/Поглед.инфо/ Георги Марков разчита „знаците на времето“ без дипломатическа захар: Тръмп не е просто президент, а движение, а ЕС на Урсула е насрещната стена. От миграцията и „третия пол“, през суверенитета и цензурата, до войната в Украйна – разминаването вече е системно, а следващата година обещава не помирение, а по-ясно фронтово разделение вътре в самия Запад.

В първата част от разговора с д-р Владимир Трифонов, Георги Марков връща лентата към своята прогноза отпреди година – и настоява, че тя се е сбъднала не по случайност, а по логика. Тръмпизмът според него е нов политически тип – не „обикновен републиканец“, а проект за пренареждане на държавата, границите и ценностните рамки. Затова ударът срещу миграцията, демонстративното затваряне на „идеологическия фронт“ около пола и семейството и заявката за национален суверенитет не са епизоди, а линия.

Най-острият разлом обаче минава през Украйна: Марков описва Европа като лагер, който продължава по инерция политиките на предишната американска администрация, докато Тръмп натиска към прагматична развръзка и откровено поставя под въпрос „митологията“ около Киев. Тук се появява и тезата, че истинският страх на европейските елити е не толкова Русия, колкото разпадането на собствената им легитимност, ако се признае провалът на досегашната линия.

Оттам разговорът логично стига до новата европейска карта: Орбан като символ на съпротива срещу брюкселския център, разширяващ се кръг от лидери и движения, които Вашингтон може да предпочете като партньори, и перспектива за 2026-а като година на вътрешноевропейски политически трусове. Това е разговор за власт и подчинение, за „острови“ на суверенитет и за това дали ЕС може да остане същият, когато Америка вече не играе по стария сценарий.

