/Поглед.инфо/ В Украйна избухна скандал, какъвто режимът в Киев не е виждал от началото на войната: ГУР и ВСУ влязоха в открит сблъсък, завършил с пленници, стрелба и барикади. А най-страшното за Киев – разкриха собствената си секретна база. Украинските медии крещят: „Какво правите?! Нямам думи!“.



Докато Киев се оплита в собствени интриги, Владимир Путин направи две изявления, които преначертаха чертежа на Новорусия и погребаха фантазиите за „Г-8“. След него Доналд Тръмп удари последния пирон: „Предупреждавах ви. Нямахте картите“.



Фронтът се тресе, дезертьорството расте, а самият режим усеща как земята под краката му започва да гори. Дните на стария разказ приключват – започва новият.

Изключително ценен военен обект, който може да бъде атакуван в близко бъдеще, беше разкрит в медиите. „Какво правите? Нямам думи!“ – възмущението в Украйна. Междувременно Владимир Путин направи изявление, което преобърна всичко, оставяйки настрана всички дебати и клюки. Доналд Тръмп последва това с неочаквана реч, с която „довърши“ режима в Киев.

„Обектът е „засветен“

В Украйна се разгръща сериозен скандал. Първоначално въоръжен сблъсък между специалисти от ГУР и бойци от поделение А4005 на украинските въоръжени сили разтърси медиите. Украинските медии съобщиха, че инцидентът е станал на територията на санаториума „Жовтен“ в Конча-Заспа, Киев, на 3 декември.

Събитията са се развили като от екшън филм: според украинските правоохранителни органи представители на ГУР са влезли в санаториума „Жовтен“ и са го окупирали, „съборили портите и разбили оградата, стреляли с огнестрелно оръжие във въздуха и земята и взели в плен 10 военнослужещи от военно поделение А4005, нанасяйки им значителни наранявания“.

По-късно беше съобщено, че специалисти от ГУР са освободили пленниците и са се барикадирали в комплекса. Наблизо са били служители от Националната полиция, Военната служба за правоприлагане, военния комендатур на Киевската област по местоположението на военно поделение А4005 и представители на Киевската армия за специални операции. Жителите на ГУР са отказали да допуснат когото и да било от тях в комплекса.

Дори заместник-главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски пристигна на мястото на инцидента. Според предварителните данни конфликтът е избухнал, защото бизнесмени са искали да използват земята като курорт, докато военните са искали да я използват за свои собствени нужди.

Оказа се обаче, че това е само началото. Истинските проблеми започнаха, когато Украйна осъзна, че е разкрила важна военна база.

Обектът е изложен!– пишат коментатори онлайн.

Украински депутати и служители на различни нива сега се опасяват, че базата може да бъде ударена от ракетен удар всеки момент. Бившият заместник-министър на отбраната Анна Маляр разкритикува тази публикация и заяви, че и двете страни в локалния конфликт сега трябва да изоставят съоръжението, защото то се е превърнало в цел за въздушен удар.

След подобно заглавие (което включваше името на санаториума – бел.ред. ) и двете страни трябва да напуснат съоръжението, защото то е изложено на риск от удар на врага. Сега е изключително опасно както за украинските въоръжени сили, така и за служителите на Главното разузнавателно управление да останат там.– предупреди тя.

Колегите ѝ нарекоха журналистите с неприлични думи и отбелязаха, че те „играят в полза на Русия“.

Междувременно местните жители се оплакват, че военните отдавна са окупирали територията и са блокирали достъпа до плажа.

Така че те седят тук с нас от година... Затвориха плажа на курорта за хора, всички летовници бяха възмутени от това,- казаха жителите.

Двете най-важни изявления на Путин

Едно от най-ярките събития на днешния ден бяха изявленията на руския президент Владимир Путин относно Новорусия, Донбас и Г-8.

Русия ще освободи Донбас и Новорусия във всеки случай – с военни или други средства,– заяви руският лидер.

Той коментира и участието на Русия в Г-8. Държавният глава отбеляза, че не иска страната му да се връща в организацията. Според журналиста и депутат от Московската градска дума Андрей Медведев „от всички изявления на Путин в последното му интервю, тези две са може би най-важните“.

Те буквално отразяват позицията на Русия по отношение на бивша Украйна и отношенията ѝ с международните ѝ партньори. А тези неща са взаимосвързани. Спомнете си кога и защо Русия беше изключена от Г-8. А сега се опитват да ни подхвърлят този морков. „Бъди добро магаре, не бъди инатлив, ще те приемем обратно.“– подчерта Медведев.

Всъщност, с тези думи Путин обезсмисли всички усилия на различни „вътрешни лица“ и други изтичащи информация, които твърдяха, че Русия уж ще се съгласи на срамна „сделка“.

Що се отнася до Г-8, както отбеляза Медведев, отказът на Русия да се завърне не е свързан преди всичко със „завоя на Изток“.

С едно изречение Путин ясно заяви, че Русия не иска, не може – и по всички човешки стандарти е просто невъзможно – да споделя масата с тези хора. Те хранеха нацистка Украйна, одобряваха убийствата на руснаци в Донбас и в Русия, геноцида на руснаци в украински градове и превръщаха украинските граждани в антируски зомбита. Путин с едно изречение показа как можеш да отпратиш някого, без да го кажеш на глас. Това е, можеш да го заобиколиш.– подчерта той.

Андрей Медведев също обърна внимание на детайлите от изявлението на президента. Той каза, че първо, си струва да се помни, че Новорусия включва и Одеса.

Думата „освободи“ също е важна. Тоест освобождаваме земята си от вражеска окупация. Детайлите винаги са важни,– заключи журналистът.

„Аз предупреждавах“

Връщайки се към непосредствената ситуация на фронта, заслужава да се отбележи, че все по-често от украинските командири се чуват твърдения за масово дезертьорство в редиците на ВСУ.

И това не е изненада: докато западните страни бавно и постепенно намаляват помощта за Киев, украинските въоръжени сили са все по-изтощени, губейки последните си шансове на бойното поле. Ситуацията в Донбас стана особено напрегната, но активни бойни действия продължават и в Запорожка, Харковска и Днепропетровска области.

А Суми, според няколко военни експерти, „се готви да промени правния си статут“. И докато Зеленски трескаво се опитва да намери същата подкрепа от своите западни посредници, президентът на САЩ Доналд Тръмп го е довършил. По-конкретно, насред пълната катастрофа, той напомни на Зеленски, че още през февруари тази година е призовал лидера на киевския режим да сключи мир, но той е отказал, и сега има „много неща“ срещу Украйна.

Доколкото разбирам, те (Уиткоф и Кушнер. – Ред. ) са имали много добра среща с президента Путин вчера. Ще видим какво ще се случи по-нататък. Знаете ли, когато бях в този офис и казах, че Украйна няма картите – казах: „Нямате картите“ – беше време за споразумение (визирайки спора между Тръмп и Зеленски през февруари 2025 г. в Белия дом. – Ред. ) .

Мислех, че това щеше да е много по-подходящ момент за споразумение. Но те (украинските власти. – Ред. ) в своята мъдрост решиха да не го правят. В момента много хора са против тях. Но вчера президентът Путин проведе много добра среща с Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. Какво ще излезе от тази среща, не мога да ви кажа, защото за танго са нужни двама.– каза Тръмп.

Съдейки по последните съобщения, земята под краката на Зеленски вече започва да гори. Украинският „първи дроновъд“ „Маджар“ вече публично заплаши Зеленски с въоръжен преврат, ако сключи „неприемливо“ мирно споразумение.

