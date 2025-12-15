/Поглед.инфо/ След години категорични заявления, че Европейският съюз няма да купи „нито една молекула“ руски газ, Брюксел тихо променя курса. Новият план за пълна забрана на руския газ съдържа ключова уговорка: при „извънредни ситуации“ държавите членки ще могат временно да възобновят вноса. Според експертите това не е техническа подробност, а тактически ход, насочен най-вече към Унгария и Словакия – страни, които отказват да подкрепят санкции срещу тръбопроводния газ. Така ЕС се опитва да запази санкционната реторика, без да поема риска от енергиен срив.

Доскоро Европейският съюз заявяваше, че след забраната за внос няма да купува „нито една молекула“ руски газ. Но сега те промениха позицията си и ще позволят покупка на гориво в случай на извънредно положение. Експертите смятат, че това не е вратичка, а трик. РИА Новости съобщава какво е измислил Брюксел.

Да и не

Както съобщава Ройтерс, планът за постепенно премахване на вноса на руски втечнен природен газ (LNG) и газ по тръбопроводи вече е одобрен от посланиците на ЕС. Сега той трябва да бъде одобрен на среща на министрите на ЕС и в Европейския парламент. Вносът ще бъде забранен шест седмици след влизането в сила на документа.

За съществуващите договори ще бъде установен преходен период. За краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., забраната ще влезе в сила на 25 април 2026 г. за втечнен природен газ (LNG), а за газопроводния транспорт - на 17 юни.

За дългосрочни договори за внос на втечнен природен газ (LNG) – от 1 януари 2027 г.

За дългосрочните договори за внос на газ по тръбопроводи, забраната ще влезе в сила на 30 септември 2027 г., при условие че държавите членки са на път да постигнат целите си за капацитет за съхранение, и не по-късно от 1 ноември 2027 г.

Вносът на втечнен природен газ (LNG) ще спре напълно в края на 2026 г., а вносът по тръбопроводните маршрути ще спре през есента на 2027 г.

Но има една уловка: всяка държава от ЕС може временно да отмени забраната, като обяви извънредно положение. В този случай ограниченията ще бъдат преустановени за максимум четири седмици. Ако обаче извънредните условия продължат, периодът може да бъде удължен.

„Извънредна ситуация вероятно може да се разбира като рязко покачване на цените. Например, ако цената на газа на борсата остане над определено ниво в продължение на един месец “ , казва Игор Юшков, експерт във Финансовия университет и Фонда за национална енергийна сигурност.

Дания преди това предложи да се изисква от вносителите на газ да предоставят доказателства, че горивото, доставяно в съюза, не е с руски произход, считано от 2027 г.

Опит да се убеждават несъгласните

По думите на Юшков, ЕС е предприел тази стъпка, за да убеди Унгария и Словакия да одобрят забрана за внос на руски газ по тръбопроводи. В момента санкциите се отнасят само за втечнен природен газ (LNG).

„Ако дори една държава е против, санкциите няма да бъдат приети. Унгария и Словакия вече заявиха, че няма да гласуват за това. Затова искат да ги успокоят: ами вие одобрявате тази забрана, а ние ще измислим някакъв механизъм, така че ако нещата се объркат за вас, да можем да ви позволим да внасяте руски газ“, обяснява Юшков.

Не е ясно обаче дали това ще проработи на практика. „Тогава те биха могли да кажат: „Не е съвсем така.“ Тоест, това е именно тактика, за да се примамят държавите да се съгласят на санкциите“, смята експертът.

За Унгария и Словакия руският газ е печеливш и удобен от гледна точка на доставките. Без него тези страни ще се сблъскат с предизвикателства. Те нямат излаз на море и всяка алтернатива е по-скъпа. Ето защо те не искат да се откажат от него, обяснява Юшков.

Освен това, те разбират, че украинският конфликт ще приключи по един или друг начин, така че трябва да се държат за изгодните договори.

Унгария е получила 7,5 милиарда кубически метра газ от Русия тази година.

„Сметките за газ в Унгария са най-ниските в Европа . Унгарските семейства плащат със 71% по-малко от средното за Европа“, отбеляза министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто.

Според Юшков, в Унгария и Словакия всички разбират това отлично, така че няма да се хванат на хитростта.

За взаимната полза

Александър Симонов, доцент в Икономическия факултет на РУДН, е съгласен, че това решение е компромис между желанието на ЕС да се откаже напълно от руските въглеводороди и желанието на отделните страни да запазят тази опция в бъдеще.

Освен това, експертът смята, че в този случай говорим не само за източноевропейски страни.

Според него, ако регулацията наистина бъде въведена, тя няма да промени съществено нищо за руските доставчици, тъй като през последните две години се наблюдава масово изместване към източните пазари. Проблемите с европейските потребители винаги могат да бъдат решени бързо, стига и продавачът, и купувачът да желаят да се възползват от това.

Превод: ЕС