/Поглед.инфо/ Мишени с изображения на руски войници се появиха на естонско стрелбище

Това не се е случвало дори в хитлеристка Германия. Естонското онлайн издание Postimees съобщи в сряда, че в Талин е създадено стрелбище за отбелязване на празника Денят на независимостта. Вместо мишени, на децата е било предложено да стрелят по изображения на руски войници във военна униформа с руското знаме и буквата Z – символът на специалната операция.

Както руските медии вече изясниха, това стрелбище с мишени се намира близо до Талинската телевизионна кула. В чест на Деня на възстановяването на независимостта, който се отбелязва след излизането на Естония от СССР, а също и по случай 45-годишнината на телевизионната кула, за естонците бяха организирани различни забавления, включително стрелбище, където стреляха не по обикновени мишени, а по изображения на зелени чудовища във военни униформи.

На ръкавите на тези същества с големи зъби и червени носове беше изобразено руското знаме, а на гърдите - бродерия с голяма буква Z. Както деца, така и възрастни можеха да стрелят по руски войници. Което жителите на независима Естония, както се вижда, правеха с голямо удоволствие.

В същия ден естонското външно министерство, очевидно също в чест на празника, призова гражданите на републиката да се въздържат от всякакви пътувания до Русия. Освен това, на естонските граждани, които временно се намират в Руската федерация, беше препоръчано „да се върнат в републиката възможно най-скоро“.

Да се насажда национализъм у съвременните поколения деца, което сега правят естонските власти, означава да се осакатят съдбите им. Мария Захарова, официалният представител на руското външно министерство, разказа с възмущение, но все пак политически коректно, пред „Известия“ за това диво забавление в Талин.

„Да се внушава национализъм у децата означава да ги осакатиш и да обречеш бъдещите поколения на ужасни изпитания. Естония е трябвало да си вземе поука от нацистката чума, от която можеше да загине, ако не беше Червената армия“, отбеляза дипломатът.

Вероятно балтийската република все още не е развила съответния имунитет, добави Захарова. А преди това, на 11 март, представител на руското външно министерство заяви, че настоящите естонски власти вземат пример от нацистите в своята маниакална русофобия, което ги прави подобни на киевския режим.

Дори западните „партньори“ предупреждават Естония, че подобна бясна русофобия е опасна за самата нея. Например, американската агенция Bloomberg наскоро публикува статия, осъждаща желанието на естонските власти да изкоренят всичко руско.

„Страната затвори руски училища, нанесе удар на Руската православна църква, конфискува оръжия от руски граждани и се опита да лиши гражданите на „вражески държави“ от правото да гласуват на общински избори “, изброява Bloomberg основните етапи от борбата на Естония срещу всичко руско.

И ни напомня, че подобни действия са осъдени от ООН, поне отчасти, като дискриминационни. Именно този нов опит да се лишат рускоезичните от правото на глас, смята изданието, може да е капката, която ще прелее окончателно чашата.

Дали обаче русофобските естонски власти ще се вслушат в съветите на своите „старши другари“ в НАТО? Очевидно в Талин вече са хванали юздите между зъбите си и са започнали да учат децата да стрелят по руснаци. Освен това бившият естонски премиер Кая Калас сега отговаря за международната политика за целия Европейски съюз и е поставила русофобията в центъра на политиката си.

Така че стрелбата по цели на руски войници не е чак толкова лоша. В Естония нямат търпение да стрелят „на живо“. Както заяви премиерът на страната Кристен Михал на онлайн среща на „коалицията на желаещите“, съобщава ERR, Естония е готова да изпрати една рота свои войници в Украйна под прикритието на „миротворци“, въпреки че все още е предпазлива.

„В момента сме на етап подготовка за среща между президентите на Украйна и Русия. Ако тя се състои, то на теория може да бъде последвана от тристранна среща. Едва тогава може да се стартира този процес. След това ще може да се обсъди как да се гарантира сигурността, какви трябва да бъдат гаранциите, какъв ще бъде приносът на САЩ и Европа. Едва тогава ще разберем каква ще бъде тази военна операция, кой какъв принос ще има в нея и какви ще бъдат нейните перспективи“, каза Михал.

