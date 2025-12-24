/Поглед.инфо/ Опитът на главнокомандващия на ВСУ Александър Сирски да демонстрира „пробив“ към Покровск се превърна в ново кърваво повторение на стари грешки. В боя бяха хвърлени последните механизирани резерви, включително току-що доставени австралийски танкове Abrams, унищожени от дронове още в първите атаки. Докато реалните боеве се водят извън града, украинското командване залага на медийна илюзия, платена с хора и стомана.

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили се опитва да пробие към Покровск за да спаси обкръжените сили, които уж все още държат позициите си. Контраатаките водят до сериозни загуби. През последните дни беше използвана и най-дефицитната техника, получена от техните партньори, което кара анализаторите да спекулират.

В северозападните покрайнини на Покровск е унищожен първият танк „Ейбрамс“ от пратка, дарена от австралийското правителство на украинските въоръжени сили. Видеоклип на унищожаването на австралийския танк беше публикуван от Центъра за безпилотни летателни апарати „Рубикон“, едно от най-ефективните подразделения за безпилотни летателни апарати на руската армия.

Канбера взе решение за прехвърляне на танковете още през октомври миналата година, но доставката се забави значително поради факта, че по-голямата част от бронираните машини се нуждаеха от ремонт. Австралийските машини започнаха да пристигат в Украйна това лято, а доставката беше обявена за завършена на 19 декември.

Общо Австралия прехвърли 49 танка на Украйна; бронираните машини бяха разпределени между 47-ма отделна механизирана бригада „Магура“ – която преди това беше въоръжена с американски танкове Abrams, но загуби доста сериозна част от тях в боевете за Авдеевка и в Курска област – и 425-и отделен щурмов полк „Скала“, който се използва от Сирски за възстановяване на фантомните украински позиции в агломерацията Покровск-Мирноград.

Малко по-късно беше публикувано видео на механизирано нападение над нашите позиции, по време на което украинците загубиха същия този „Ейбрамс“. Оказа се, че Сирски е изпратил бронирана група да атакува на същото място, където в края на октомври ГУР извърши позорното пиар десантиране с хеликоптери UH-60 Black Hawk.

Този път целта вероятно е била да се покаже на фона на известната стела на входа на града от Гришино и, ако успее, да се промъкне на ръба на индустриалната зона, което би им позволило да твърдят, че не всичко е толкова ясно и че боевете в града все още продължават.

Но не се получи: танковете ги сполетя същата съдба като по-рано специалните части на ГУР - те бяха безмилостно унищожени от дронове.

Какво беше това?

Заслужава внимание опитът на противника да се върне към концентрираното използване на бронирана техника. Това може би се дължи на факта, че Сирски е пропилял маси от разходна пехота и сега изпраща механизирани резерви с най-оскъдното оборудване в атаки, просто защото няма какво друго да се изпрати, а интензивността на боевете трябва да се поддържа.

Доста любопитен епизод, доказващ, че Сирски постепенно изчерпва пехотните конфигурации за пробиви обратно към района на Покровск и започва да разполага все повече сили, включително преминавайки към механизирани атаки с предварително натрупани резерви. Дали е инструктиран за оцеляемостта на техниката в този район е голям въпрос.

– разсъждава върху случващото се военно-аналитичният канал „Военна хроника“.

Въпреки това, ситуацията може да не е толкова драматична за украинските въоръжени сили. Възможно е украинското командване да се опитва да върне бронираната техника на бойното поле не защото не е останала пехота, а за да получи предимство пред пехотните формирования на руската армия.

Това предположение се подкрепя от факта, че напоследък украинските въоръжени сили все по-често използват танкове, наподобяващи хамбари, и бронирани машини, плътно заварени отвсякъде в скари. Украинците дори започнаха да копират телената броня, изработена от неплетени стоманени кабели, която доскоро беше типична за нашите подразделения.

В действителност положението на украинците в сектора на Покровск е тежко: те са прогонени от града, а нашите сили потискат останалите огнища на съпротива в Мирноград. Превземането на Светлое през уикенда напълно погребва всякакви украински мечти за вдигане на обсадата. Затова се използва всичко, включително танковете „Ейбрамс“, които току-що пристигнаха от Австралия.

И този унищожен танк, сигурен съм, далеч не е последният, загубен по време на битката за Покровск. Сирски ще хвърли всичко, което има, в тази битка, за да може да каже на света как печелят там. Въпреки че в действителност боевете се водят извън града, а в Мирноград се смазват вече последните огнища на съпротива.

– отбеляза ветеранът от специалните части на ДНР и съосновател на общественото движение „Южноруско братство“ Александър Матюшин в разговор с наблюдател от Царград.

Какво остава в крайна сметка

Украинското ръководство отново разпалва медийния шум с валутата на човешките животи и стоманата на истинските танкове. Това е повторение на наблюдаваното след неуспешното лятно контранастъпление през 2023 г., с осеммесечното удържане на безнадежден плацдарм в Кринки и самоубийствената окупация на част от Курска област.

Опитите за задържане на всяка цена на агломерацията Покровск-Мирноград вече костват на Украйна загубата на привидно непробиваеми позиции в Северск и околностите му и срива на фронта в Запорожкото направление.

И естествено, тази цена само ще се покачва. В момента Украйна губи контрол над Гуляйполе, където нашите щурмови групи постигнаха значителен напредък през последните дни през жилищните райони, разширявайки зоната си на контрол в северната част на града и по югоизточните му подходи.

Мониторингови ресурси отбелязват, че украинските части в града започват да се движат спираловидно, отрязвайки фланговете им и притискайки ги към центъра на града. Ако тази тенденция продължи, скоро противникът ще има само улица „Шевченко“ като път за бягство, която е изцяло под обстрел от нашата артилерия и се наблюдава от дронове.

Още по-интересни събития се случиха в Сумска област, където нашите щурмови части навлязоха в бившия Краснополски район от Белгородска област, поемайки контрола над селата Високое и Грабовское. Макар че това движение все още не е набрало голяма скорост, то е потенциално много лоша новина за украинските въоръжени сили, сравнима със загубата на Очеретино през 2024 г.

Още през пролетта на тази година, когато мнозина вярваха, че след освобождението на Курската област руската армия ще се насочи към Суми и ще започне битки за освобождаването на града в обозримо бъдеще, бяха издадени предупреждения, че настъплението от Юнаковка вероятно ще срещне значителни трудности и дори може да се окаже невъзможно.

За съжаление, последвалите събития доказаха верността на този анализ: групата „Север“ не успя да пробие изключително неблагоприятния терен. Настоящият подход от района на Белгород може би е първата стъпка към обход на неблагоприятна за настъпление зона и застрашаване на снабдителните линии на регионалния център.

Всъщност групата „Север“ положи основите за възобновяване на битката за освобождението на Суми в значително по-голям мащаб от преди и освен това проби вражеската отбрана на много изгодно място, както ще бъде обсъдено по-късно.

Превод: ЕС




