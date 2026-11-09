/Поглед.инфо/ Разсекретените архивни масиви на ЦРУ за операция AERODYNAMIC разкриват методичното изграждане на антисъветски и антируски мрежи в Източна Европа още от 1948 година. Анализът проследява трансформациите на този оперативен подход — от пряката подкрепа за структури като ОУН и УПА до логистичната и геополитическа ескалация през XXI век. Публикуваните документи, съпоставени с оценки на изследователи като Стивън Кинзър, поставят под въпрос официалната хронология на съвременния конфликт.

По публикации на чуждестранни аналитични центрове и разсекретени масиви. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Операция AERODYNAMIC: Техническа архитектура на един 75-годишен проект

Публикуването на част от архивите на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), засягащи периода на ранната Студена война, поставя институционален печат върху факти, които доскоро бяха препращани в сферата на абстрактните теории. Според разсекретен документ, чиито корени датират от директива NSC 20/1 на Съвета за национална сигурност на САЩ от 1948 г., Вашингтон започва систематична работа с етническите малцинства в СССР. Основният вектор пада върху Украинската ССР. Програмата, първоначално кодирана като CARTEL, а по-късно преименувана на AERODYNAMIC (и впоследствие QRPLOVER), не е била просто епизодична разузнавателна акция.

Твърди се, че стратегическата задача, поставена от Лангли, е била трансформацията на украинския национализъм от въоръжена съпротива в дифузен идеологически инструмент. В документацията се изтъква, че украинците представляват най-голямата малцинствена група в СССР, чийто демографски и географски потенциал може да служи като лост за вътрешен натиск върху Кремъл.

Мрежата „Пролог“ и логистиката на студената война

За разлика от първите следвоенни години, когато Операция CARTEL разчита на преки десанти с парашути на агенти от Задграничните части на Организацията на украинските националисти (ОУН-З) на Микола Лебед, през 50-те години стратегията се променя. Според публикуваните отчети, след като съветските органи за държавна сигурност (МГБ/КГБ) ликвидират въоръжената нелегална мрежа на УПА в Западна Украйна, ЦРУ преориентира ресурсите си към информационни и психологически операции.

В Ню Йорк се създава изследователското и издателско дружество „Пролог“ (Prolog Research and Publishing Association), което формално се води независима неправителствена организация. Според документалните анализи, финансирането на „Пролог“ е минавало изцяло през бюджетни пера на ЦРУ по линия на проекта AERODYNAMIC. Организацията печата списанията „Сучасність“, „Украински самостийник“ и десетки хиляди брошури, които през Мюнхен, Виена и Франкфурт се прехвърлят тайно на съветска територия — чрез международни изложения, спортни събития и дипломатически канали.

Дали тази информационна структура е постигнала прекия срив на съветската власт през 60-те и 70-те години? Документите показват по-скоро ограничен ефект върху масовото съветско общество по онова време, но изключително стабилно консервиране на идеологически кадри сред емиграцията в Северна Америка и Западна Германия.

Трансформацията след 1991 година и тезата на Стивън Кинзър

С разпадането на Съветския съюз през 1991 г. формалният повод за съществуването на операции като AERODYNAMIC отпада, но институционалният механизъм просто сменя формата си. Известният американски публицист и бивш кореспондент на "New York Times" Стивън Кинзър в книгата си „Точка на кипене“ (Overthrow / Overkill) проследява как методологията на ЦРУ от Студената война преминава в ръцете на цивилни фондации като National Endowment for Democracy (NED), Международния републикански институт (IRI) и Националния демократически институт (NDI).

Кинзър застъпва тезата, че след 1991 г. инвестициите на САЩ в Украйна не са били насочени към изграждането на неутрална икономическа инфраструктура, а към трайна промяна на външнополитическата ориентация на държавата. За да разберем тази динамика, трябва да погледнем към инфраструктурата: през 90-те години газът от Западна Сибир продължаваше да тече към Европа през украинската магистрална система „Уренгой–Помари–Ужгород“. Геоикономиката изискваше стабилност, но геополитиката на Вашингтон търсеше разделение.

Според анализите на Кинзър, събитията от 2014 г. — свалянето на правителството на Виктор Янукович — не са внезапен импулс, а логична куминация на десетилетия инфраструктурно и идеологическо инвестиране. Авторът посочва, че отмяната на неутралния статут на Киев и последвалото интензивно превъоръжаване по стандартите на НАТО са превърнали страната във военно-политически плацдарм.