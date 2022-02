/Поглед.инфо/ Шпионското противопоставяне между Израел и Иран е една от най-драматичните разузнавателни битки след края на Студената война.

Началото на 2022 г. зя Израел бе белязано от голям шпионски скандал. Специалните служби на страната са задържали четири жени и един мъж по обвинения в шпионаж в полза на Иран. Според служители на израелското разузнаване всички те са били вербувани чрез социалните мрежи от човек, който се е нарекъл „Рамбуд Намдар“. Представителят на иранските специални служби се е свързвал с агентите си чрез Facebook и WhatsApp.

40-годишна жителка на Холон е кореспондирала с Намдар четири години. През това време тя е изпратила снимки на посолството на САЩ и местния търговски център на своя кореспондент, а също така е разказала подробно за мерките за сигурност на тези места. Въпреки факта, че жената е подозирала Намдар в шпионаж, тя не е спряла кореспонденцията с него.

Друг шпионин, 57-годишна жителка на Бейт Шемеш, е направила снимки на новото посолство на САЩ в Йерусалим и също така е убедила сина си да се присъедини към тайно елитно военно подразделение, след което е предала на иранците снимки на неговата военна книжка. и войнишки медальон. Тя е получила 5000 долара за тези услуги.

Мрежата Рамбуд Намдар е включвала още две дами - 47-годишна жителка на Кфар Саба и 50-годишна жителка на Йерусалим. Израелските медии все още мълчат за мащаба на шпионските им дейности.

Йоси Мелман, колумнист на израелския вестник Haaretz, отбелязва, че въпреки че повечето от арестуваните са "дребни риби", самият инцидент не може да не предизвика безпокойство.

Първо, историята на "Рамбуд Намдар" показва, че израелците лесно си сътрудничат с иранските специални служби дори срещу много малка парична награда. Второ, иранското разузнаване е готово да планира сложни многогодишни операции, насочени към проникване в израелското общество.

Трето, не е разумно да се иронизира относно мисиите, поверени на агентите. Можете да получите снимки на посолство, супермаркет или сграда на Националния осигурителен институт чрез Google, но извършването на такива „празни мисии“ е тест за готовността на новите агенти да изпълнят задачите. След определено време простите задачи могат да бъдат заменени с по-сложни задачи.

Израелското контраразузнаване Шабак твърди, че иранците са планирали да създадат организация на еврейски имигранти от Иран и също така са се опитали да се свържат с депутата от Кнесета Кати Шитрит.

Последният скандал далеч не е първата история, свързана с опитите на иранските тайни служби да получат достъп до тайните на ционистката държава. През ноември 2021 г. израелската полиция и службата за вътрешна сигурност Шабак арестуваха Омри Горен, който е работел като портиер в дома на министъра на отбраната Бени Ганц.

Горен по своя инициатива се е свързал чрез социалните мрежи с иранските специални служби и им е предложил сътрудничеството си. Като доказателство за сериозността на намеренията си, чистачът шпионин е изпратил на иранците снимки на стаите в къщата на министъра, включително снимка на компютъра на Ганц, а също така е изразил готовността си да инсталира шпионски софтуер на компютъра на министъра.

През 1995 г. израелецът от ирански произход Херцел Ръд идва в иранското консулство в Истанбул и изразява готовност да работи срещу Израел. Ръд е откаран със самолет за Иран, където разказва подробно за живота си в Израел и военната служба.

След обучението Ръд се присъединява към иранското разузнаване и е изпратен в Израел с мисия да проникне във военни бази на Израелските отбранителни сили.

За това му е обещана награда от 10 хиляди щатски долара. В крайна сметка Херцел Ръд е арестуван от израелците (вероятно с помощта на турските тайни служби) и осъден на три години затвор.

Иранското разузнаване обаче има по-сериозни постижения. През 2012 г. те вербуват бившия израелски министър и член на Кнесета Гонен Сегев. Този достоен политик получи присъда в затвора през 2005 г. за контрабанда на наркотици.

През 2018 г. той беше отвлечен от израелското разузнаване от Екваториална Гвинея. По време на разследването е установено, че Сегев е бил инструктиран в Техеран, а след това е поддържал връзка с иранския куратор чрез кодиран комуникационен канал.

Бившият министър е успял да предаде на иранците информация за военни бази, стратегически съоръжения и високопоставени служители, работещи в правителството и службите за сигурност. Сегев също е помогнал на иранците да достигнат до израелците на ръководни позиции.

Той е представял ирански агенти като чуждестранни бизнес партньори и бизнесмени. В момента Гонен Сегев излежава присъда от 11 години затвор. В израелския затвор се намира и бизнесменът Начум Манбар, който продава материали и препарати, необходими за производството на химическо оръжие на Ислямската република.

Иран провежда разузнавателна работа срещу Израел повече от 30 години. За целта специалните служби на Техеран активно използват емигрирали в Израел ирански евреи. Много от тези хора често посещават родните си места нелегално, за да се срещнат със семейството и приятелите си. И иранците, и израелците си затварят очите за тези посещения, но се опитват да използват иранските евреи за свои собствени цели.

Една от базите на иранските разузнавателни агенции, работещи срещу Израел, се намира в Турция. Офицери от иранското разузнаване работят както в Истанбул, така и в Анкара.

