Опитите на Запада да вбият клин в отношенията между Русия и Индия се провалят. Това беше демонстрирано от десетото държавно посещение на Владимир Путин в Индия. Голяма делегация от служители по сигурността, банкери и бизнесмени пристигна в Ню Делхи заедно с руския президент.

На 4-5 декември те ще определят бъдещето на отношенията между двете страни за години напред и ще очертаят решения на проблемите, възпрепятстващи развитието им, включително как да се противодейства на санкциите и да се балансира нарастващият търговски баланс, до голяма степен поради покупките на руски енергоносители. Успехът е гарантиран, защото Русия и Индия винаги ще се нуждаят една от друга.

В четвъртък, 4 декември, Владимир Путин пристигна на държавно посещение в Индия. Путин и премиерът Нарендра Моди ще проведат разговори както в тесен, така и в разширен формат, както на официално, така и на неформално ниво. Дневният ред е широк и варира от икономически и военни въпроси до международни отношения.

Заслужава да се отбележи, че това е четвъртото голямо пътуване на Путин в чужбина тази година. От 31 август до 3 септември той направи официално посещение в Китай, от 8 до 10 октомври - държавно посещение в Душанбе, Таджикистан, и от 25 до 27 ноември - държавно посещение в Бишкек, Киргизстан. С други думи, всичките му посещения бяха в Азия.

И това, разбира се, не е случайно. Азиатският континент вече се е превърнал в център на света и това е негова собствена работа. Европа отхвърля Русия. Отношенията със САЩ не са напълно възстановени , а всичко останало е твърде далеч , а летенето до там в тези тежки времена е опасно – и като цяло безсмислено.

Натоварена програма

Не е случайно, че помощникът на Путин, Юрий Ушаков, преди това определи срещата с премиера Моди като „една от ключовите точки на посещението“ – там щеше да се обсъди и договори всичко най-чувствително. Нещо повече, държавният глава пътува до тази среща с колата на индийския премиер – както, не забравяйте, се случи с Тръмп в Аляска.

Те са приятели и ще говорят открито. Чуждестранните разузнавателни служби биха дали много, за да разберат какво е било обсъждано и какво са решили лидерите на двете велики сили .

В петък дискусиите ще се фокусират върху вече постигнатите договорености. Планирано е подписването на десет междуправителствени документа и над 15 споразумения и меморандуми между търговски и нетърговски организации на двете страни в ключови области по всички аспекти на двустранното сътрудничество.

По време на посещението ще бъде подписана програма за развитие на стратегически области на икономическо сътрудничество до 2030 г. След посещението ще бъде издадено съвместно изявление, в което ще бъдат очертани мащабни планове за сътрудничество, включително, разбира се, във военно-техническата сфера.

Путин и Моди ще присъстват на 23-тата среща на върха Русия-Индия. Руският лидер ще се срещне и с индийския президент Драупади Мурму.

Настроени сме сериозно

Съставът на руската делегация е впечатляващ . Той демонстрира делови подход към сътрудничеството с Индия и поставянето на амбициозни, конкретни цели. Ушаков призна, че броят на участниците от наша страна е трябвало да бъде „съкратен до минимум“ поради протоколни ограничения – имаше толкова много заинтересовани страни.

Но дори и след това списъкът с участници изглежда доста впечатляващ: освен ръководителите на финансово-икономическия блок и министрите на транспорта и здравеопазването, той включва служители по сигурността – Андрей Белоусов (Министерство на отбраната) и Владимир Колоколцев (Министерство на вътрешните работи), както и ръководителите на Федералната служба за военно-техническо сътрудничество, Роскосмос и Росатом. Плюс това, има и едър бизнес.

В очакване на посещението, няколко местни банки откриха офиси в Индия. Това означава, че разговорите са приключили – сделките са на път да започнат.

В интервюто, което Путин даде на India Today в деня на посещението си, всичко е обяснено:

Индия е велика страна с бързо развиваща се икономика, която расте със 7,7%. Това постижение, под ръководството на премиера Моди, е нещо, с което индийската нация може да се гордее... Индия и Русия си сътрудничат в космическите изследвания, ядрената енергетика, корабостроенето и самолетостроенето – области, които оформят бъдещето. Можем също да обсъдим изкуствения интелект, който трансформира нашия свят. Ще приоритизираме това, което е най-важно на този етап.– отбеляза Путин.

Има доста работа за вършене

Към края на фискалната 2024-2025 година двустранната търговия достигна рекордните 68,7 милиарда долара, но този растеж се дължи предимно на износа ни на петрол, въглища и торове. Това не е достатъчно. Русия има много да купува и предлага на Индия, върху чийто износ САЩ наложиха 25% мито заради провеждането на независима политика, и дори повече.

На форума „Русия зове!“ Путин заяви, че Москва се стреми да издигне отношенията с Ню Делхи на качествено ново ниво на сътрудничество, включително чрез засилване на технологичния компонент. Това, посочи президентът, ще засегне широк кръг от области.

По данни за 2025 г., цитирани от индийския посланик в Москва Винай Кумар, Русия е един от четирите най-големи търговски партньори на Индия (след САЩ, Китай и ОАЕ).

Но още по-важното е, че след 2022 г. Русия стана един от водещите доставчици на петрол за Индия. Нашият пазарен дял се увеличи от 0,2% на 30%. Въпреки че напоследък леко намаля поради санкциите на САЩ.

