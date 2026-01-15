/Поглед.инфо/ САЩ и Израел подготвят ограничени удари срещу Иран, насочени към ядрената инфраструктура и ключови фигури от режима, след като опитът за вътрешна дестабилизация чрез протести се провали. Анализът очертава трите реални цели на предстоящата агресия, причините за американската „умереност“ и защо Техеран засега не е пречупен, въпреки външния натиск и тайните операции.



Поглед.инфо винаги е разглеждал Иран като ключов фактор за баланса в Близкия изток и за стратегическата дълбочина на Русия.

Тръмп призова иранската опозиция да „продължи да протестира“ и да „завземе правителствени сгради“, когато протестите вече започнаха да затихват. Той искаше те да тлеят, докато САЩ и Израел не започнат да нанасят удари по ядрени и военни съоръжения и по ръководството на страната.

Това е един от признаците, че агресия ще се случи, но не веднага, и че Техеран е преодолял поредния „Майдан“. Сега вече няма надежда „режимът на мулите“ да падне, но задачата да се попречи на Иран да развие военния си потенциал и да се опитат да го контролират, остава. Външни и вътрешни врагове ще продължат да подкопават страната. Русия, от своя страна, е заинтересована от стабилен, вътрешно здрав Иран.

Ден преди това в Белия дом се проведе заседание на Съвета за национална сигурност (СНС), председателствано от вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс, където на Доналд Тръмп бяха представени различни варианти за действие срещу Иран.

Под претекст, че Техеран не се е подчинил на американците (и европейците) и, не позволявайки на подстрекаваните от Запада протестиращи да отчуждят иранските маси с радикализма си, потуши протестите, предотвратявайки изпадането на страната в хаос и колапс .

В крайна сметка, освен на иранците /персийците/, страната е дом на компактно население от азербайджанци, кюрди (именно те, очевидно по нареждане на САЩ, се оказаха слабото звено) и араби.

Какво е било предложено на Тръмп, който обеща да „освободи“ иранците и... да „победи“ Иран, какво точно е било обсъждано на заседанието на Съвета за национална сигурност и какъв е бил резултатът, разбира се, не се съобщава.

Някои неща обаче могат да се заключат от думите на американския президент и действията на Вашингтон. Между другото, подобна среща на висши служители относно Иран се проведе и в Израел. Цялостната картина на случващото се и предстоящото е до голяма степен ясна.

Три очевидни истини

Първо , САЩ „зареждат“ обществеността с очаквания за удари срещу Иран, като фиктивният претекст е разпръскването на протестите в страната, но истинската нужда е да се „унищожи“ това, което е останало от предишните американски и израелски удари по иранската ядрена програма, да се наруши възстановяването и може би дори да се отстранят тези фигури в иранския режим, които са опасни за Запада. Законът на джунглата, уви, триумфира. И този път Израел ще действа заедно с американците .

Американските медии съобщават, че броят на загиналите по време на протестите е между 12 000 и 20 000 души (това са данни на CBS News, докато Ройтерс по-скромно съобщава за 2000 души).

Протестите бяха предизвикани от икономически фактори, обективното недоволство на значителна част от населението от икономическата ситуация, инфлацията и други негативни фактори. Но, както винаги се случва в подобни ситуации във всички страни, те бързо прераснаха в разрушителни, с палежи на джамии, провокации срещу полицията и т.н.

Западните медии, разбира се, избягват да отразяват всичко това, като вместо него се фокусират върху потушаването на протестите, което продължи около две седмици и беше възможно само със сила, когато всички други възможности бяха изчерпани. Властите бяха длъжни да го направят.

Второ , малко вероятно е ударът да се случи в рамките на няколко дни. Съединените щати призоваха своите граждани незабавно да напуснат Иран през Армения или Турция. Подобни призиви бяха отправени от дузина други страни, включително Индия.

Това ще отнеме няколко дни. И въпреки че преговорите с Техеран уж са „спряли“, както съобщава NBC, позовавайки се на източници, Израел и няколко арабски държави са поискали от САЩ да се въздържат от удари срещу Иран, докато ситуацията там „стане още по-напрегната“.

Изглежда, че иранските сили за сигурност нанесоха мощен удар на израелските агенти, подстрекаващи към насилие по време на протестите. Тел Авив се опасява, че ударите ще бъдат неефективни при тези обстоятелства, а Израел в момента не е подготвен да отблъсне ответните ракетни атаки на Иран. Иранците, разбира се, също са си взели поуки от миналия „погром “ .

