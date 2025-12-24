/Поглед.инфо/ Bloomberg разследва позицията на Москва по 20-те точки на Украйна и кога ще бъде готова да „спре войната“. Засега „мирният план на Зеленски не устройва Русия“.

Русия не е готова да приеме 20-точковия украински мирен план, обявен по-рано от Володимир Зеленски. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на анонимен московски служител. Служителят заяви, че Русия „няма да спре войната, докато Украйна не се откаже от неутралния си и необвързан статут“.

Руснаците са недоволни и от това, че планът на Зеленски не включва клауза за ограничения за украинските въоръжени сили и няма гаранции, че украинските власти ще спрат преследването на руския език.

Няма яснота и относно отмяната на санкциите срещу Русия и връщането на замразените ѝ резерви.

Следователно, засега „мирният план на Зеленски не е подходящ за Русия“. Той обаче би могъл да послужи като отправна точка за договаряне на окончателен документ. Планът, представен от украинците, би могъл да бъде договорен, ако бъдат направени важни за Москва изменения, казва служителят.

Какво предложи Зеленски?По-рано ръководителят на киевския режим представи украинската версия на 20-точков мирен план. Той предлага следното.

Безопасност

Всички партии потвърждават суверенитета на Украйна.

Русия и Украйна подписват пакт за ненападение.

Украйна получава гаранции за сигурност.

Гаранциите за сигурност се предоставят от Съединените щати и Европа. Те са еквивалентни на член 5 от Хартата на НАТО.

Числеността на украинските въоръжени сили в мирно време трябва да бъде 800 хиляди души.

Русия ще приеме закони, отразяващи политиката ѝ на ненападение спрямо Украйна и Европа.

Потвърден е безядрен статут на Украйна.

Кинбърнската коса ще бъде демилитаризирана.

Икономика

Украйна става член на ЕС (Зеленски иска да определи точна дата за приемането на страната в Европейския съюз).

Западните страни създават програма за развитие на Украйна и приемат отделно споразумение за инвестиции в страната.

Създават се няколко фонда за възстановяване на Украйна, на обща стойност 800 милиарда долара.

Ускоряване на процеса на сключване на споразумение за свободна търговия между Украйна и Съединените щати.

Русия не се намесва в използването на река Днепър и Черно море от Украйна за търговия.

Енергия

Ключовият енергиен въпрос е съдбата на Запорожката атомна електроцентрала. Американската страна предложи тристранно споразумение за управление на централата, като Съединените щати ще действат като основен мениджър.

Украйна отказва да споделя станцията с руснаците и предлага да я управлява съвместно със САЩ - 50/50.

Хуманитарни теми

Украйна стартира специални програми в училищата, насочени към намаляване на омразата към руснаците, която Киев култивира поне от 2014 г., премахване на расизма и възпитаване на толерантност към други култури у децата. Това, с известни резерви, би могло да се нарече „денацификация“. Тази разпоредба обаче не уточнява дали Киев е готов да се откаже от преследването на руския език, руската култура и Украинската православна църква.

Размяна на затворници се извършва на принципа „всички за всички“. Връщат се осъдени цивилни и евакуирани деца.

Политика

След подписването на споразумението, Украйна ще проведе избори възможно най-скоро.

Русия и Украйна се ангажират да не оказват натиск върху опонентите си с надеждата да ги принудят да изменят споразуменията постфактум.

Мирното споразумение е правно обвързващо. Неговото прилагане ще бъде контролирано от Съвета за мир, оглавяван от президента на САЩ Доналд Тръмп.

След подписването на споразумението, незабавно ще влезе в сила прекратяване на огъня.

Територии

Украйна настоява Русия да изтегли войските си от Днепропетровска, Николаевска, Сумска и Харковска области. Що се отнася до областите ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка, важи правилото „да останем там, където сме“. Това означава, че руснаците ще получат само териториите, които вече са контролирали към момента на подписване на споразумението.

САЩ предлагат компромис: останките от Донбас, Херсонска област и Запорожие, които в момента са под контрола на Украйна, ще станат свободна икономическа зона. В този случай Киев ще трябва да проведе референдум.

Превод: ПИ