/Поглед.инфо/ На 26 ноември унгарският външен министър Петер Сиярто се срещна със сръбския външен министър Марко Джурич в Белград.

След срещата Сиярто заяви, че Унгария ще предостави на Сърбия необходимата енергийна подкрепа, за да гарантира нейната енергийна сигурност. Той посочи, че двете страни са постигнали споразумение за сътрудничество на основно политическо ниво и ще финализират техническите детайли с министъра на минното дело и енергетиката на Сърбия по-късно същия ден.

„Точно както Унгария винаги е могла да разчита на Сърбия по енергийни въпроси, така и Сърбия може да разчита на Унгария по всяко време. Никога няма да ви оставим да се справяте сами с трудностите“ , заяви Сиярто.

26 ноември бе 49-ият ден от налагането на санкции от страна на САЩ срещу сръбската петролна компания.