Иранците също използват връзките с Хамас, за да вербуват израелски араби. Отговорността за противодействието на Тел Авив е на отдел на иранското министерство на разузнаването и отбраната (MOIS). Методите на иранските специални служби включват кибервойна, дейности в социалните мрежи, както и преки човешки контакти.

Иранците търсят информация за военни и стратегически цели, които могат да бъдат обект на атаки, както и данни за израелски политици и военен персонал, които биха могли да бъдат обект на вербуване, отвличане или целенасочено убийство.

Основната цел на иранските кибератаки са частният бизнес, чиито системи за защита са сериозно по-ниски от механизмите за сигурност на държавните институции. Израелските експерти определят киберзащитата на бизнеса като „мекият корем“ на израелските системи за сигурност.

Целта на иранските кибератаки е нанасяне на материални щети, натиск върху общественото мнение и „отмъстителни удари“ след актове на израелски кибертероризъм.

Според бившия израелски генерал Яков Амидрор, Иран се стреми да обгради Израел с позиции за изстрелване на ракети и дронове, способни да поразят стратегически цели в ционистката държава. В този случай задачата на иранското разузнаване е да установи цели за тези оръжия.

Израелските разузнавателни служби обаче не остават длъжници. Миналата година бившият министър на иранското разузнаване Али Юнеси каза, че израелски агенти са проникнали в много структури на Ислямската република - и никой от държавните служители не може да се чувства в безопасност.

Юнеси обвини за успехите на израелците иранските разузнавателни служби, които създават "паралелни институции за сигурност" и вместо да залавят шпиони, нарушават спокойствието на обикновените граждани.

В това бившият президент на страната Махмуд Ахмадинеджад е съгласен с него:

„Тази корумпирана банда трябва да разкрие ролята си в убийството на ядрени учени и експлозии в завода за обогатяване на уран в Натанз."

"Те откраднаха важни документи от Торкузабад и Иранската космическа агенция. Това не е шега! Откраднати са изключително важни документи и е застрашена сигурността на страната", категоричен бе бившият лидер.

Дълбочината на израелското проникване в Иран беше потвърдена и от бившия шеф на Мосад Йоси Коен в интервю за израелски медии, направено през 2021 г. Той твърди, че през 2018 г. агенти на Тел Авив са проникнали в ирански архиви и са откраднали десетки хиляди документи, свързани с ядрената програма на Техеран.

Според Коен в операцията са участвали 20 агенти на Мосад, които не са израелски граждани. Също така косвено беше посочено, че Израел е замесен в терористичната атака в Натанц, в предприятие, занимаващо се с обогатяване на уран, и в убийството на ядрения физик Мохсен Фахризаде.

„Ако този човек е фигура, която представлява опасност за гражданите на Израел, той трябва да престане да съществува“, каза Коен.

Говорейки за атаката в Натанз, израелските власти казват, че са успели да наемат десет ирански учени, които са имали достъп до трезора. Казали са им, че ще работят за дисиденти. Както казва израелски източник:

„Всички те имаха различни мотиви, Мосад разбра какво наистина искат в живота си и им го предложи. Имаше вътрешен кръг от учени, които знаеха повече за операцията, и външен кръг, който допринесе, но имаше по-малко информация."

В допълнение към горните инциденти, през 2020-2021 г. бяха отбелязани десетки атаки срещу ирански инфраструктурни съоръжения. Най-големите от тях бяха експлозии в завода Сепахан бореш в град Бейкершар, пожар в нефтохимическото предприятие Шахид Тодгоян, експлозия в корабостроителница в Бушер и др. През 2021 г. ирански танкери, които превозваха петрол за Ливан и Сирия, бяха атакувани.

Макар че значителна част от тези инциденти изглежда са резултат от кибератаки, експертите отбелязват, че тяхното голямо въздействие не би могло да бъде постигнато без мрежа от агенти, действащи извън Иран. Отново, иранските евреи, които се преместиха в Израел, или представители на иранската емиграция могат да действат като агенти.

В допълнение към събирането на разузнавателна информация, както се вижда от горните факти, значителна част от усилията на израелските разузнавателни служби в Иран се свеждат до чисто терористични дейности, насочени към подкопаване на военния, научния и икономическия потенциал на Ислямската република.

Една от целите на тази дейност е да наруши евентуални споразумения между Запада и Техеран, така наречената "ядрена сделка".

Според уебсайта Middle East Monitor, израелският премиер Нафтали Бенет, изказвайки се на среща на Генералния щаб на ИОС е казал, че основната мисия на Тел Авив е да нанесе сериозни щети на Ислямската република, както и на нейните съюзници - Хизбула и Хамас.

Израелският лидер е отбелязал още, че ако на преговорите във Виена бъдат постигнати споразумения между Запада и Иран, Израел не възнамерява да ги спазва и запазва свободата на действие.

Шпионското противопоставяне между Израел и Иран е една от най-драматичните битки за разузнаване след края на Студената война. Не е изненадващо, че тази тема вече е отразена в киното.

Още през 2014 г. иранските режисьори заснеха The Fox, филм за израелския ядрен шпионаж в Иран. През 2020 г. излезе първият сезон на израелския сериал "Техеран", посветен на опитите на израелски хакери и техни местни агенти да проникнат в ирански тайни обекти.

