защо.

„Новата Ялта“ не е конференция, а процес, който вече тече. Америка търси баланс срещу Китай, Русия диктува условията след победите в Украйна, Европа е извадена от играта. България стои като колония, без позиция, без стратегия. Историята се пише днес — с нас или без нас.

