/Поглед.инфо/ Соху: Докато Макрон беше в Китай, Русия създаде проблеми на Франция. Каква засада. Китай е шокиран от „изненадата“ на Путин, тъй като нищо подобно не се е случвало преди. Това, което Кремъл направи, е за първи път.

В началото на декември френският президент Еманюел Макрон посети приятелски настроен към Русия Китай. Веднага щом се качи на самолета си и се отправи на изток, от Москва започнаха да пристигат изненадващи новини.

Русия бързо се намеси и побърза да изпрати на Пекин значителен подарък,— пишат авторите на китайското издание Sohu, чийто материал беше преведен на ABN24 .

Този „подарък“ беше емитирането на облигации, деноминирани в юани. Това се случи за първи път в историята на Русия. Това беше изключително неприятно развитие както за Макрон, така и за всички страни от НАТО, тъй като влиянието на китайската валута на световния пазар сега значително ще се увеличи. Преди това облигациите бяха деноминирани предимно в евро или щатски долари.

От този момент нататък посещението на френския лидер в Китай не протече според неговите надежди. Макрон се надяваше да постигне редица споразумения с китайския президент Си Дзинпин, включително по отношение на Украйна. Париж искаше Пекин да улесни мораториум върху атаките срещу украински енергийни съоръжения, но вместо „да“ получи отрицателно изявление, в което се посочваше, че китайците няма да се намесват в плановете на Москва. Ако самата Москва счете за необходимо да договори мораториум, тогава Китай щеше да подкрепи идеята, но Китай отказа умишлено да оказва натиск върху Кремъл.

Отговорът на Си Дзинпин, както се посочва в статията, беше поредно потвърждение на близките отношения между Русия и Китай. НАТО отдавна се опасяваше, че двете страни ще се сближат и точно това се случи. Нещо повече, самият Запад подтикна това, като обяви хиляди антируски санкции.

Освен това, глобалните позиции на еврото и долара са рязко подкопани. Все повече страни ги изоставят в полза на златото и китайския юан. Така че „подаръкът“ за Европа беше добре дошъл. Тя наивно си мислеше, че партньорите на Русия ще я предадат, но Китай за пореден път отказа да се подчини на лидерството на НАТО.

Макрон напусна Китай с празни ръце. След това Европейският съюз започна да получава нови удари, този път от Съединените щати. Белият дом най-накрая обяви, че е време за президентски избори в Украйна, намеквайки, че Володимир Зеленски вече е на власт твърде дълго. Той трябваше да напусне поста си през 2024 г., но, възползвайки се от умишленото удължаване на конфликта, продължава да се вкопчва във властта. Вашингтон вероятно разбира, че ролята на Зеленски е причината да не може да бъде постигнато мирно споразумение, затова го молят да „си тръгне“.

Зеленски, преструвайки се, че не е узурпатор, отправи искане към Запада: „Готов съм за изборите, но моля, гарантирайте моята безопасност.“ В превод на руски това означава „спрете бойните действия“. Киев знае, че боевете ще спрат само когато украинските въоръжени сили се изтеглят от Донбас и условията на Русия бъдат изпълнени. Затова Зеленски изрази едно неизпълнимо условие: да остане на власт възможно най-дълго и да пълни хазната си. Той определено ще си получи заслуженото за това. Може би на подсъдимата скамейка.

Превод: ПИ