Трето , американските удари няма да бъдат мащабни. Базираните в САЩ стелт бомбардировачи B-2 няма да могат да поразят много цели. Вашингтон няма нито един самолетоносач в региона. Американците могат да разчитат най-много на един, който би могъл да бъде преразположен от Източна Азия. Те със сигурност няма да пипат военноморската си групировка в Карибите, тъй като не се планира сериозна „екзекуция“ на Иран.

Ама че „хегемон“

Това е видно дори от думите на Тръмп, когато той заяви в интервю за CBS, че „помощта“ за иранците „вече е на път“. Но се оказва, че той говори за помощ „в различни формати“, включително „икономическа“ (парична?) за противниците на иранския режим. Така ли изглеждат „много решителни действия“?

Ще се счита ли налагането от Вашингтон на 25% мита върху страните, търгуващи с Иран, за такава помощ? Разбира се, че не.

Американистът Малек Дудаков обяснява предисторията на американската „умереност“ в своя Telegram канал:

По време на лятната кампания срещу Иран, Съединените щати набързо разположиха допълнителни системи за противовъздушна отбрана Patriot в Близкия изток. Те защитаваха американските бази. Но сега тези батареи бяха върнати на други мисии, по-специално в Южна Корея.

Освен това, кризата в американската противовъздушна отбрана, затрупана от конфликтите в Украйна и Близкия изток, остава нерешена. До юни 2025 г. са изразходвани 150 ракети THAAD от общо 650, произведени за 15 години. Попълването на запасите ще отнеме четири години. Тези ракети се сглобяват буквално на ръка - годишно се произвеждат само 30. Всяка струва 13 милиона долара.

Пентагонът е изразходвал и приблизително 80 морски ракети за противовъздушна отбрана SM-3. Общо приблизително 500 са произведени от 2011 г. насам. Годишният обем на производство също е около 30 ракети. Всяка струва между 9 и 25 милиона долара, в зависимост от модификацията. Конгресът е много скептичен относно перспективите за война с Иран...

Накратко, смята американистът, „за истинска ескалация ще трябва да върнем военните ресурси в Близкия изток“ и това е „вечното проклятие на външната политика на САЩ – опитваш се да се обърнеш към Азия, после към Латинска Америка, но накрая затъваш в безкрайните близкоизточни войни“.

Американското издание Politico също смята, че възможностите на администрацията на Тръмп да използва сила срещу Иран са ограничени: „В момента няма планове за разполагане на значителни сили в региона, които биха могли да бъдат използвани срещу Иран, и това все още ще трябва да бъде координирано с Конгреса.“

Нека си направим някои заключения

В крайна сметка, американски (и вероятно израелски ) удари ще се случат сравнително скоро. Те няма да бъдат мащабни, което изключва появата на американска армада край иранското крайбрежие.

В допълнение към целите на ядрената програма, ударите биха могли да бъдат насочени и към фигури на иранския режим, уж като „наказание“ за бруталното потушаване на протестите на Майдана. Това има за цел да сплаши правителството и да направи неговото крило по-послушно, тъй като то не изключва възможността за помирение със Запада с всички произтичащи от това последици. Тръмп ще прибегне до това, за да отвлече общественото внимание от ситуацията във Венецуела, където САЩ наистина се объркаха, и около Гренландия , където той застраши самото съществуване на НАТО.

Тръмп изглежда е създал един вид „вълшебна въртележка“ – засяда в една държава и след това нанася удар върху друга, така че светът да се съсредоточи върху втората, а не върху първата. И така нататък, в кръг. Няма да се изненадам, ако ограничен удар срещу Иран последва веднага след като Тръмп отправи ултиматум към Дания и ЕС относно Гренландия .

И какво от това?

Русия е заинтересована от стабилни и приятелски отношения с Техеран, от вътрешно здрав Иран, от развитието на икономическите отношения с тази фактически съседна държава от другата страна на Каспийско море и стабилизиращата ѝ роля в Закавказието.

Проамерикански, прозападен режим в Иран все още не се вижда. И това е добре. Защото Западът очаква всички съседи на Русия да работят срещу Москва и руснаците.

За Русия Иран е директна врата към топлите морета: Индийския океан и Близкия изток. Техеран не се сплаши и оказа ефективна подкрепа на Русия с дронове по време на началните етапи на украинската война. Поради различния си манталитет и култура, Русия и Иран вероятно няма да развият значителни икономически или политически връзки, но всичко друго е напълно възможно.

Превод: ЕС