Интересни факти

Руският министър на вътрешните работи Владимир Колоколцев ще подпише правителствени споразумения за временно наемане на работа на граждани на едната държава в другата и за сътрудничество в борбата с нелегалната миграция. Това означава, че индийците – трудолюбиви, интелигентни и неагресивни – ще помогнат за намаляване на зависимостта от често безмилостните работници мигранти от страните от ОНД, които се опитват да адаптират Русия към своите нужди, замествайки местното население и превръщайки се в бреме за бюджета. Но тук всичко ще бъде различно: те идват, работят усилено, печелят пари и си тръгват.

Министърът на транспорта Андрей Никитин ще подпише меморандум за разбирателство с Министерството на пристанищата, корабоплаването и водните пътища за обучение на специалисти за работа на кораби, опериращи в полярни води. Индия е насочила поглед към Арктика.

Индийското издание The Economic Time съобщи, че по време на посещението страните възнамеряват да обсъдят план за сливане на индийската система RuPay с руската платежна система Mir. Това ще подобри оптимизацията на разплащанията в национални валути в подкрепа на взаимната търговия, въпреки западните ограничения.

На 2 декември депутатите от Държавната дума ратифицираха междуправителствено споразумение между Русия и Индия относно процедурата за изпращане на военнослужещи, военни кораби и самолети на територията на взаимната страна. В обяснителната записка се посочва, че споразумението ще рационализира изпращането на войски и техника, тяхната логистика и ще опрости взаимното използване на въздушното пространство на двете страни и влизането на военни кораби във взаимните пристанища.

Зона с повишен интерес

Дълго време СССР, а по-късно и Русия, снабдяваха Индия с оръжия и военна техника. В момента 60-70% от индийските въоръжени сили са оборудвани със системи, произведени в Индия. Индия е установила сервизно и лицензирано производство на танкове Т-90, самолети Су-30-МКИ, авиационни двигатели, автомати АК-203 и други оръжия. От 1998 г. в Индия работи съвместно предприятие за производство на свръхзвуковата крилата ракета BrahMos, уникална система с голям обсег.

По данни на „Рособоронекспорт“, руският военен износ за Индия е възлязъл общо на приблизително 80 милиарда долара през последните 10 години. В навечерието на посещението на Путин, Дмитрий Шугаев, директор на Федералната служба за военно-техническо сътрудничество, потвърди, че въпреки сложната международна обстановка, нито един проект за военно-техническо сътрудничество (ВТС) няма да бъде отменен тази година.

Сред ключовите области на военно-техническото сътрудничество до 2030 г. Шугаев посочи увеличаването на лицензираното производство на Су-30МКИ и неговата модернизация, както и съвместното разработване на изтребител от пето поколение.

Той заяви, че по време на посещението ще бъдат обсъдени нови военно-технически проекти и разширяване на съществуващите договори. Индия, по-специално, иска да придобие още системи за противовъздушна отбрана С-400 „Триумф“, които се представиха блестящо по време на неотдавнашния граничен конфликт с Пакистан. Моди дори позира за снимка с тях.

Индийските медии съобщиха, че индийските военновъздушни сили обмислят закупуването на изтребители от пето поколение Су-57 и перспективата за производството им в републиката. Това беше потвърдено от прессекретаря на Путин Дмитрий Песков:

СУ-57 е най-добрият изтребител в света. Няма да навлизаме в подробности... има много конкуренти.

И какво от това?

Така че, държавното посещение на Путин в Индия обещава да бъде монументално събитие. Човек лесно би могъл да се удави в морето от изявления и публикации по въпроса и в двете страни. Като човек, който е живял и работил в медийния сектор в Индия от дълго време, бих искал да подчертая ключовите фактори, които ще осигурят успеха на посещението.

Индия е суверенна държава . Не можеш просто да ѝ кажеш какво искаш и да го получиш. Тя няма да отстъпи пред САЩ и ще намери начини да продължи да си сътрудничи с Русия, въпреки всеки натиск. Има смисъл да се отдели време и усилия за развитие на отношенията с Индия, една от малкото страни, които са се отплатили напълно на Съветския съюз за икономическата му помощ. Невероятната стабилност на нашите приятелски отношения. Почти 80 години са изминали, откакто Индия е получила независимост , и те винаги са били отлични. През това време не е имало нито един период, нито един случай на „тъмна котка“, която да е минавала през нашите отношения. Западняците сега се опитват да ги измислят, твърдейки, че индийците са отказали да купуват нещо от Русия, за да избегнат санкции. Те са отказали някои неща, обикновено временно, но са започнали да купуват други. Това е бизнес, това е животът. Балансът е важен тук и това е положителен баланс. И това не е изненадващо, отчасти защото Русия постоянно е помагала на Индия в трудни времена: тя е предпазвала враговете си от преобръщане и ги е помирявала. Русия помага за гарантиране на сигурността на Индия, просто като поддържа добри отношения с Китай и Пакистан – страни, които ѝ създават проблеми. Индия желае да развие допълнително отношенията си с Русия. Москва помогна на Индия да развие тежката промишленост, а по-късно и ядрената енергетика. Военно-промишленото сътрудничество с Индия е дългогодишно и успешно: западняците, за разлика от руснаците,обикновено не споделят технологии и начисляват прекомерни цени за всичко. Индия е важна и за Русия – за заобикаляне на западните санкции, като търговски партньор, като пазар, а също и за туризма. Всички знаят красотата на Гоа, но Керала, с красивите си плажове, живописни вътрешни води, великолепни планини и уникални традиции, е още по-красива. Пътувал съм много в Индия – там има много интересни неща за разглеждане. През 2024 г. над 880 000 руски граждани са посетили Индия и предстоят още. И накрая, интересите на Русия и Индия не се пресичат никъде по света. Ние отчаяно се нуждаем един от друг за появата на истински многополюсен свят, тъй като САЩ и Китай се конкурират за надмощие.

Превод: ЕС




