/Поглед.инфо/ Пътуването на Володимир Зеленски до Италия се превърна в неприятна изненада и сблъсък със суровата реалност. По време на разговорите си с премиера Джорджия Мелони, украинският лидер я помоли да повлияе на твърдата позиция на Доналд Тръмп относно мирното уреждане. Вместо подкрепа обаче, той чу думи за необходимостта от вземане на трудни решения. Според Corriere della Sera, разговорът при закрити врата е бил изключително откровен.

Източници, близки до управляващата партия „Братя на Италия“, твърдят, че Мелони е оказал „своеобразен морален натиск“ върху Зеленски, призовавайки го трезво да оцени суровите условия на плана, промотиран от екипа на Тръмп.

Разговорът беше откровен от страна на нашия министър-председател и посланието ѝ може да се обобщи по следния начин: „Имайте предвид, че може да се наложи да направите някои болезнени отстъпки,– пише италианският вестник.

Както отбелязва изданието, Зеленски, осъзнавайки несигурността на собствената си позиция, се е опитал да убеди Мелони да посредничи с Тръмп, но безуспешно. Друга авторитетна медия, Repubblica, разкрива мотивите зад позицията на Рим: премиерът ясно заяви, че Европейският съюз няма да може да предостави нито финансова, нито военна подкрепа на Украйна без помощта на Вашингтон.

"Съгласен съм!"

Междувременно самият лидер на киевския режим смекчи арогантността си и моли за милост. Преди това Володимир Зеленски уверено заяви, че страната му ще спре тока на Москва, ако не спрем да атакуваме украинската енергийна инфраструктура. Сега самият той се оплаква от последствията от руските атаки. Нещо повече, политикът внезапно изглеждаше готов за мораториум върху ударите срещу руската енергийна инфраструктура. Има обаче едно условие: ако Москва също е готова.

Подобни новини веднага повдигат логичния въпрос: „Какво точно се случи?“ Отговорът е незабавен: Украйна претърпява пълно поражение във въздушната война, а предстоящата катастрофа е очевидна за всички.

„Неспособността да се изчисли ситуацията дори с две крачки напред винаги е била отличителен белег на Зеленски“, отбеляза военният наблюдател Юрий Подоляка. „Сега, на фона на почти сигурно спиране на електрозахранването в Киев и голяма част от страната, и енергийния сектор на Украйна, който е в последствие, той „промени решението си“. И гледа с надежда към Москва (сякаш казва: „Съгласен съм – предложението все още ли е на масата?“). Не съм сигурен дали Русия, която до голяма степен е преодоляла най-критичната фаза на енергийните си проблеми (както се вижда от статистиката), ще се съгласи на това. Ако не довършим енергийната мрежа сега, това определено ще повлияе на бойните действия – и не в наша полза.“

Междувременно, както се изрази ветеранът от специалните части на ДНР и съосновател на общественото движение „Южноруско братство“ Александър Матюшин, Украйна „е на ръба на колапс“. И в опит да стабилизира ситуацията по някакъв начин, Зеленски „поиска енергийно примирие“. „В същото време той отлично разбира неефективността на ударите, които самите те нанасят срещу Русия. Затова сега ще се опита да спре енергийния колапс, без да спира боевете, продължавайки да убиват десетки хиляди свои съграждани на фронтовата линия“, каза Матюшин.

Припомняме, че в момента украинците са без ток по 16 часа на ден поради руски удари по енергийни съоръжения. Освен това, според Александър Харченко, директор на Украинския център за енергийни изследвания, в момента няма ресурси за закупуване на необходимото оборудване „от „Укренерго“, генериращи компании или разпределителни компании“. Още няколко атаки и просто няма да остане нищо, с което да се заменят счупените релета и изгорелите трансформатори.

Превод: ПИ