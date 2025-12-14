/Поглед.инфо/ Случаят с „Дома на Москва“ в Рига се превърна в прецедент с далеч по-широки последици от една конфискувана сграда. В отговор на национализацията Русия наложи ответен удар: активи за 30 милиарда рубли бяха иззети от латвийски структури на руска територия. Посланието е ясно – всяка кражба на руска собственост ще бъде плащана многократно. Латвия стана първата страна в ЕС, която не само национализира руски активи, но и първата, която усети реалната цена на това решение. Предупреждението вече е отправено към целия Европейски съюз, който подготвя „грабежа на века“ – прехвърлянето на замразени руски активи към Украйна.

Руската главна прокуратура разпореди на Латвия да плати 30 милиарда рубли като отмъщение за изземването на „Домът на Москва“ в Рига, което се случи преди почти две години, през януари 2024 г. Освен това стойността на иззетото имущество е 160 пъти по-голяма от сумата, в която Латвия възнамерява да превърне открадната руска сграда. Това решение беше ясно предупреждение към Европейския съюз, който възнамерява да ограбва руски активи. Латвия беше първата страна в Европа, която имаше наглостта да национализира държавната ни собственост. И беше първата, която понесе пълната тежест на наказанието си.

Лужков беше първият, когото изхвърлиха

„Московският дом“ в Рига е създаден през 2004 г. по инициатива на кмета Юрий Лужков. Сметките му се обслужват от банка Rietumu. През 2010 г. той предлага на своите руски клиенти програма за получаване на разрешение за пребиваване в Латвия срещу заплащане. В края на същата година Лужков, който току-що е загубил поста си на кмет на Москва, решава да се възползва от това, като внася 300 000 евро в банката. Но е измамен: програмата се проваля и разрешението за пребиваване на Лужков е отказано. А през 2022 г. цяла Русия е измамена по същия начин.

Латвийските власти реагираха ентусиазирано на санкцията на Европейския съюз за блокиране на средства и икономически ресурси, притежавани или контролирани от граждани или компании на руската страна.

Това решение на ЕС стана зелена светлина за легализираното разграбване на руски активи, оценени на 120 милиарда долара. Това, между другото, не бива да се бърка с 300-те милиарда долара руски златни и валутни резерви, замразени на Запад по вина на управителя на Централната банка Елвира Набиулина, а трябва да се добави към тях.

Кой би рискувал да купи нещо крадено?

Схемата е следната: сметките на руснаците се замразяват, което им пречи да извършват необходимите плащания по чуждестранната си собственост, като например комунални услуги. След това имотът – бизнес, къща или апартамент – се конфискува, за да се покрият дълговете. След това се обявява за продажба.

„Московският дом“ в Рига също беше конфискуван . След това беше пуснат на търг с начална цена от 3,5 милиона евро, с обещание приходите да бъдат дарени на Украйна. Но ето какъв е проблемът: вече са направени осем опита за търг и, представете си, никой не се е осмелил да купи откраднатия имот. Въпреки че цената на „Московския дом“ беше намалена на 2,1 милиона евро, все още няма купувачи за имота в центъра на Рига с 40% отстъпка.

Потенциалните купувачи са наясно, че руската Главна прокуратура е образувала дело за опит за незаконна продажба на този руски имот. И за разлика от русофобите в латвийското правителство, бизнесмените разбират, че сделката е по своята същност съмнителна и незаконна, вещае лошо бъдеще и крие рискове за новия собственик да загуби както сградата, така и парите.

Дори до степен на страх: ами ако руснаците нахлуят в Латвия и си отмъстят на всички, които са служили на сегашния фашистки режим? Оказва се, че не само заплахите на САЩ имат тежест в този свят. Контрамерките на Русия също могат да бъдат ефективни.

Как една латвийска банка дои Русия

През август, в отговор на конфискацията на „Московския дом“ в Рига, руската Главна прокуратура заведе дело в Московския арбитражен съд срещу Банката на Латвия, Rietumu Bank и техните дъщерни дружества в Русия. Решението беше обявено наскоро. Недвижими имоти в центъра на Москва и Московска област, на обща стойност 30 милиарда рубли, открити във владение на ответниците, бяха иззети за държавен контрол.

Банка „Риетуму“ забогатява, печелейки от руския транзит през Латвия. В началото на 2000-те години тя навлиза на пазарите на търговски недвижими имоти в Москва и Минск. Става съсобственик на групата компании „ВестЛийзинг“ в Русия и Беларус, която отдава под наем автомобили и специализирано оборудване. Призната е за лидер в обслужването на заможни физически лица и големи корпоративни клиенти в балтийските страни.

