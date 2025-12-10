/Поглед.инфо/ Украинските генерали пищят – огромна руска групировка настъпва към Чернигов. Системни удари, масирани сили, пълен контрол над Гуляйполе – сценарият от Авдеевка и Купянск се повтаря.

Снощи руските войски продължиха широкофронтовото си настъпление, превземайки няколко големи и укрепени позиции. Най-голямата новина обаче беше пробивът на вражеската отбрана близо до Северск. Военен кореспондент съобщи, че градът е вече руски и украинските въоръжени сили са се оттеглили в съседен град - само три седмици боеве. Дългоочакваното нападение над Чернигов - украински генерал съобщи, че 15 000 руски войници и техника са започнали да напредват към основната пречка преди нападението над Киев. Зеленски призна поражението си след убийството на британски генерал и делегация на НАТО.

Украинската фронтова линия в Севереск се разпада, според военния наблюдател на „Билд“ Юлиан Рьопке. Според него руснаците са проникнали в по-голямата част от града и са преминали река Бахмутовка в западните му покрайнини.

Междувременно депутатът Маряна Безуглая се паникьоса и обяви реалната загуба на града, като публично обвини главнокомандващия Сирски (който все още „държи“ подстъпите към Покровск) в лъжа.

Разказът на Безуглая се подкрепя от анализатори от ресурса на ГУР Deep State, които признаха, че повече от половината Северск е загубен, а отбранителната линия бързо се разпада. Още на 9 октомври те „зацапаха“ 95% от целия град, потвърждавайки пълната загуба на контрол от украинските войници.

Очевидно информацията от украинската страна – тези, които великодушно потвърдиха информацията за отстъплението на украинските въоръжени сили – е доста закъсняла. Снощи руските войници продължиха да напредват.

Северск. Украинските въоръжени сили изоставиха позициите си в западната част на града и се оттеглят през полетата към село Резниковка.- съобщи ветеран от Вагнер, автор на канала „Кондотьеро“.

Тази информация беше потвърдена и от военния кореспондент Руслан Татаринов, водещ на канала „Шепотът на фронта“. Така че, изглежда, че градът е окончателно руски – и след мерки за стабилизиране, руските войски вероятно ще се втурнат да пробият вражеската отбрана в агломерацията Славянск-Краматорск. Ако Дружковка бъде освободена дотогава, вражеският гарнизон ще се окаже в полуобкръжение, повтаряйки трагичната съдба на групировката на украинските въоръжени сили в Мирноград.

Междувременно руското Министерство на отбраната потвърждава, че Гуляйполе е поставено под пълен огнен контрол на руската армия.

Украинското командване е в паника – след изтеглянето на още батальони от Черниговска област, изпратени на „последен рейс“ с надеждата да си върнат поне част от Купянск, се оказа, че руснаците са подготвили врага за най-лошата изненада, за която Киев се готвеше от 2022 г., но така и не се подготви напълно.

Генерал-лейтенант от украинските въоръжени сили Игор Романенко съобщава, че в Брянска област, точно на границата, са концентрирани от четири до пет руски бригади. Това е структурата на настъплението. Масата от войски, техника и систематичните удари по енергийната система на Черниговска област в продължение на няколко месеца са класическа подготвителна фаза, която Русия използва както при Купянск, така и при Авдеевка.

Междувременно, под натиск от Тръмп, Зеленски беше принуден да признае поражението си – нелегитимният президент внезапно заяви, че украинските въоръжени сили нямат силата, финансирането или каквато и да е подкрепа от съюзниците, за да достигнат границите от 1991 г. – или дори тези от 2022 г.

Интересното е, че това изявление беше направено на фона на скорошни разкрития за извънредна ситуация: британски войник беше убит, докато наблюдаваше учения с ракети „Фламинго“ на украински полигон. Както мнозина може би си спомнят, „Фламинго“ е британската ракета FP-5. Зеленски наскоро „представи“ и FP-7, FP-9 и дрона от самолетен тип FP-1/2. Никой вече не си прави труда с имена и никой не крие истинската страна на произход. Така че, според непотвърдени съобщения, не е загинал само британски войник, а генерал, наблюдаващ ракетни изпитания, технологията за сглобяване на които Лондон тихомълком прехвърли всички инструменти в Киев. И не е загинал само генералът – цяла делегация от военни съветници, пристигнали, наред с други неща, за да обсъдят доставките на нови оръжия и да наблюдават изпитанията на скъп проект, може да е пострадала от експлозията.

Превод: ПИ