/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с доц. Григор Сарийски сваляме розовите очила на „растежа“ и гледаме икономиката такава, каквато е – в България, Европа, Русия, Китай, САЩ и на имотния пазар. От приватизацията на тотализатора и взривения хазарт, през сривa на индустриалното производство и убийственото неравенство, до рекордните дефицити в САЩ и румънския имотен кошмар, който чука и на нашата врата – разговор за цифрите, които властта крие, и за сметката, която неизбежно ще платим.

В тази втора част от интервюто с доц. Григор Сарийски Георги Стамболиев насочва прожектора към най-неудобните теми в икономиката – у нас и по света.

България – „ръст“ на хартия, упадък в реалния живот

– Доц. Сарийски показва как БВП расте, а материалното производство се топи – индустрията, енергетиката и суровините са в траен спад.

– Икономиката се крепи на държавно преразпределение и услуги – хотели, ресторанти, хазарт – модел, който не може да плаща нормални доходи.

– Неравенството (индекс „Джини“ около 40) прави така, че парите отиват главно към луксозен внос – яхти, скъпи коли, бижута – вместо да въртят местно производство.

Хазартната държава: приватизацията на тотализатора

– Скандалната идея да се приватизира тотализаторът няма да донесе „модернизация“, а по-дълбинно заробване на българите в хазартна зависимост.

– По-голяма печалба за частния собственик означава по-малки печалби за играчите и по-агресивно насърчаване на залозите.

– Вместо туристически хазарт, ударът пада върху местните хора – „аз, вие и нашите съседи“, както подчертава Сарийски.

Европа срещу глобалния Юг: кой расте и кой се свива?

– Германия, Франция и „старите“ индустриални сили отдавна са минали пика на индустриалното си производство – зелени политики, скъп ток и изнасяне на производства.

– В същото време Китай, Индия и Русия продължават да увеличават физическия обем на производството – икономическата динамика се мести извън „колективния Запад“.

– Русия расте по-бавно, но все още не е в капана на европейския упадък, макар да е силно зависима от Китай и да продава суровини с големи отстъпки.

САЩ – дълг, лихви и нова дерегулация

– Доц. Сарийски разкрива, че началото на новата фискална година в САЩ е най-лошото в историята – рекорден дефицит.

– Разходите за лихви надхвърлят 1,2 трилиона долара годишно и скоро могат да станат най-голямото перо в бюджета, изпреварвайки социалните разходи.

– Под претекст за „стимулиране на кредитирането“ се прави нова дерегулация на банките, която силно напомня периода преди кризата 2007–2008 г. – отново се отваря кутията на Пандора.

Румънският имотен срив и българският риск

– В Румъния рекордният бюджетен дефицит доведе до рязко увеличение на ДДС за имоти – и последва замръзване и корекция на цените.

– България върви по подобен път: дефицит под килима, форсирани трикове с авансови данъци и държавни дружества, които няма как да се повторят догодина.

– Логичният следващ ход: повишаване на данъци, включително данъци върху имоти, второ и трето жилище, местни налози.

– Имотният пазар у нас се движи от ирационална еуфория, очаквания за еврозоната и пране на пари, а не от реални доходи и демография – което прави корекцията все по-вероятна.

В края на разговора Георги Стамболиев и доц. Сарийски стигат до тежкия извод:

Истината за икономиката е болезнена и грозна – но ако продължим да се крием от нея, сметката ще стане още по-жестока.

Обобщение

БВП „расте“, но индустрията, енергетиката и суровинното производство спадат – растеж на хартия, не в реалния живот.

Хазартът заема все по-голям дял в икономиката, а приватизацията на тотализатора ще увеличи зависимостта на българите от хазарт и ще намали печалбите за играчите.

Неравенството в доходите е сред най-високите в Европа и света, което задушава вътрешното търсене на местно производство.

Европейските индустриални ядра (Германия, Франция и др.) вече са минали своя пик, докато Китай, Индия и Русия все още увеличават индустриалното производство.

САЩ влизат в нова фаза на рекорден дефицит и огромни разходи за лихви , съчетани с дерегулация на банките , напомняща периода преди кризата 2008 г.

Румънският пример показва как дефицитът води до данъчни шокове и имотен срив – сценарий, който е напълно възможен и в България , при очертаващите се данъчни увеличения.

Рискът от корекция на имотния пазар у нас – първо като брой сделки, после и като цени – днес е значително по-висок, отколкото преди година.