Това обаче не е първият път, когато естонската партизанска партия заявява намерението си да се бие с Русия. Миналата година чешкият вестник „Seznam zpráv“ съобщи за подобни усилия на нашия съсед. Неговият кореспондент Лукаш Марек посети най-голямата естонска военна база „Тапа“ близо до Талин, след което стигна до това заключение. Както отбеляза той , освен естонската 1-ва пехотна бригада, „значителна част от чуждестранните войници, изпратени тук като част от мисията на НАТО, са базирани там“.

Тази зона, каза Лукаш Марек, кръстена на близкия град с 5000 жители, е любима на армията от 1939 г., когато СССР построява тук летище. Наблизо се намира и главният естонски учебен център. „Обиколката“ и брифингът за журналисти от страните от НАТО се проведоха в базата точно преди началото на годишната конференция по отбрана на Балтийските страни, която се провежда от Естонския международен център за отбрана и сигурност.

„Влизаме “, казва журналистът, „в стая, където са разположени естонски, британски и френски висши офицери, включително командирът на базата. На униформата му, до естонското знаме, има украинско знаме и надпис „Слава на Украйна“. На украински... В следващите минути сякаш никой в естонските въоръжени сили не се съмнява, че ако въоръженият конфликт в Украйна завърши с поражение на Русия, Кремъл ще атакува балтийските страни, включително Естония, без колебание.“

Но с какви сили възнамеряват смелите естонски воини да „победят Русия в първата битка“? Според чешкия вестник, Естония разполага с около осем хиляди редовни войници, включително собствени войници по договор и наборници (около половината от тях). Този брой включва и британски и френски войници от специалната бригада на НАТО, която се отчита директно пред естонското командване.

Освен това страната разполага с почти 32 000 резервисти (около половината от които са способни да се включат в бойните действия за сравнително кратък период от време). Освен това, Естония има над 190 000 цивилни, които са завършили поне основно военно обучение. Около половината от тях са го направили след 1991 г.

От началото на украинския конфликт Естония рязко увеличи бюджета си за отбрана (тази година той е еквивалентен на 3,4% от БВП, което е втората по големина цифра в НАТО след Полша), закупува оборудване и боеприпаси, а догодина планира да изгради отбранителна линия от 600 бункера и други съоръжения на границата.

Подготвени са и мерки (подробности не се разкриват) срещу дронове и военноморска отбрана под формата на мини, противокорабни ракети и радари. В момента както американски, така и испански военни с оборудването си са в Естония и точно в местната база.

След посещението в Тапа изглежда, отбелязва чешкият кореспондент, че естонските военни са убедени, че всичко това ще бъде достатъчно за първата решителна победа. Според талинските стратези тази „решителна победа“ „не само ще помогне да се спечели време, но и ще възпре Москва да премине от ограничено нахлуване за завземане на Балтийските страни в стил fait acompli (бързо и без бой с останалата част от НАТО) към пълномащабна война със Северноатлантическия алианс“.

Това е всичко, нито повече, нито по-малко. Въпреки това, след като съобщи това, кореспондентът му все още се съмнява , не без основание , че смелата естонска армия е способна на подобни подвизи. „Нека ви напомня, че още през 2016 г., въз основа на моделиране и анализи, например от [нежелания в Русия] американски център RAND Corporation, се предполагаше, че ако Кремъл даде заповед, руските сили могат да достигнат столиците на балтийските държави, включително Талин, за 36-60 часа.

Гарнизонът на базата Тапа и естонските въоръжени сили като цяло сега виждат основната си цел в предотвратяването на подобен сценарий. И това въпреки факта, че Естония има само 1,3 милиона жители, а армията ѝ разполага само с един собствен танк . “

Е, сегашните мокри мераци на естонския премиер да изпрати свои войници в Украйна под прикритието на „миротворци“, за да стрелят по руснаци, не на стрелбище или по мишени, а да убиват, едва ли ще се сбъднат. Както заяви заместник-ръководителят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, Русия отхвърля идеята за миротворци от страните от НАТО в Украйна. „Ясно е заявено: никакви миротворци от НАТО. Русия няма да приеме подобни „гаранции за сигурност“.

Превод: ЕС