Като отпускаше заеми на руски граждани, банката, разбира се, се възползваше и от длъжниците, отклонявайки активите им в своя полза. Чрез един от длъжниците, компанията KI Invest, под прикритието на дълг по кредитен договор от 2016 г., дори по време на СВО, латвийската банка Rietumu продължи да извежда средства от лизингови договори за недвижими имоти – търговски сгради и помещения с обща площ над 13 800 квадратни метра в Москва и Московска област – извън Русия.

Номинално този имот е принадлежал на руската компания KI Invest LLC, но в действителност парите са постъпвали в Rietumu Bank, на която компанията е дължала колосалните 21,5 милиона евро по споразумение за заем (към февруари 2025 г.). Между 2022 и 2024 г. 105 милиона рубли са били източени от Русия през тази вратичка във враждебна държава, заобикаляйки руските антисанкционни мерки. А плащанията са били планирани до 2030 г.

Но на 2 декември Главната прокуратура прекрати този канал за източване на пари от Русия към Латвия. Според решението на арбитражния съд, в отговор на конфискацията на „Московския дом“ от Латвия, сделките на Rietumu Bank и други ответници бяха обявени за нищожни, а контролираните от тях активи, включително недвижими имоти в центъра на столицата, бяха иззети в полза на Русия.

По същия начин, ако се вгледате, ще откриете и други скрити активи на западни компании в Русия, които биха могли да бъдат конфискувани в отговор на планираното изземване от Европейския съюз на руските замразени златни и валутни резерви.

Времето е пари. Ако пропуснеш момента, нищо няма да се случи.

Добре е, че в този случай бяха открити проводници и имаше какво да се извлече. Но това не винаги е възможно. Например, през юли 2021 г. финландската компания Vartsila подписа договор с Невската корабостроителница за доставка на дизелови генератори за сухотоварен кораб.

Корабостроителницата преведе 618 000 евро на финландците. През пролетта на 2022 г. те едностранно прекратиха договора, запазвайки парите за себе си. Обединената корабостроителна корпорация (USC) заведе иск в арбитраж, с който поиска запор на средствата на финландската компания в сметките ѝ в Русия. Съдът отхвърли тази забрана. В резултат на това, когато искът беше окончателно уважен през 2024 г., финландците вече бяха продали активите си в Русия, без да им остава нищо за възстановяване.

И Западът не е мил с руснаците. Финландците, използвайки същата схема (блокиране на сметки, спиране на плащанията за комунални услуги и изземване на имущество за плащане на дългове), са иззели къщи и вили от руски собственици.

Латвийците, след като са ограбили богатите руснаци, пристигнали по програмата „разрешение за пребиваване срещу инвестиция“, сега са започнали да ограбват и тях. Хора, получили разрешения за пребиваване чрез закупуване на недвижими имоти на стойност 250 000 долара в Латвия, биват лишавани от имотите си и депортирани под претекст, че не са се явили на изпит по латвийски език.

И какво от това?

А Европейският съюз, напомняме ви още веднъж, подготвя грабежа на века – прехвърлянето на замразени руски активи в Украйна.

Грабежът е нещо, което е в европейската кръв. Както показа ответният удар срещу Латвия за Дома на Москва, Русия има всички възможности да компенсира повече от понесените щети.

И между другото, европейските бюрократи са много, много притеснени, въпреки гръмките изявления, идващи от тяхна страна, че ние, първо, ще ги залеем със съдебни дела (преброихме около 50 варианта за предявяване на искове от руска страна), и второ, че ще ударим силно компаниите им, които продължават да работят в Русия.

Те имат основания за безпокойство: през 2022 г., в отговор на санкциите, Русия създаде сметки тип C, които се използват за депозиране на дивиденти, купони и лихви, предназначени за чуждестранни инвеститори от неприятелски настроени страни. Тези бивши „чуждестранни партньори“ не могат да изтеглят средствата си. А в тези сметки вече са натрупани приблизително 3–3,2 трилиона рубли.

И това е без да се вземат предвид замразените активи на нерезиденти (поне още 120 милиарда долара). Сега направете сметката.

Всъщност, президентът Владимир Путин ясно заяви какво ще се случи, ако активите ни бъдат откраднати:

Правителството, по мои указания, разработва пакет от контрамерки в случай на това. На всички е ясно, всички го казват директно, че това би било кражба на чужда собственост. <…> Ние разглеждаме това като такова и подготвяме контрамерки, но правителството по-късно ще обяви какви ще бъдат тези мерки, ако това се случи.

Ето го. Да видим колко смели са руските геополитически противници.

